Il bonus matrimonio è il nostro Giorno della marmotta

Matrimonio in chiesa

Un bonus matrimonio fino a 20.000 euro per le spese connesse al matrimonio, ma solo per chi si sposa in Chiesa. Questa pare essere una delle priorità di alcuni deputati della Lega di Matteo Salvini, che hanno depositato in Parlamento una proposta di legge che mira a incentivare il settore dei matrimoni in Chiesa. Immediate le proteste delle opposizioni, che hanno spinto anche autorevoli esponenti della maggioranza a intervenire sulla discussione sottolineando che la proposta non è al vaglio del Governo: “Non è mai passato in mente a Palazzo Chigi di dare un premio a chi si sposa in chiesa, non è un tema che interessa ad uno Stato laico", ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Lo stesso primo firmatario, il deputato Domenico Furgiuele, poche ore dopo l’innesco della polemica ha fatto dietrofront e dichiarato che la proposta “per questioni di oneri prevedeva un bonus destinato ai soli matrimoni religiosi, durante il dibattito parlamentare sarà naturalmente allargata a tutti i matrimoni, indipendentemente che vengano celebrati in chiesa oppure no”.

Non sorprende il fatto che la Lega abbia provato a depositare una proposta di legge per incentivare i matrimoni religiosi caricandone i costi sulle spalle delle casse statali, quello che però sorprende è invece che nessuno, né i giornalisti né l’opinione pubblica, ricordi che questo bonus matrimonio fu già proposto dalla Lega nel 2018 e che, allora come oggi, nell’aprile 2019, ne scaturì un’accesissima polemica tale e quale a quella dei giorni odierni che portò gli esponenti del Carroccio allo stesso identico dietrofront, visto che anche all’epoca si dissero pronti ad allargarlo anche ai matrimoni civili.

Una proposta di legge identica nel 2018

Depositata nel settembre 2018, la proposta di legge è praticamente identica a quella ripresentata in questa legislatura e il primo firmatario è anch’egli lo stesso: il deputato del Carroccio Domenico Furgiuele. “In Italia nel 2016 si sono celebrati 107.873 matrimoni religiosi, di cui 33.250 al nord, 16.598 al centro e 58.025 al sud e nelle isole. Questo dato assume un’importanza considerevole se lo si confronta con il totale dei matrimoni religiosi in Italia nel 2006, cioè 162.364, di cui 54.968 al nord, 29.078 al centro e 78.588 al sud e nelle Isole”, si legge nel documento.

Perché finanziare i matrimoni religiosi? Perché il crollo sarebbe dovuto al fatto che queste cerimonie costano di più rispetto a quelle civili, secondo i proponenti, argomentazione che però trova poco riscontro nella realtà dei fatti, dato che moltissimi si uniscono in matrimonio civilmente festeggiando comunque l’occasione con banchetti, pranzi al ristorante, dj set, fiori e quant’altro. Non è solo questo il motivo, secondo gli esponenti del Carroccio. Infatti, si legge nella proposta depositata nel 2018 “molte coppie sono dubbiose anche sui corsi prematrimoniali, i quali hanno una finalità ben precisa e spesso sottovalutata: cercare di far capire alla coppia se si è realmente pronti nel prendere la decisione di sposarsi”.

Come il Giorno della Marmotta

Insomma, nonostante già quasi quattro anni fa la stessa identica proposta fosse stata annientata dall’opinione pubblica e politica, sottolineando giustamente il fatto che in uno Stato Laico sarebbe leggermente incostituzionale favorire economicamente le celebrazioni religiose presentando il conto all’Erario, gli esponenti del Carroccio hanno deciso di riprovarci ripresentandola praticamente tale e quale e facendo nuovamente la medesima velocissima retromarcia, riproponendo la stessa identica giustificazione, come in un infinito “Giorno della marmotta” (nel film di Ramis, Bill Murray, cinico e sgradevole meteorologo tv, rivive sempre lo stesso giorno per un sortilegio). Non che stupisca, solo che questo episodio fa emergere chiaramente, per l’ennesima volta, la caratura della classe politica del Belpaese, che sembra sguazzare amabilmente nella famigerata “memoria corta” degli italiani.