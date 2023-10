Le 10 volte in cui la realtà ha preso a schiaffi Meloni

La cerimonia della campanella: il passaggio di consegne da Mario Draghi a Giorgia Meloni (AP Photo/Andrew Medichini Associated Press/LaPresse)

Cosa resta dopo un anno di governo Meloni? Provvedimenti, pochi. Spot, tanti. Dopo 365 giorni possiamo dire che questo esecutivo si basa su annunci smentiti dai fatti. I decreti legge imperversano e hanno sostituito le leggi ordinarie. Il Parlamento è ormai lì solo per approvare i decreti che arrivano da Palazzo Chigi, una situazione definibile come "grandecameralismo imperfetto", in cui Camera e Senato diventano una mega istituzione passa-decreti. I dati: come si vede dal grafico giù, nel primo anno della XIX Legislatura (22 ottobre 2022 - 22 ottobre 2023) sono state approvate 64 leggi: la metà sono decreti legge.

Usare decreti legge ignorando la loro natura di "necessità e urgenza" è una prassi comune ai governi degli ultimi anni, l'accumulo di sentenze della Corte Costituzionale sul tema lo dimostra. Ma come si legge su Openpolis, il governo Meloni, in media, sta battendo tutti. Oltre i numeri colpisce il metodo, molto da trailer cinematografico. Il problema è che poi il film visto in sala è diverso. Lo schema è stato ricorrente: a ogni annuncio in pompa magna è seguito un deciso ridimensionamento dello stesso.

Tutto merito della realtà, che dopo ogni strombazzata si è presentata ineluttabile, mettendo in luce la fattibilità delle cose e mostrandole per quello che erano: fuffa. Nel primo anno di legislatura ci sono stati diversi episodi in cui la realtà ha preso a schiaffi il governo Meloni. Di seguito trovate una selezione: 10 episodi della stagione 1 del governo.

Un anno di governo Meloni: 10 schiaffi di realtà

1. Dl Rave: il primo atto del governo è stato dedicato ai "raduni illegali" per introdurre il reato di "invasione" e proteggere, finalmente, i giardini degli italiani dai rave party o da qualsiasi evento in un terreno o edificio altrui" con almeno 50 partecipanti. Il decreto fu stravolto stringendo il campo ai soli organizzatori di rave musicali o ai raduni "con spaccio" per evitare di essere troppo vaghi e colpire qualsiasi riunione, un diritto previsto dalla Costituzione.

2. Immigrazione: per anni Meloni ha parlato di adottare un blocco navale nel Mediterraneo per fermare l'immigrazione, tema su cui ha costruito buona parte del recente successo elettorale. Una volta arrivati al potere i Fratelli d'Italia hanno scoperto la realtà: non si può fare. Nel frattempo, con uno dei governi più repressivi di sempre, nel 2023 gli sbarchi hanno toccato livelli mai visti, come si vede dal grafico giù. I dati sono del Ministero dell'Interno.

Poi è arrivato il decreto Cutro, anche questo cambiato per notevoli rischi di incostituzionalità, ma non abbastanza. Il governo ha risposto a una tragedia limitando i diritti dei richiedenti asilo e più di recente introducendo anche una pseudo-cauzione che il migrante dovrebbe pagare per lasciare i Centri per il rimpatrio. La giurisprudenza ha già agito, smontando questi provvedimenti perché in contrasto con la Costituzione e norme europee: sono illegittimi.

E arriviamo alle demonizzate Ong: Meloni e Piantedosi hanno anche provato a rendere più difficili, a tratti impossibili, i salvataggi in mare, pubblicando un "Codice di condotta". La realtà ha però dato altri schiaffi: i salvataggi in mare delle Ong sono da sempre residuali rispetto a quelli della Guardia Costiera che, anzi, in estate ha addirittura chiesto aiuto alle navi per effettuare dei salvataggi visto numero di imbarcazioni in difficoltà, agendo in deroga al "Codice". L'immigrazione è un fenomeno più complesso degli slogan elettorali.

3. Pos: altra grande battaglia dell'esecutivo, contro le commissioni che i commercianti pagano sui pagamenti con carta. Meloni voleva addirittura introdurre la facoltà di poter rifiutare il pagamento elettronico sotto i 60 euro. Dopo aver scoperto che l'Italia è uno dei Paesi dell'Ue con i costi più bassi e in calo da tempo, il governo prometteva interventi: l'unico risultato è stato un tavolo tecnico che dopo mesi ha partorito un accordo non vincolante secondo cui le banche dovranno promuovere iniziative commerciali "volte a ridurre l’impatto dei costi delle transazioni di basso valore", ossia sotto i 30 euro. In realtà esistono già numerose offerte sui micropagamenti che azzerano le commissioni, persino.

