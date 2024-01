Cosa Matteo Salvini dovrebbe imparare dal mio bisnonno lampedusano

Francesco Lombardo con la moglie Leonarda Sferlazzo e due nipoti. Insieme hanno gestito per decenni una drogheria a Lampedusa.

Era l'inizio del secolo scorso e a Lampedusa il mio bisnonno Francesco Lombardo, alto e spassoso secondo le memorie di chi lo ha conosciuto, gestiva con la moglie Leonarda Sferlazzo un piccolo alimentari con i prodotti più disparati: pasta sfusa, spezie, saponi e quant'altro fosse necessario. Per recuperare le merci, dall'isola salpava coi pescherecci in direzione di Malta o della Tunisia, più vicine rispetto alle coste della Sicilia. Lo stesso facevano all'inverso tunisini, maltesi e coloro che approdavano liberamente sulle Pelagie per riposare, commerciare, pregare non importa quale dio, scambiando, insieme alle merci, conoscenze e ricette con i lampedusani. A prescindere dalla nazionalità condividevano una cultura comune: quella del mare.

Il costo delle frontiere

Francesco resterebbe inorridito dalla nuova "cultura" che si è imposta sull'isola. Quella delle cerniere e dei muri, dei morti in mare e dei respingimenti, della militarizzazione e del centro di detenzione spacciato per accoglienza. Ad ogni passerella a Lampedusa, Matteo Salvini prova ad infiammare gli animi con frasi xenofobe e proclami anti-immigrazione. Gli arrivi a migliaia di questa estate, nonostante i proclami del governo, hanno dimostrato che uno scoglio non può arginare il mare. Chi si è attivato di fronte all'ennesima emergenza? Coloro che abitano l'isola, spendendosi in una solidarietà spontanea e inesauribile e impedendo al contempo la creazione di una tendopoli. Non è solo sui lampedusani e le genti di frontiera che può gravare un fenomeno di questa portata.

Mentre in questi anni la retorica di destra ha spinto per misure sempre più severe e discriminatorie, quella dell'accoglienza, abbracciata da larga parte della sinistra, ha solo alzato il livello di ipocrisia. Il primo a stringere accordi coi libici è stato il governo di Paolo Gentiloni, su spinta dell'allora ministro Marco Minniti, creando nuovi inferni per i migranti e rendendo l'Italia ricattabile. Solo nel 2023 per Frontex sono stati stanziati 600 milioni di euro per pagare persone, software e dispositivi volti a controllare le frontiere ed effettuare espulsioni, dai Balcani alle Baleari. Il recente accordo siglato da Giorgia Meloni con l'Albania è solo l'ultima scappatoia per subappaltare l'onere e la crudeltà di respingere. Chi ci ha guadagnato e guadagnerà da questo sistema perverso? I produttori di armi e di dispositivi di sicurezza, l'estrema destra affamata di 'nemici', le cooperative deputate alla gestione dei centri, sedicenti esperti di migrazioni, i dittatori e i loro emissari.

Emorragia

L'unica risposta in questi anni è sembrata quella umanitaria. Che si trattasse degli operatori della Guardia Costiera o dei volontari delle Ong come Open Arms e Mediterranea, ci si è concentrati sul salvare vite. Insieme ai barconi però è affondata anche una vera risposta politica. Troppo esiguo lo spazio mediatico concesso a chi, come l'attivista lampedusano Giacomo Sferlazzo, da anni insiste che la questione non sono i migranti, ma le economie distorte e malate che li producono. I Paesi del Sud Europa (Portogallo, Italia, Grecia e Spagna), ribattezzati anni fa con feroce ironia dall'Economist con l'acronimo Pigs (Maiali), da un lato subiscono arrivi sempre più pericolosi e gestioni complesse, dall'altra soffrono di un'emorragia che spinge i loro giovani ad emigrare. La 'fuga' non riguarda solo i cervelli, ma i muscoli e gli organi vitali delle democrazie del Sud Europa.

Il Mediterraneo al centro del villaggio

Qualche anno fa per spiegare il successo della sua Roma in un derby, l'allenatore Rudy Garcia spiegò di aver 'rimesso la chiesa al centro del villaggio'. Quei 'Pigs', che rappresentano le culture fondatrici dell'Europa, sembrano aver dimenticato che al centro del villaggio (e degli affari) c'è una 'chiesa' chiamata Mediterraneo, la stessa che per secoli ha benedetto tragitti, scambi e commerci. La strada non va chiusa, ma di nuovo aperta: ai viaggi legali, agli affari, alle collaborazioni, ad investimenti mirati, a un nuova cooperazione allo sviluppo scevra di progetti 'copia e incolla' che nascono nei Ministeri e muoiono in sterili workshop. L'urgenza della conversione energetica, l'abbondanza di risorse per le rinnovabili, le abilità artigianali, il fascino esercitato dai luoghi del Sud, potrebbe aiutare a sprigionare una rinnovata potenza economica che coinvolga le sponde europee, africane e mediorientali. Basterebbe smetterla di guardare i nostri dirimpettai dall'alto in basso. Che si torni a navigare insieme nel Mare Magnum Mediterraneo. Non cimitero tra le onde ma luogo pulsante di vita e dialogo come ai tempi del mio bisnonno Francesco.