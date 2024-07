Così la vittoria di Le Pen condiziona le ambizioni di Meloni

Alleata o concorrente della presidente del consiglio Giorgia Meloni? Guastafeste in Europa o disponibile al compromesso, come ha dimostrato (finora) di esserlo la leader di Fratelli d'Italia? Mentre Meloni, nonostante l'ottimo risultato alle Europee si è immusonita per l'esclusione dai negoziati Ue, il suo alter ego transalpino, Marine Le Pen, è raggiante grazie ai risultati del primo turno delle elezioni francesi avendo in tasca oltre il 33% di voti. Un record per il Rassemblement national. Servirà ancora uno sforzo per assicurarsi quella "maggioranza assoluta", ripetutamente invocata durante il discorso della leader nella notte del 30 giugno, necessaria a garantire una solida base al designato primo ministro Jordan Bardella.

Il giovane "capitano", divenuto il volto di riferimento delle Europee prima e delle legislative poi, è il cavallo di Troia che Le Pen sta sfruttando per conquistare il voto delle giovani generazioni e donare una facciata più contemporanea al partito, grazie a video virali sui social. La testa politica della formazione di Rue Michel-Ange a Parigi resta sempre lei, l'autrice della "dediabolization" (de-demonizzazione) del partito fondato dal padre Jean-Marie, quel Front national di matrice neo-fascista da cui però non ha mai scisso tutti i legami. Cosa cambierebbe a livello europeo se Bardella conquistasse davvero l'Hotel Matignon (sede del governo) e se nel 2027 Le Pen prendesse le redini dell'Eliseo nella tornata presidenziale ?

I sovranisti divisi in Europa

A Bruxelles il mondo dell'ultradestra è in agitazione dopo i risultati del 9 giugno. Prima delle elezioni Le Pen, assecondata dall'alleato leghista Matteo Salvini, ha decretato l'espulsione da Identità e democrazia (Id) di Alternativa per la Germania, il partito tedesco accusato di legami troppo stretti con Russia e Cina e di nostalgie naziste di alcune sue componenti. La leader del Rassemblement national ha lavorato troppo a lungo per levarsi di dosso le impronte di partito antisemita e "facho" per cadere nella trappola di un'alleanza a rischio. Il presidente ungherese Orban ha appena annunciato la nascita di un nuovo gruppo, a cui hanno già aderito il partito ceco Ano, e la formazione austriaca Fpo. Le sirene di un grande gruppo sovranista ammaliano il leader della Lega, ma la politica francese rischia di perdere peso all'interno di una famiglia politica fondata da altri. Solo dopo il 7 luglio, quando Le Pen avrà finalmente in mano tutte le carte, incluse forse quelle del governo, si capiranno le sue mosse.

Alleanza Meloni - Le Pen

L'ipotesi alternativa potrebbe vedere un'alleanza tra quel che resta di Id (Le Pen) e cosa rimane dei Riformisti e conservatori (Ecr), il gruppo di cui Meloni è presidente. Quest'ultimo risulterebbe indebolito se gli eurodeputati polacchi di Diritto e giustizia (Pis) dovessero mollare Ecr per andare ad abbracciare anche loro il leader ungherese. Il Rassemblement national e Fratelli d'Italia (fuori la Lega?) potrebbero allora decidere di fondare un nuovo gruppo di ultradestra a trazione italo-francese, distante dagli eccessi di Orban ma pronto ad opporsi alla maggioranza di centro, sinistra e liberali, a seconda delle opportunità. Questa al momento è solo un'eurofantasia e molto dipenderà dalla capacità della presidente del Consiglio italiano, esclusa dai negoziati per i top jobs, di ottenere comunque un influente Commissario. Le due donne di estrema destra partono al momento da distanze diverse rispetto a Bruxelles.

Finché era all'opposizione Le Pen è stata trattata da "appestata" dal Partito popolare europeo di centrodestra. Da presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in attesa della conferma del suo bis, si è messa a braccetto in varie occasioni con Giorgia Meloni, ma ha sempre ripudiato l'estremismo euroscettico del Rassemblement national. Ha accolto invece la leader italiana, grazie alle chiare posizioni pro-Nato e pro-Ucraina. Se l'estrema destra dovesse andare al governo in Francia, non è escluso che la leader tedesca cambi idea e si inizi ad ammorbidire, così come fatto con Meloni. Una vicinanza che nel frattempo però ha isolato la leader italiana dalle altre compagini di estrema destra. Tutto dipenderà dall'atteggiamento di Le Pen sui temi europei di attualità. Fuor di dubbio la Francia con un suo governo diventerebbe molto più rigida in tema di migrazioni e diritti di rifugiati e richiedenti asilo, dopo una campagna anti "stranieri" senza precedenti. Il grande interrogativo riguarda poi le relazioni con la Russia e con Vladimir Putin, a cui la guida francese di Rn è rimasta legata a lungo.

Le ambiguità rispetto all'Europa

Solo dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio del 2022, Le Pen ha voltato le spalle al Cremlino, almeno nelle dichiarazioni ufficiali. Il suo rapporto con l'Europa rimane ambiguo. Il partito non chiede più di uscire dall'Unione europea, ma contesta ad esempio l'autorità di tribunali sovranazionali come la Corte di giustizia dell'Ue. Nel programma Bardella propone di "negoziare" con la Commissione europea "una deroga al mercato europeo dell'elettricità per trovare un prezzo dell'elettricità francese". In ottica militare, anche alla luce della guerra in Ucraina, "rifiuta qualsiasi trasferimento di competenze all'Unione Europea nei settori della difesa e della diplomazia". Se Le Pen dovesse conquistare davvero l'ambita maggioranza assoluta, Parigi sorriderà un po' meno a Bruxelles, nonostante la distanza che le separa sia appena un'ora di treno in alta velocità.