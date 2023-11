Cari millennials, ecco la pagina che vi farà sentire vecchi

Crediti TikTok

Non bastava l’ultimo festival di Sanremo, dichiaratamente incentrato sulla nostalgia degli anni Novanta, a far sentire per la prima volta anziani i millennials. Né bastava l’uscita del podcast “Il decennio breve”, capace di mettere in fila i ricordi musicali e cinematografici di chi è stato adolescente nei primi anni Duemila, agevolando così un bagno nel mare dell'amarcord. A dare il colpo di grazia ai nati tra il 1981 e il 1994 ci pensa adesso “Mooptopio”, pagina comica di TikTok, dedicata proprio alla parodia dell'intera generazione millennial e del suo immaginario. A firmarla è la generazione z, ovvero coloro i quali stanno ancora vivendo il fulgore dei vent'anni proprio mentre noi siamo alle prese coi primi acciacchi dell'età adulta. E la caricatura è azzeccata al punto da risultare adorabile per le stesse vittime di scherno, compresa appunto me stessa.

È simbolico il fatto che Simone Tuccio, Emanuele Faraci, Alice Arena, Francesco Di Bona, Marta Guglielmo, Sara Cordalonga - gli ideatori del profilo - abbiano costruito la loro imitazione partendo proprio dall’uso che i millennials fanno dei social network, ovvero un utilizzo considerato ormai démodé agli occhi dei più giovani (quanti di voi sapevano ad esempio che usare le emoticon è antiquato e che farlo vi consegna per direttissima la patente da boomer? Quanti sanno che cos'è una transizione su TikTok?). È infatti una beffa che colpisce in maniera più subliminale di quanto sembra, perché va a toccare il nervo scoperto del narcisismo proprio della generazione millennial, nata e cresciuta nella società dell'immagine: proprio qui sui social, dove per anni abbiamo dato il meglio di noi stessi, mostrandoci non tanto per chi siamo davvero quanto per chi volevamo sembrare, scopriamo che in realtà stiamo facendo la figura dei vegliardi. È il contrappasso, è il sipario su un'epoca.

Una generazione meno esibizionista

Il primo punto su cui la generazione z ci sfotte non è infatti legato a cosa siamo, bensì a quanto ci affanniamo per apparire. Sui social, soprattutto. “A differenza nostra”, spiegano i sei studenti 24enni, “i millennials mostrano tutto della loro vita privata, dal caffè alla mattina al concerto alla sera, usando quindi un approccio alla tecnologia fermo al 2016. All’epoca c’era più ostentazione, mentre oggi condividiamo meno e viviamo di più, forse perché la pandemia stessa ci ha insegnato sin da piccoli che tutto può sfuggire da un momento all’altro”. Provare per credere: se andate sul profilo Instagram di un 16enne, troverete pochissime Stories. Più l’età si abbassa, meno post ci sono. “Il nuovo approccio è di osservazione, più che di condivisione”, spiegano ancora. Non è un caso che TikTok si proponga con la dicitura “piattaforma di video brevi” e non con quella di “social network”.

Quando poi sui social ci si mostra, la generazione z lo fa in una maniera innovativa. Mentre noi millennials ci prendiamo sul serio, impegnati come siamo a dare sfoggio di una quotidianità dai contorni regolari e di una vita ben incasellata nel socialmente appetibile, loro usano invece un approccio dissacrante. “Per noi i social non sono più un diario dei ricordi né uno strumento di facciata o di autoaffermazione, bensì un luogo in cui pubblichiamo cosa anche stupide, perlopiù auto ironiche e metaforiche”, dicono. È insomma come se, cresciuti nell'età adulta delle piattaforme, i ragazzi della generazione z siano già passati alla fase successiva: la satira dell'esibizionismo.

Una critica alle apparenze che va di pari passo con una estetica virtuale completamente destrutturata: al bando le foto posate e i selfie patinati, benvenuti scatti sgranati e che possano suggerire disinteresse per l'ostentazione (oppure finto disinteresse? Chissà).

Musica, cinema e cause sociali

Alzando poi lo sguardo dallo smartphone e dai social, diverso è anche l'immaginario, dalla musica al cinema. Alcuni degli sfottò più divertenti arrivano infatti proprio in merito ai miti cinematografici che hanno contribuito a formare i ragazzi degli anni dieci, su tutti Harry Potter e Game of Thrones. Oppure, fatto ancora più interessante, la critica è all'adorazione devota che abbiamo costruito nei confronti di certi cantanti simbolo, come i Negramaro o Marco Mengoni. A cambiare tra una generazione e l'altra infatti non sono stati solo i volti, ma anche l'approccio stesso ai contenuti culturali. Oggi - complice la produzione instancabile delle piattaforme streaming come Netflix e Spotify - c'è una maggior accelerazione, c'è più ricambio e, in parole povere, c'è meno tempo per costruire i divismi e ossessioni a lungo termine che hanno caratterizzato la nostra adolescenza.

