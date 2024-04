Cosa (non) si può mangiare con le mani?

Cosa si può mangiare con le mani secondo il galateo? Quali sono i cibi che possono essere portati direttamente alla bocca senza il timore di sembrare ingordi di pietanze e digiuni di buone maniere? Valutare l'esistenza di una lista più o meno esaustiva di alimenti che non richiedono l'utilizzo di forchette e coltelli non è quella tipica "roba da fighetti" da cui prendere le distanze per un eccesso di stucchevole rigore. Perché a tutti potrebbe capitare - o magari è già successo - di trovarsi davanti a tavole imbandite e sentirsi in lieve imbarazzo davanti al dubbio di usare posate o azzardare mosse di polpastrelli. Gli scaltri faranno in modo di temporeggiare, di osservare qualcuno più pratico di creanza per imitarne i gesti e scampare figuracce, ma poi toccherà pure informarsi da sé per procedere con disinvoltura e autonomia quando ancora sarà necessario, ché basta davvero poco per sentirsi a proprio agio. E in certe situazioni l'impaccio può essere evitato molto più facilmente di quanto si pensi: basta davvero, letteralmente, non uno schiocco, ma un tocco di dita.

Perché mangiare con le mani fa bene (da bambini)

Stando a uno studio pubblicato sul British Medical Journal, mangiare con le mani in tenera età potrebbe rivelarsi addirittura vantaggioso per l'adulto di domani. A dirlo sono i ricercatori dell'Università di Nottingham, secondo cui i bambini lasciati liberi di toccare le pietanze imparerebbero da subito a costruire un rapporto con il cibo evitando pure l'eventuale sviluppo di disturbi alimentari. Da adulti però le cose cambiano, e tutta questa libertà di prendere il cibo con le mani, di annusarlo e di esaminarlo prima di portarlo alla bocca trova il limite di un contegno regolato dalle cosiddette buone maniere che considerano le posate un grande successo dell'umanità. "Se pensiamo al fenomeno in chiave antropologica, l'introduzione dell'uso delle posate per mangiare appare subito un avvenimento molto importante, un segno della distanza tra il corpo e il cibo, segno di civiltà e allontanamento dall'istintività animale, tipica dell'agire primitivo" spiega il sito dell'Accademia Italiana del Galateo che, se da un lato esalta il corretto utilizzo di forchette e coltelli, dall'altro apre alla possibilità di mangiare con le mani in certi casi.

Quando e cosa si può mangiare con mani

Prima di tutto dovrebbe essere il contesto a suggerire che sì, indici e pollici possono - e anzi dovrebbero - sostituire le posate e agguantare i piccoli pezzi di cibo predisposti proprio per facilitarne la presa. Succede nei paesi dove mangiare con le mani è parte della cultura gastronomica (in India, per esempio, o in Marocco dove si utilizza anche il dito medio della mano destra come una pinza, oppure nella tradizione etiope che prevede anche che tutti i presenti attingano la pietanza dallo stesso piatto), e succede anche nelle piccole e grandi situazioni private che fanno del cosiddetto "finger food" il menu molto vantaggioso quando il numero di ospiti non consente la predisposizione di un'altrettanta quantità di posate.

In cima alla lista dei cibi che non andrebbero mai infilzati con la forchetta c'è innanzitutto il pane che va preso, spezzato con le mani e portato alla bocca in piccoli pezzi (non strappato direttamente con i denti, per cortesia). E opportuno sarebbe anche evitare di riporlo negli eventuali cestini di portata dopo averlo maneggiato mangiandone solo un pezzetto. In caso di mini tramezzini, tartine e dolci mignon il consiglio è quello di prenderli sempre insieme al loro pirottino di carta, da non dimenticare sul vassoio come segno di una voracità che tralascia ciò che non è commestibile. Se ci si trova davanti a un buffet, poi, un altro suggerimento è quello di munirsi prima del proprio piatto, dal momento che il cibo non andrebbe mai preso con le mani dal vassoio e subito addentato senza un passaggio dalla stoviglia.

Pizza, patatine fritte, frutta: regole ed eccezioni

Un discorso a parte per la pizza su cui è aperto il dibattito tra chi sostiene vada sempre tagliata con le posate e chi, al contrario, supporta la tradizione di mangiarla con le mani. Al di là delle preferenze che propendono verso l'una o l'altra modalità per gustarla a piacimento, secondo il galateo più rigoroso è concesso mangiare senza posate solo quella al trancio, sebbene con il passare degli anni la consuetudine abbia ammorbidito la regola facendo leva sulla definizione di street food. E la pizza, rientrando in questa categoria, andrebbe appunto mangiata con le mani. Così come le patatine fritte, da spizzicare sì con le mani ma solo se servite nel tipico cartoccio che le rende appunto un comodo cibo "da passeggio". Diverso, invece, se si è a tavola e la frittura arriva in un vassoio per essere condivisa anche con le persone con cui non si ha molta confidenza: in quel caso sarebbe più opportuno che ognuno usasse la forchetta per servirsi della propria porzione.

Ancora, mani permesse anche per i frutti che non vanno sbucciati (ciliegie, fragole, uva, per esempio), per quelli di mare come cozze, vongole e ostriche (che non a caso si servono insieme a una salvietta umidificata), per i piccoli tocchetti di formaggio e per le olive, il cui nocciolo con discrezione andrebbe messo nel cavo della mano sinistra (e non preso con i polpastrelli dopo aver masticato la polpa). E via libera anche al pollo arrosto, da gustare a piene mani dopo una lunga intransigenza dei puristi del galateo: "Alcune regole devono essere infrante per essere sempre attuali" dice a tal proposito a Cook del Corriere il presidente dell'Accademia Italiana del Galateo Samuele Briatore secondo cui "mangiare alcuni cibi, come il pollo arrosto, con le mani, è comunicare al proprio interlocutore che ci fidiamo di lui. Indica che il nostro rapporto va oltre il formale, all'insegna della riappropriazione dei sensi e dell'evasione". Infine il sushi che, proprio come succede in Giappone, si può consumare evitando bacchette e ancor di più le forchette che in questi contesti appaiono decisamente inopportune. Ultimo consiglio, forse banale ma non per questo trascurabile: ricordare sempre, soprattutto in questi casi, di utilizzare il tovagliolo, elemento tutt'altro che accessorio quando con quegli stessi polpastrelli si vorrebbero stringere mani per fare la conoscenza di qualcuno.