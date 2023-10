Quando la mascolinità fragile del tifoso di calcio va in tilt. Da Beckham a Sasy Cacciatore

È da poco disponibile su Netflix la docuserie Beckham, quattro episodi da un’ora ciascuno in cui si ripercorre la lunga carriera della star attraverso le voci delle persone a lui vicine, come la moglie Victoria e l’allenatore Alex Ferguson. Tra gli obiettivi del progetto c’è quello di andare alle origini della fama di David Beckham, oggi più conosciuto per il suo status di celebrità globale che per il suo passato da calciatore. Prima degli sponsor e dei paparazzi - anche se, come viene raccontato dal diretto interessato, la fama è arrivata quasi subito, ben prima dell’incontro con Victoria - c’è stato il ragazzo nato da una famiglia working class che si allenava nel vialetto dietro casa col sogno di indossare la maglia della sua squadra, il Manchester United. Insieme al talento evidentemente c’è stata l’avvenenza ed è stata la combinazione di questi due fattori a fare di Beckham una celebrità fin dagli esordi: i fotografi lo hanno incalzato già dopo le prime apparizioni in campo anche per la sua passione per le macchine e i bei vestiti; il fidanzamento con Victoria Adams, all’epoca star delle Spine Girls, ha fatto il resto.

Durante i Mondiali del 1998, i primi con la maglia dell’Inghilterra, Beckham fu fotografato con indosso un sarong, una sorta di gonna-pantalone molto popolare nell’Asia del Sud e nel Corno d’Africa. Le immagini di Beckham che indossava un indumento simile a una gonna tennero banco durante la vigilia dei mondiali su tutti i tabloid, nei pub, in tv: tutti i commentatori televisivi erano d’accordo nel definirla una pagliacciata e Beckham è stato preso in giro da tutto il paese per il solo fatto di aver indossato un indumento considerato “da femmine”.

Esattamente dieci anni dopo, il calciatore Federico Bernardeschi ha subito lo stesso trattamento dopo essere stato fotografato con indosso una gonna-pantalone. “Per me lo stile e l’abbigliamento di una persona sono una rappresentazione di personalità e ognuno può fare quello che vuole” ha precisato il giocatore dopo lo scandalo.

Il calcio è il simulacro del maschio, non toccargli il calcio e non toccargli la mamma ( Antonio Zequila docet), ogni affronto ai codici del maschio tifoso verrà punito nella migliore delle ipotesi con una caterva d’insulti. Così dice una legge non scritta. Lo sa bene il content creator Sasy Cacciatore, star di TikTok. Cacciatore si è fatto conoscere per il suo stile irriverente e per il suo piglio ironico squisitamente partenopeo, ma anche perché oltre a video divertenti sulla sua vita universitaria, è in grado di parlare di temi importanti come l’ansia, i pregiudizi e l’inclusione, il tutto senza mai perdere di spontaneità e leggerezza. Per tutti questi motivi i brand se lo contendono e lo hanno invitato a moltissimi eventi in qualità di ambassador; l’ultimo in ordine di tempo è stato Paramount Plus che lo ha invitato allo stadio per assistere a una partita dell’Inter.

Se la community di Sasy Cacciatore ha reagito benissimo al video in cui lo si vede scherzare a bordo campo, lo stesso non si può dire dei tifosi: uno di loro ha pubblicato il video del content creator su X fu Twitter attirando un’orda di commenti omofobi. Dopo giorni di insulti, è arrivata anche la risposta del diretto interessato e, seppure in maniera indiretta, quello di Paramount Plus che dopo Sasy Cacciatore, ha rincarato la dose invitando a San Siro le protagoniste della nuova stagione di Drag Race Italia.

Messaggio contro l’omotransfobia o abile mossa di marketing? Qualunque sia stato il morivo, va detto che lo stadio e in generale il mondo del calcio, è intriso di maschilismo, sessismo e violenza, tanto che sono pochissimi i calciatori ad aver fatto coming out nonostante sia statisticamente impossibile pensare che non esistano calciatori omosessuali o bisessuali.

Ma lo sport, e in particolare il calcio, è ancora la zona franca in cui tutto è più o meno concesso, una sorta di sfogatoio autorizzato per gli uomini che dai panchetti di periferia fino agli stadi più prestigiosi del mondo, hanno l’occasione per dare il peggio di se. L’estensione di questa zona franca diventa il web dove, dietro account anonimi o nelle chat di lavoro, gli uomini si lasciano andare a commenti razzisti, omofobi, misogini, transfobici. Guai quindi a rovinargli la festa, il calcio è roba da uomini, nessuno deve permettersi di venire a disturbare il maschio che s’infervora.

Lo dico da tifosa, datevi una calmata. E se basta un uomo con la gonna o un ragazzo omosessuale a farvi andare su tutte le furie, forse la vostra presunta mascolinità è più fragile di quello che volete far credere.