“Oggi la musica viaggia sui social, i brani diventano virali su TikTok”, continuano. “A volte capita di sentire una canzone senza però conoscere l'artista e questo fa sì che ci affezioniamo meno agli artisti e più alla musica di per sé. Prima ci si legava a nomi specifici e le fandom avevano più forza, oggi invece sperimentiamo di più anche nei gusti”.

Oggi non c’è più l’attesa – a volte lunga anni – del nuovo capitolo delle saghe storiche dei primi anni Duemila, ma ci sono il binge watching, la molteplicità dei temi, la riduzione della durata degli episodi a quaranta minuti per assecondare una soglia dell’attenzione che è sempre più bassa: “Questa è la generazione dei cinecomic, della Marvel, oltre che dei film indipendenti, strani, simbolici, di Lars Von Trier”.

Un altro senso del lavoro: stop allo sfruttamento

C'è poi un altro punto su cui la generazione z sfotte la precedente in modo puntuale e provocatorio, ovvero l'approccio al lavoro. Parliamo in particolare dell'ossessione per l'auto realizzazione propria dei millennials, strutturale al punto tale da eleggere la cultura del sacrificio come stella polare, anche laddove lesiva di certi diritti: una eredità che arriva direttamente dai boomer, ma di cui i più giovani vogliono sbarazzarsi. “Noi non vogliamo più sottostare a regole non scritte di sacrificio e sofferenza né al ricatto secondo cui queste sarebbero l'unico modo per fare carriera”, aggiungono “Noi lottiamo per stipendi adeguati e contro gli straordinari non pagati, nel tentativo di distribuire in modo più equilibrato vita privata e lavoro”. Non a caso, i ragazzi si definiscono “più idealisti e più reazionari” dei cugini millennials, più interessati a “combattere per i propri diritti”, anche facendolo online. L'attenzione è alta anche su cause sociali come i cambiamenti climatici e i diritti civili.

Tormentoni che ci facevano sentire giovani e che non fanno più ridere

Infine, c'è un'ultima cosa che mette definitivamente una pietra tombale sulla nostra giovinezza, cari millennials: la nostra ironia non fa più ridere. Proprio come una volta trovavamo infatti imbarazzanti le battute dei nostri genitori, allo stesso modo i più giovani trovano imbarazzanti (anzi "cringe") i nostri tormentoni da basic millennial. E quindi formule del tipo "pienoh", "si sboccia", "disagio", "adoroh" "ciaone", "mai ‘na gioia", che avevamo inventato e che ci facevano sentire così futuristicamente simpatici, oggi sono passate, obsolete, arretrate. Così come cominciano a diventare ripetitive, dunque inevitabilmente caricaturali, le lamentele sul corpo che cambia (la vista che cala, il fisico che non regge più l'alcool): più che autoironia, autocommiserazione.

Come hanno reagito (male) i millennial

Anche perché sembra proprio che i millennials tutto siano fuorché una generazione autoironica. O almeno così è parso agli ideatori della pagina, ai quali sono arrivati persino insulti: “Ci hanno offeso sul personale, prendendo di mira persino il nostro aspetto fisico, ma noi volevamo solo far ridere. In questo i millennial dimostrano di non avere abbastanza consapevolezza della propria responsabilità nell’uso dei social, oltre che di essere l’ultima generazione in cui il bodyshaming è normalizzato”.

In ogni caso, i Mooptopio ci assolvono: “I millennials sono in una fase più nostalgica della vita, tanto da essere persino troppo duri con se stessi: si dicono da soli che stanno invecchiando, quando invece hanno appena trent’anni”. Qualcosa a cui questi stessi Mooptopio dovranno però prepararsi, perché la generazione alpha è alle porte. E perché "è giusto che ogni generazione sia migliore della precedente", sottolineano loro stessi. Non a caso a colpire tra i tanti commenti arrivati in calce alla pagina è proprio quello di un follower millennial: “E’ troppo bello essere presi in giro per cose che alla fine sono simpatiche, noi attaccavamo la generazione precedente per aver distrutto il mondo”.