La maturità ai tempi dei social è diventato uno show, tra fiori, brindisi e genitori

Maturande su TikTok

Per i maturandi queste sono le "notti di lacrime e preghiere" cantate da Antonello Venditti, quelle che si passano a pregare il sole di tardare ancora un po' prima di sorgere, che ripetere non è mai abbastanza, che "domani spacco tutto" o che "non ce la farò mai". Così è, così è sempre stato: il tempo della prova orale ha per sua natura l'inconsistenza eterna di un ricordo irripetibile, solo che oggi è destinato a durare, a essere vissuto e rivissuto con un click, a restare impresso così com'è stato nell'album virtuale dove l'istante si mescola al passato per diventare memoria comune. Basta digitare "maturità" su Tiktok per accorgersi della tendenza: filmare e filmarsi subito dopo l'orale di maturità, fermare la reazione, bloccarla nell'attimo di pura felicità è il contenuto del momento, lo start di una festa che inizia nell'atrio della scuola e finisce chissà dove, chissà quando... E chi se ne frega alla fine, ché pure papà e mamma stanno là, beccati a piangere di gioia mentre abbracciano i figli euforici e urlanti nel giorno che dovrebbe farli smettere di considerarli bambini.

Così è oggi, così è sempre stato, si diceva. Ma adesso tutto è show nel momento esatto in cui si rende post. E davanti a una moltitudine di video così uguali e così diversi nella regia che filma la gioia dei neomaturati qualcuno si stupisce manco fosse spettatore di una deriva stupefacente. Certo, non c'erano le telecamere allora: nel passato remoto di un'epoca dove l'esame si chiamava "di Stato", più che di maturità, non c'era la musica di sottofondo montata in post-produzione ad amplificare l'empatia degli spettatori man mano che il maturando usciva dall'aula e si avvicinava all'obiettivo, non c'era la pioggia di coriandoli a enfatizzare la sensazione di libertà per la prima volta così piena.

I look e i brindisi

E ancora il modo di vestire, di presentarsi davanti alla commissione, pure quello oggi sembra altro. È "look" quello che si indossa - mica "abbigliamento" -, sono completi abbinati, camicie inamidate e tailleur perfetti, sfoggiati con l'acconciatura perfetta di un parrucchiere chiamato per l'occasione. L'eccesso si tocca con qualcuno che azzarda l'esibizione di una inopportuna corona d'alloro, eccezione discutibile, ma inutilmente elevata a rappresentazione di una generazione che vuole bruciare le tappe di un'età meravigliosa, tutta ancora da vivere. Un caso isolato che però caspita se fa discutere.

E poi si brinda, quanto si brinda fuori dalla scuola oggi. Bottiglie di spumante sono stappate davanti ad amici e parenti, si beve quando si è già ubriachi di eccitazione, e si canta, si balla pure se capita, in un festino improvvisato che all'epoca della Fanta, della Pepsi e della Coca Cola se andava bene, non è che si sognava: non si immaginava neppure.

I genitori e i mazzi di fiori

Anche la presenza dei genitori alla maturità dei propri figli sembra essere un altro trend esploso negli ultimi anni. Ma - anche qui - in modo ben diverso da un tempo. Se prima capitava che si promettesse ai figli che mai avrebbero causato loro imbarazzo presentandosi a scuola nel fatidico giorno di esame (salvo poi sbucare all'improvviso dopo aver atteso con struggente pazienza in macchina), oggi si racconta che mamme e papà vogliono essere testimoni delle interrogazioni dei figli armati di cellulare per immortalare e condividere il traguardo. "Mai, ai miei tempi, ci saremmo sognati di sostenere la maturità in compagnia di mamma e papà. Anzi l'avremmo vista come una diminuzione della nostra autonomia" ha commentato al Corriere di Bologna il professor Carlo Braga, per anni preside dell'istituto tecnico Salvemini di Casalecchio di Bologna e ora impegnato negli esami a come presidente di commissione: "È il modello educativo in uso ora che porta i genitori a essere molto presenti (...) Diciamo che in parte i ragazzi vogliono questa presenza dei genitori perché ci sono abituati, e in parte i ragazzi subiscono questa presenza. Sicuramente non è un meccanismo che porta ad una serena maturazione degli studenti".

E insieme ai genitori, nei video non mancano mai i fiori, i bouquet colorati e profumati da regalare ai ragazzi appena usciti da scuola, da abbracciare con ancora gli occhi pieni di lacrime, la saliva azzerata, il cuore che batte all'impazzata. Ma pure il più classico degli omaggi floreali rientra tra le mode del momento? Oppure è sempre successo di voler donare un fiore ai ragazzi finalmente "maturi" e solo adesso e grazie ai social si è (ri)scoperta come modernissima tradizione? "Non è per niente un trend dell'ultimo periodo, si è sempre fatto. Genitori, ma anche amici e fidanzati hanno sempre regalato un mazzolino di fiori il giorno della maturità. Fiori semplici, anche solo un girasole. È sempre stato un bel simbolo di affetto", ci dice il signor Mario, titolare del negozio di piante e fiori che da anni lavora davanti al liceo Giulio Cesare di Roma. Lo stesso di Antonello Venditti, delle luci che si accendevano su un palco dove ancora adesso viene voglia di cantare. "Forse cambiati, certo, un po' diversi. Ma con la voglia ancora di cambiare". Proprio come i ragazzi di quarant'anni fa.