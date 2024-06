Le critiche a Mentana che intervista Meloni sono la sconfitta della democrazia

Enrico Mentana e Giorgia Meloni, l'intervista a Tg La7

Prima il problema è Giorgia Meloni che si concede poco ai giornalisti, poi diventano i giornalisti che non fanno il loro mestiere con Giorgia Meloni se (e solo se) questa non ne esce a pezzi. Insomma, in qualunque modo la si metta, quando si tratta della presidente del Consiglio c'è sempre qualcosa difficile da digerire per i suoi oppositori, un boccone che si piazza di traverso nell'esofago. Strano come sia così complicato per certi moralisti di casacche diverse mandare giù la tanto decantata democrazia, che sì, passa anche attraverso uno spazio televisivo concesso a chi ha altre idee senza che questo diventi necessariamente un gioco al massacro.

A molti ha dato fastidio vedere ieri sera la premier nello studio del Tg La7 con Enrico Mentana, eppure erano gli stessi che appena una settimana fa la invocavano coi forconi a presentarsi in qualche programma della rete di Cairo, tirata in ballo provocatoriamente da lei stessa in un video e definita come una sorta di miraggio. Detto fatto. Giorgia Meloni ha accettato l'invito del direttore Mentana, smentendo coi fatti la sua repellenza a La7. Venti minuti di intervista in cui, a partire dal parapiglia con Magi in Albania, si sono toccati i temi più caldi, dal lavoro ai salari che non aumentano - contrariamente agli altri paesi europei ma soprattutto al costo della vita - sanità, aiuti all'Ucraina, i rapporti con Israele e gli attacchi al presidente Mattarella arrivati da esponenti della maggioranza. E proprio qui il giornalista - che aveva già chiesto un chiarimento in merito - ha incalzato, non bevendosi il tergiversare della premier sulle "lezioncine della sinistra sul rispetto dei ruoli istituzionali" e tirando schiettamente in ballo il senatore leghista Borghi, che ha criticato il Capo dello Stato, definito beffardamente "non criticabile perché infallibile come il Papa". "Possiamo dire che ha detto delle cose inaccettabili Borghi? È politica questa?" ha chiesto il padrone di casa, ricevendo la risposta diplomatica della Meloni.

Insomma, Mentana le domande le ha fatte, i chiarimenti li ha caldeggiati, e non ha risparmiato alla sua divisiva ospite nemmeno la battuta su TeleMeloni e la frecciatina finale, quando sarcasticamente si è augurato di rivederla su La7 anche dopo la fine della campagna elettorale. Eppure a leggere i commenti di oggi sembra si sia assistito a un'ospitata del dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Si contesta la mancanza di contraddittorio - dimenticando che non era un dibattito - un presunto servilismo, l'eccesso di zelo, l'assenza di confronto tipica da talk, accusando Enrico Mentana di aver aperto le porte del suo tg a un comizio. Andrebbe invece ricordato all'orda social, che quello che Mentana doveva fare (e ha fatto) era un'intervista, non opposizione urlata come invece - evidentemente - in molti si aspettavano, citando con ammirazione la dirimpettaia Lilli Gruber che poco dopo ha 'duettato' animatamente con Salvini, prestando il fianco, come non poi così raramente fa, allo show più che all'aplomb giornalistico. Con un ospite che cavalca volentieri l'onda della bagarre, aggiungiamo.

La cieca avversione nei confronti di Giorgia Meloni, a cui notoriamente si fanno sempre le pulci ogni volta che si accende la lucina rossa della telecamera, ha scavato la fossa a Mentana, seppellito da feroci giudizi sulla sua professionalità (che nella maggior parte dei casi, come sempre avviene sui social, arrivano da chi ne sa poco o niente). Il suo unico 'errore', dunque, è di aver ospitato la presidente del Consiglio, leader di Fratelli d'Italia, a pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale per le europee. In pratica quello che giornalisticamente dovrebbe essere definito un colpaccio, ma che in questo caso viene avidamente demolito. Scenario inimmaginabile ai tempi di Giuseppe Conte, Gentiloni o Renzi nei salotti tv con tanto di carica pubblica, per dire.

Allora il problema, a quanto pare, non è come si fa un'intervista ma chi si intervista. Il trionfo della democrazia.