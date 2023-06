È il corso il #metoo della pubblicità italiana

In seguito alle inchieste giornalistiche che coinvolsero il produttore Harvey Weinstein, molte donne vittime di violenza parlarono pubblicamente degli abusi subiti, molti dei quali avvenivano sul luogo di lavoro. Era il 2017 e in tutto il mondo si apriva un dibattito che non riguardava solo le donne, ma un sistema di potere che consentiva soprattutto agli uomini di esercitare la propria autorità - e in molti casi, la propria autorevolezza - per sopraffare i propri subalterni e le proprie subalterne. Ma erano in particolare le donne a subire questo genere di trattamento che in alcuni casi sfociavano in molestie, abusi fisici, psicologici e in certi casi persino in abusi sessuali. Il motivo per cui quegli uomini agivano in quel modo è che il loro potere e i loro contatti consentivano loro di agire in totale impunità potendosi permettere stuoli di avvocati oppure - come nel caso di Weinstein - addirittura di corrompere le forze dell’ordine.

Mentre in tutto il mondo le donne raccontavano le loro esperienze con l’hashtag #metoo - diventato virale dopo essere stato usato da una delle vittime di Weinstein, l’attrice Alyssa Milano - in Italia la scrittrice Giulia Blasi lanciava l’hashtag #quellavoltache con l’intento di scoperchiare il vaso di Pandora degli abusi anche da noi; ma dopo una prima ondata di testimonianze anche molto drammatiche, non molto è cambiato nel nostro paese sul fronte della sensibilità dell’opinione pubblica al tema delle molestie sul luogo di lavoro.

Proprio in queste settimane però qualcosa si sta muovendo nel mondo della pubblicità in seguito a un’intervista fatta al pubblicitario Massimo Guastini, già presidente dell’Art Directors Club italiano, e apparsa sulla pagina Facebook Monica Rossi.

Le testimonianze

Nell’intervista Guastini accusa Pasquale Diaferia, un altro pubblicitario di lungo corso, di essere un molestatore seriale; secondo Guastini, Diaferia sarebbe noto nell’ambiente per i suoi atteggiamenti molesti nei confronti di college e sottoposti di genere femminile e che Guastini stesso, nel corso degli anni, avrebbe raccolto diverse testimonianze che confermerebbero queste voci. Non solo: Guastini racconta di essere stato anche contattato dall’ex moglie di Diaferia che gli avrebbe riferito di essere stata tra le vittime dall’ex marito: “Con lui ho avuto quattro figli e un nipote - avrebbe detto la donna a Guastini - Ti dico solo questo: tre su quattro dei suoi figli mi hanno chiesto di non informarli quando lui morirà”. Per suffragare la sua tesi, Guastini riporta le motivazioni della causa di separazione di Diaferia dall’ex moglie secondo cui sussistono: “rilevanti e ripetuti episodi di violenza e di maltrattamento perpetrati dal signor Diaferia ai danni della signora Barbieri, come peraltro emerso dalle testimonianze dei tre figli maggiorenni, dai verbali del Pronto Soccorso e dalle innumerevoli denunce sporte”.

Monica Rossi sostiene di aver contattato Massimo Guastini su richiesta di due giovani donne e di aver provato a sentire Diaferia che però non ha dato seguito alla sua richiesta di intervista.

Me oltre alle accuse rivolte a Pasquale Diaferia, Guastini fa riferimento a una chat composta da soli uomini di una nota agenzia di comunicazione in cui i partecipanti si sarebbero scambiati per anni commenti e valutazioni sessiste sulle colleghe e sulle donne che si candidavano per una posizione di lavoro all’interno dell’agenzia: si va da un capo team che parlando di una sottoposta scrive “glielo infilerei così tanto nel c**o da farle uscire le p***e dalla gola” a un nuovo membro del team, nemmeno da due settimane, che parla così di una collega: “è talmente cessa e grassa che le infilerei un sacchetto in testa e me la scoperei comunque di prepotenza” e così via.

Guastini racconta che questi scambi sarebbero avvenuti durante gli orari di lavoro e che ne facessero parte tutti gli uomini, dagli stagisti ai capi reparto, fatta eccezione per i capi dell’agenzia. Oltre alla chat, Guastini racconta l’esistenza di un foglio Excel in cui venivano dati i voti ai sederi, al seno e in generale all’avvenenza delle colleghe o aspiranti tali, i cui profili social venivano accuratamente commentati prima e dopo i colloqui di lavoro.

L’intervista a Guastini ha iniziato a circolare nell’ambiente e non è passato molto tempo prima che qualcuno facesse il nome dell’agenzia in questione: si tratta di We Are Social, nota realtà internazionale con una sede italiana a Milano. Voce confermata dall’intervista a un ex dipendente, Mario Leopoldo Scrima, che proprio alla pagina di Monica Rossi racconta con dovizia di particolari cosa avveniva all’interno di quella chat e alla domanda sul perché avesse accettato di farne parte risponde: “Uno arriva in un posto di lavoro e lo inseriscono in una chat dove manco sa associare i nomi ai volti di colleghi e colleghe ma vede che tutti sanno e la considerano una cosa normalissima e finisce per normalizzare la cosa anche lui”. Scrima racconta di essersi pentito di averne fatto parte e di essersi scusato con alcune colleghe dopo essersi reso conto della gravità di quanto accaduto.

Un ambiente competitivo e tossico

Un bisogno di accettazione, quello descritto da Scrima, comune a moltissime persone e che non riguarda certamente solo un’agenzia o solo un settore come quello della pubblicità, ma occorre sottolineare che molte delle persone intervenute sulla questione in particolare su Twitter, hanno sottolineato la “tossicità” di questo ambiente descritto come competitivo e ad alto tasso di testosterone, come dimostrano le numerose testimonianze raccolte sull’account instagram di Tania Loschi. Inoltre, sono state molte le persone ad aver raccontato di essere andate in burn out per i ritmi e le pressioni spesso insostenibili nel settore dell’advertising, caratterizzato anche dall’alto tasso di contratti precari e di finte partite iva.

Il fenomeno è enorme, ma inascoltato

Questa vicenda non manca di toccare alcuni nervi scoperti che riguardano milioni di persone - il sessismo, il modo in cui viene esercitato il potere, le molestie sul posto di lavoro - ma che non è riuscita a fare breccia nel dibattito pubblico: sono infatti ancora poche le testate a essersi occupate di quanto accaduto forse perché ritengono questa una faccenda circoscritta a una persona e a un’agenzia. Eppure sono certamente migliaia le persone a trovarsi in situazioni analoghe - chi dalla parte della vittima chi da quella del carnefice - nei più svariati settori e occorrerebbe dare soprattutto alle vittime gli strumenti per riconoscere gli abusi e poterli eventualmente denunciare.

Del resto se c’è qualcosa che ci ha insegnato questi ultimi anni è quanto sia difficile nel nostro paese parlare di questi argomenti, come del resto dimostra il trattamento riservato ai pochissimi casi emersi dopo il #metoo. Per l’ennesima volta stiamo facendo finta di non accorgerci di un fenomeno enorme che vede coinvolte moltissime persone, in particolare donne, vittime inascoltate di ogni genere di abuso.