4. Flat tax: doveva essere una tassa uguale per tutti, un grande cavallo di battaglia di Matteo Salvini. Non si può fare, per motivi economici e costituzionali, perché le imposte si pagano in base al reddito. Man mano, la flat tax è sparita dai radar e ora riguarda solo alcune fasce di autonomi.

5. Pensioni: abolire la Legge Fornero, altro mantra economico del centrodestra. Dopo i buchi di bilancio lasciati da Quota 101 anno per anno una nuova "Quota" sempre meno generosa sostituisce temporaneamente la Fornero. Nella prossima manovra 2024 non ci sarà nessuna riforma strutturale, di nuovo, e anzi: nella ultima Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza del governo Meloni si elogiano gli effetti proprio della odiata riforma Fornero e si sottolineano le criticità di Quota 101.

6. Il Mes: il Meccanismo europeo di stabilità, tra i mostri terrificanti provenienti da Bruxelles dipinti negli anni dai partiti di centrodestra. L'Italia è rimasta l'unica in Europa a non aver ratificato l'accordo sul Mes, per mera posizione politica. La realtà dice il contrario, il meccanismo varrebbe come garanzia sul nostro enorme debito anche senza avervi accesso, visto che l'uso è facoltativo. Giorgetti e i tecnici del Mef lo sanno, il governo ha solo preso tempo rinviando il problema e scaricando qualsiasi decisione sul Parlamento: alla fine è molto probabile che verrà approvato, già prima della fine dell'anno.

7. Carne "sintetica": la crociata del ministro Lollobrigida, cognato di Meloni ma soprattutto protettore della "sovranità alimentare", contro gli alimenti prodotti in laboratorio. Il provvedimento prende di mira un prodotto che ancora non è arrivato in Europa, scavalcando norme di diritto comunitario su sicurezza degli alimenti e concorrenza. Se l'Ue ne dovesse approvare l'uso la norma italiana diverrebbe inapplicabile, ecco perché si inizia a parlare di "ritiro" del disegno di legge. Anche in questo caso la realtà ribadisce: la legge, annunciata come un grande trionfo, non funzionerebbe.

8. Extraprofitti: le banche, uno degli ingranaggi più potenti nell'immaginario costruito dalla maggioranza di governo, che muove il "sistema" da dover combattere: rubare a loro per dare ai poveri. La norma era pensata per tassare pesantemente i cosiddetti "Extraprofitti" delle banche causati dall'aumento dei tassi di interesse. Il solo annuncio aveva causato perdite in borsa fino al 10% per alcuni istituti di credito e sgomento da parte di Banca d'Italia e Bce.

La notizia era arrivata a sorpresa, in una conferenza stampa post Consiglio dei Ministri, curiosamente senza il ministro competente sul tema, quello dell'Economia, con le solite celebrazioni. Poi, puntuale, è arrivato il ridimensionamento.

9. Benzina: le accise sui carburanti, altra battaglia identitaria di Giorgia Meloni. Le volevano abolire "tutte" - no, non stiamo ancora pagando la guerra in Etiopia, l'accisa è una sola -, erano ingiuste per i cittadini. Il governo Draghi le aveva sospese a causa degli aumenti straordinari dovuti alla guerra in Ucraina, il governo Meloni le ha reintrodotte, provocando un naturale innalzamento dei prezzi.

Per difendersi dalla scelta impopolare e dalle accuse di incoerenza col passato, il governo ha iniziato a creare un nuovo nemico immaginario: la "speculazione". In realtà, i prezzi sono saliti proprio per la reintroduzione delle tasse, favorendo un gettito che a fine anno verrà senz'altro apprezzato. Bei tempi quando Giorgia Meloni girava i video ai distributori di benzina chiedendo di abolire le accise (vedi giù).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

10. Superbonus: e per finire, una delle vicende più incredibili nella storia dei conti pubblici, il famoso incentivo per ristrutturare casa uguale per poveri e ricchi in cui lo Stato dava il 10 per cento in più della spesa effettuata. Cosa poteva andare mai storto? Ora il governo Meloni lo sta smantellando, ma la traiettoria è segnata e il Superbonus, insieme ad altri bonus edilizi, per com'era pensato continuerà a pesare sul bilancio statale anche nei prossimi anni.

Eppure, in passato l'incentivo piaceva a Giorgia Meloni e ai suoi alleati di governo, in generale a tutti i partiti politici, la misura era troppo popolare per non essere cavalcata e numerosi post sui social lo dimostrano. È cambiato l'atteggiamento anche nei confronti delle persone in difficoltà, gli "Esodati del Superbonus", prima protetti con gli slogan, ora ignorati: la realtà non guarda in faccia nessuno.

Questi sono i dieci schiaffi di realtà del primo anno di governo Meloni, non necessariamente i migliori. Segnalate pure i vostri a redazione@today.it ma non temete, in futuro potrebbero essercene altri e chissà quanti episodi nella seconda stagione: speriamo zero.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp