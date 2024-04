Le insulse critiche a Maria Braccini, la fidanzata di Jannik Sinner

Jannik e Maria alla partita Milan-Borussia Dortmund a San Siro (foto pubblicata da Chi)

Gli occhi sono tutti puntanti su Jannik Sinner, campione del tennis come ne mancavano da anni, ma non solo sul suo gioco. Gli sguardi attenti dei suoi moltissimi fan, i più sfegatati si chiamano "Carota Boys", sono rivolti anche sulla sua fidanzata, Maria Braccini.

Questo è normale. La curiosità per le vite private dei personaggi famosi, e sì Sinner non è solo uno sportivo ma è diventato un vip, da sempre suscitano curiosità. E l'interesse è maggiore tanto meno i partner sono conosciuti. Si cercano informazioni, si spulciano i profili social, se esistono, alla ricerca di foto e commenti. Questo meccanismo porta a due reazioni: se non si trova niente di succoso ci si domanda quale sia il problema e perché la coppia non voglia apparire; se invece di materiale se ne trova abbastanza ecco che parte il trenino del "come gli/le piace esporsi".

Sinner e Braccini fanno parte del primo gruppo. Hanno un accordo e lo rispettano: no foto, no commenti, no esultanze a mezzo social e Maria avrebbe avuto più di un'occasione per condividere scatti trionfanti. E nonostante ciò si sta verificando qualcosa e che in piccola parte, almeno per ora (e dispiace dirlo), somiglia a quanto ha dovuto subire Melissa Satta per la sua relazione con Matteo Berrettini.

La sirena e l'atleta rimasto ammaliato dal suo canto

Satta ha parlato in più di un'occasione dell'odio che ha ricevuto nel periodo in cui i due erano fidanzati. E ha fatto bene. Basta attribuire colpe alle donne se qualcosa nella carriera professionale di un uomo va storto e questo l'ha sottolineato a gran voce anche a Le Iene. "All'inizio erano solo commenti sui social e a quelli, purtroppo, ti ci abitui pure, ma quando il mio fidanzato è stato costretto a ritirarsi per infortunio da un torneo ho capito che il problema era ben più grosso. Un importante quotidiano ha titolato: 'Melissa Satta porta sfortuna'. Un titolo che non solo è inaccettabile, ma che è indice del sessismo profondo che la nostra società ha interiorizzato". "'Cherchez la femme' scriveva Dumas più di 160 anni fa - ha ricordato Satta -, e questa espressione purtroppo descrive ancora molto bene la tentazione irresistibile, quando qualcosa nella vita di un uomo va storta, a dare la colpa alla sua donna, alla strega capace di prosciugargli talento e buona sorte". Questo di lei si è detto: Melissa Satta colpevole del declino della promessa del tennis. I due si sono lasciati, ma qualcuno continua a parlarne.

Maria Braccini al momento non sta vivendo l'odio di chi la incolpa degli insuccessi del compagno: Sinner è il numero due al mondo a un passo da Novak Djokovic, il numero uno. Ma comunque sotto ai suoi post su Instagram si leggono commenti vergognosi. Lei che era a Miami, vicina a Jannik, ha condiviso sul social le foto di ciò che ha fatto nelle due settimane nella città della Florida. E neanche il fatto che lei fosse lì, a supportare il suo compagno, è andato bene. "In effetti ieri Sinner era un po' scarico", "Mi raccomando letti separati fino a dopo la finale", "Aho ma che sei tornata da lui? Lascialo sta che non deve fare la fine di Matteo, please", hanno scritto.

Sembrano complimenti, ma non lo sono

Alcuni hanno lasciato commenti positivi - se così possiamo classificarli - ma i concetti sono sbagliati: "Le donne sono un valore aggiunto per gli sportivi, non un problema", scrive un utente a cui è arrivata una replica così povera che non fa altro che avvalorare una triste verità: lo sport, in Italia, è ancora troppo maschilista. "Dipende dallo sportivo. Se è professionale sì, sono un valore aggiunto. Se è una testa di ca**o, sono una rovina. Ovviamente la colpa non è delle ragazze, è degli 'sportivi' che vanno in discoteca ogni sera a rimorchiare", le due frasi sono in antitesi perché comunque anche se lo sportivo è "una testa di ca**o" e va in "discoteca ogni sera a rimorchiare" è colpa delle donne perché diventano un non "valore aggiunto". Chiaro, no? Se invece una donna sportiva, una donna in carriera, una donna con un obiettivo non riesce a eccellere come vorrebbe di chi è la colpa? Loro, perché non sono state abbastanza. Il filo logico per molti è questo anche perché, proprio come ha ricordato Satta, è raro leggere "uomo porta sfortuna alla compagna".

"Sai Maria che fai proprio bene - le scrive una donna -. Quello che è accaduto a Melissa Satta deve servire da monito. Tieniti le tue cose per te. Riescono a vomitare odio così figuriamoci esponendo la propria vita sui social. Questo che tu decidi (ovvero il non pubblicare la sua storia d'amore) è la cosa giusta per voi. Non dovete rendere conto a nessuno". Cosa leggiamo in tutto ciò? Un commento positivo o negativo? Melissa Satta cos'ha fatto di male? Ha condiviso delle foto insieme a Berrettini, uomo che ha anche conosciuto suo figlio. Maria invece sta facendo tutto bene perché Sinner non compare mai tra i suoi scatti? E ancora: "Brava Maria! Stai a fianco al tuo uomo nonché il nostro campione! Dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna"; "Se Sinner vince è anche merito tuo... Gli dai serenità e tranquillità, grazie", questo è invece quello che si legge dopo la vittoria di Sinner contro Grigor Dimitrov all'Atp Masters 1000 di Miami.

Le risposte di Maria Braccini

Ad alcuni commenti Braccini ha deciso di rispondere evitando di proposito quelli borderline e cattivi. Ed è replicando a una donna che offre la risposta che più di tutte fa comprendere quanto possa essere denigrante essere considerata, da estranei, solo come un accessorio, positivo o negativo, del partner. "Mi chiedo se per una donna - ha commentato l'utente - è così importante ricevere complimenti per la sua bellezza e per essere la fidanzata di un campione! Forse ha qualche merito che fa di lei una donna di valore a prescindere dall'estetica e dalle relazioni sentimentali".

Con estrema umiltà la 23enne ha messo a tacere i criticoni: "Signora ha perfettamente ragione. Le persone che mi conoscono veramente sanno chi sono come persona e mi apprezzano al di là dell'aspetto esteriore e questo per me ha un valore immenso. Credo e spero che con il tempo ci sia modo di dimostrare che c'è molto di più in me oltre all'aspetto fisico. Quanto ai complimenti invece li accetto volentieri, sento che sono fatti tutti con il cuore e sono grata a ciascuna persona che scrive. Un abbraccio".

Le critiche insulse, i commenti allusivi, l'approccio all'oggettivazione della donna a porta fortuna o portatrice di iella nel mondo dello sport non sono altro che un'altra faccia del sessismo che di facce non ne ha solo due, ma centinaia.