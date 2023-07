Vi dico come finisce il teatrino di Meloni sul Mes

Un tweet di Giorgia Meloni del 23 marzo 2020 (Profilo Twitter: @GiorgiaMeloni e Foto Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse)

L'approvazione del Mes in Italia è diventato un teatro dell'assurdo. Incomprensibile alla ragione umana. Non si capisce, davvero. Ma è inutile andarci di logica: la politica ha le proprie. E perché Giorgia Meloni, e in generale il centrodestra, continuano a tardare nell'approvazione del terrificante Meccanismo europeo di stabilità? Io scommetto su come finirà questa storia, abbiamo anche una data. Nel frattempo, lo spettacolo tragicomico va in scena e chi rischia qualcosa siamo sempre noi.

Il "buono" per funzionare ha bisogno dell'opposto: un cattivo

È un vecchio mantra trovare un cattivo per rafforzare la percezione che dall'altra parte ci siano i buoni. Individuare un nemico da cui difendersi strenuamente ci fa sentire parte di qualcosa, ci incattivisce e ci rende reattivi a respingere tutto ciò che può arrivare dalla parte opposta alla nostra.

Il Mes è parte del Pantheon immaginario di nemici costruito negli anni dal centrodestra italiano, premessa per i successi elettorali degli ultimi anni. Giorgia Meloni ne ha avuti di "nemici", reali o immaginari, e anche questa conflittualità le ha permesso di passare da membro residuale del centrodestra a leader di riferimento della fazione e presidente del Consiglio.

I nemici sono stati diversi negli anni, con alcune presenze fisse: l'immigrazione, l'Unione europea, la Francia, i comunisti o presunti tali, la Germania, i "musulmani" e tanti altri. Sono le comparse in questa commedia del centrodestra accerchiato che si difende dal resto del mondo. Nota bene: questi temi sono gli stessi a qualsiasi latitudine, insieme a polemiche e narrazioni annesse: troviamo gli stessi "nemici" con le stesse parole chiave dal Brasile agli Stati Uniti, fino a d arrivare in Francia. Cambia solo il nome del partito di centrodestra e le declinazioni dei temi, adattati a usi e costumi locali.

Non sono d'accordo su questo posizionamento bellico nei confronti della dialettica politica, ma non si può negare sia efficace. E c'è da dire che una strategia comunicativa di una simile potenza non riesce alla sinistra da parecchio tempo ormai.

Il Mes, il terrificante Meccanismo europeo di stabilità

Sul Mes l'Italia ha deciso di fare il ragazzo "problematico" della classe europea. Siamo gli unici a non aver ratificato il Meccanismo europeo di stabilità e continuiamo a non farlo. In origine fu il primo governo Conte - dentro c'era la Lega di Salvini - a mettere in guardia gli italiani con toni apocalittici dallo "spettro" Mes. Poi il M5s passò col Pd e raggiunse un accordo di massima sulla riforma. Pochi mesi dopo, le difficoltà legate alla pandemia spinsero molti a pensare di usufruire dei fondi del Mes, ma poi arrivò l'intesa sul Recovery fund e il Pnrr, forse proprio in cambio di un'approvazione futura del Meccanismo. Ma quella è un'altra storia.

Perché tanta fretta di avere un Meccanismo di stabilità? Il Mes ha lo scopo di fornire assistenza finanziaria sotto forma di prestiti ai Paesi dell'Euro in gravi difficoltà finanziarie. Il fondo ha una dotazione di 500 miliardi di euro, l'Italia ne ha già versati oltre 14 e può anche vantare il diritto di veto. Tra le critiche spicca l'eccessiva "condizionalità" a cui si dovrebbe sottostare in caso di ricorso a questi prestiti. I fondi sarebbero infatti accompagnati da riforme concordate, ma il ricorso al Mes sarebbe solo una "possibilità", uno strumento che ci si augura non debba mai servire. Non è però difficile immaginare cosa accade in caso di utilizzo del temibile Mes.

Spagna e Cipro, e in passato Portogallo e Irlanda, hanno ricevuto sostegno dal Mes e hanno completato le famose riforme "lacrime e sangue" previste: non si registrano disastri apocalittici, questi Paesi sono ancora lì e hanno migliorato la loro condizione economica, persino. Discorso a parte per la Grecia, in cui gli errori fatti durante la crisi del debito sovrano sono stati riconosciuti ed evitati negli interventi successivi.

La scommessa sul Mes: Meloni farà così

Ma allora perché ci si agita tanto per questo Mes? La risposta è: non c'è motivo. È anche inutile pensarci, perché qualsiasi ragione sfugge alla razionalità. La stessa Banca d'Italia - che non si può dire faccia gli interessi di altri Stati -, dice che "Il Mes non danneggia il nostro paese; serve all'Italia tanto quanto a ciascun altro paese dell'area dell'euro". In più, ratificando il Mes daremmo un messaggio rassicurante ai mercati aggiungendo una nuova garanzia al nostro debito pubblico, arrivato a livelli record, proprio mentre termina il programma di acquisto di titoli di Stato della Bce - il Quantitative easing -, che tanto ha aiutato le nostre finanze negli ultimi anni.

Il problema è che la politica ha le sue ragioni che la mente non conosce: il Mes è stato uno spettro utile da agitare per compattare l'elettorato contro gli "euroburocrati" cattivi, ma ora Giorgia Meloni è nella posizione scomoda di presidente del Consiglio, non più all'opposizione. La realtà sarà più importante della propaganda e pian piano il Mes si è trasformato in una moneta di scambio in Europa su altri temi, come la riforma del Patto di Stabilità, l'Unione bancaria e il Pnrr. Ma che posizione negoziale può avere l'Italia, con il debito pubblico più alto dell'eurozona, ritardi evidenti sulla spesa del Pnrr e unico Paese a non aver ratificato il Mes.

È evidente che Meloni sia pronta alla ratifica, il suo atteggiamento è cambiato, quello di altri alleati meno (Salvini), ma pur di continuare questa presa di posizione ne ha spostato l'approvazione a ridosso di dicembre, quando si lavorerà alla legge di bilancio. Nel frattempo, ci priviamo di uno strumento a cui difficilmente faremmo ricorso - dipenderebbe solo da noi e ora non c'è motivo di pensarlo -, che però aumenterebbe la fiducia dei mercati a cui chiediamo continuamente soldi per "mantenere" il nostro debito. Per questo Meloni sa che il Mes va ratificato, e la sua maggioranza a novembre lo farà, ma questi ritardi non stanno facendo l'interesse nazionale che lei sostiene di voler tutelare. Ed è bellissimo quando la realtà vincerà sulla propaganda. Che fatica però.

