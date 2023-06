Maria Sofia Federico, la 18enne che fa porno ma non ha mai avuto un orgasmo

Maria Sofia Federico, 25 anni - Crediti Instagram

Non aver mai avuto un orgasmo, eppure debuttare nel porno. Credo basti questo per spiegare il paradosso che si sta giocando sul terreno dell'emancipazione sessuale femminile, che in questi giorni ha come portabandiera - sigh! - Maria Sofia Federico, 18 anni, attivista, creator di Onlyfans e - da ieri, grazie alla complicità di Rocco Siffredi - aspirante attrice a luci rosse. Ora, sia o meno vero questo fatto per cui Maria Sofia non avrebbe mai avuto un orgasmo - siamo una generazione cresciuta coi concorrenti del Grande Fratello che mettevano all'asta la propria verginità, dunque biologicamente portati a leggere tutto col filtro mal pensante della "trovata mediatica" - è una contraddizione in termini voler "invitare tutti a non reprimere la sessualità" quando non si è ancora speso abbastanza tempo a esplorare (e a far esplodere) la propria. E farebbe ridere, se non ci fosse da riflettere. Perché se è vero che l'autodeterminazione passa attraverso la vendita regolamentata del corpo di una sex worker (lavoratrice del sesso) - come richiede monocorde nelle interviste Maria Sofia, appena uscita dal liceo e già "professione attivista" da mezzo milione di follower - è pur vero che prima dovrebbe passare attraverso la conoscenza di sé. E dovrebbe essere questa la prima battaglia del corpo da pubblicizzare, un po' per tutte, lei compresa.

Anzitutto, un video. È virale e c'è Maria Sofia appena arrivata all'accademia del porno di Rocco Siffredi, pronta a confrontarsi con la popolazione che la abita: mistress che hanno molte più rughe di lei, molta più esperienza di lei, più tatuaggi, tacchi più alti. Esordisce così: "Nel sesso traggo piacere più dall'aspetto mentale perché io non di fatto non ho mai avuto un orgasmo". Poi sfoggia il migliore sguardo da lolita possibile, forse per compensare una confessione così poco congeniale al contesto, e aggiunge: "Provo a masturbarmi però non sento niente, quindi ho smesso di farlo - continua - Non ci riesco neanche con la penetrazione: rimango ferma e faccio la scena sì, ma è perché mi piace mostrarmi perché in realtà non provo niente". Di fianco c'è Siffredi, che torreggia alle presentazioni della prima puntata. "Ok, ma allora quella potrebbe essere la chiave per farti completamente cambiare visione", dice. Potrebbe sì, per l'appunto (sempre che vogliamo continuare a colludere con questo racconto e credere che non sia tutta una messinscena). E non a caso Siffredi è al centro delle polemiche per aver accolto una ragazza così giovane tra i suoi; e non a caso Siffredi ha stretto un accordo col padre della ragazza: ok farle formazione, ma mai arrivare all'atto sessuale completo.

Nella clip poi, Maria Sofia tiene a sottolineare ancora le ragioni che l'hanno portata a varcare la porta dello studio di registrazione: dice che la sua presenza è "politica" (come fosse una Giorgia Soleri qualsiasi, ndr), che è lì per "normalizzare" alcuni aspetti del sex work sfruttando l'ampia platea a disposizione, che nei confronti della sua professione c'è ancora tanta ipocrisia e che "anche mio padre è stato fruitore di porno da giovane ed è andato dalle escort, ma non riesce a fare pace con la realtà che io faccio la stessa cosa (...)". "Una ipocrisia rara", conclude.

L'orgasmo è un atto politico

Insomma: Maria Sofia non avrebbe ancora neanche cominciato a vivere la sua vita sessuale più consapevole, ma già sente il bisogno di "normalizzarne" gli estremismi. E non stupisce, in questi tempi ubriachi "normalizzazione", ovvero quella filosofia che, il più delle volte, altro non è che l'alibi perfetto per offrirsi al "voyeurismo" e all'attenzione più pruriginosa degli altri. Non a caso, nella sua breve carriera, la neo maggiorenne ha inanellato un "ismo" per cui combattere dopo l'altro: il veganesimo, il femminismo, le battaglie LGBT, poi quelle animaliste, ora quelle delle sex worker. Un grande calderone che segue logiche di posizionamento certamente non disinteressate (e, lasciateci dire, ormai anche prevedibili), quand'anche genuine: non stupirebbe scoprire che Federico è il prodotto di una agenzia di comunicazione, capace di campare di polemiche, di triggerare (provocare, ndr) il pubblico nei suoi nervi scoperti, dunque di acquisire popolarità. Né, appunto, stupisce che una diciottenne - figlia com'è del femminismo di oggi, fatto nelle sue derive più opportuniste di esibizionismo, monetizzazione e semplificazione dei concetti, il tutto a beneficio dei social - si dimentichi che la vera emancipazione, la vera rivoluzione sessuale è prima di tutto conoscere se stessi, il proprio corpo e quello altrui, e solo dopo farsi conoscere dagli altri. L'orgasmo è un grande atto politico.

Al di là insomma del giudizio morale e paternalistico di chi sostiene che Maria Sofia stia ipotecando la sua vita (cosa che scopriremo solo vivendo), qualcuno dovrebbe dirle che sì, è libera di autodeterminarsi, ma che per pronunciare con credibilità la frase "non sono una donna oggetto, perché io do il mio consenso nell'atto", dovrebbe avere almeno piena consapevolezza della materia a cui ci si sta prestando, altrimenti che consenso è? E che anche definirsi una provocatrice, e quindi muovere una provocazione sensata, richiede le stesse prerogative.

Cara la mia femminista, niente è più anti-femminista della frase "non provo niente, ma rimango lì e faccio la scena"

Volendo dunque decidere per questi ultimi secondi di prendere sul serio il personaggio di Maria Sofia, ci piace ricordare che l'orgasmo nel femminismo è stato - ed è - un tema serio. Che, nel caso ci si fregi di velleità da militante, l'orgasm gap è una battaglia da combattere e da non mortificare in svilimenti mediatici (parliamo del divario tra il raggiungimento del piacere tra uomini e donne: l'85% di uomini contro il 63% delle donne; visto che solo nel 1998 - cioè l'altroieri - Helen O’Connell diventava la prima urologa australiana a dare una descrizione anatomicamente accurata del clitoride). Che sicuramente sarà eccentrico per Maria Sofia provare il suo primo orgasmo sul set con Rocco, ma che la vera emancipazione sarebbe invece proprio ricordare al pubblico di affrancarsi dai modelli di pornografia mutuati da Siffredi e dai suoi fratelli - quelli perlopiù punitivi in cui le donne vengono "destroyed, banged, fucked in the *inserire orifizio che più v'aggrada*" (come scrive Stella Pulpo nel suo ultimo libro "C'era una volta il sesso") - tanto predominanti quanto irrealistici. E non perché "brutale" significa sempre "misogino", ma perché è sbagliato ridurre il sesso a certi prototipi: il porno è fantasia, mentre certe rappresentazioni creano aspettative altrettanto irrealistiche - e problematiche - nei giovani uomini e nelle giovani donne, complessi col proprio corpo e con quello dell'altro. E perché, cara la mia femminista, non c'è niente di più anti femminista della frase "non provo niente, ma rimango lì e faccio la scena".

Basterebbe insomma che - di pari passo con la necessità di normalizzare alcuni concetti legati al "sex work" - venisse "normalizzata" anche l'educazione sessuale, a scuola: il primo fa più notizia perché più pruriginoso, ma la seconda è ancora più necessaria. Per evitare di ritrovarsi diciottenni che cercano nella pornografia online l'unico modello di sessualità replicabile. E che dunque, pur facendo del sesso la propria missione di vita, dichiarano di non aver mai provato un orgasmo.