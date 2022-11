Quattro cose che dovete sapere sul Mondiale di Pecco Bagnaia

I festeggiamenti di Bagnaia dopo la vittoria del campionato (foto Ansa)

Ho il 27 di Stoner tatuato sul braccio. Pensavo rimanesse l'epitaffio di un evento irripetibile. Raggrinzito e incartapecorito, l'avrei mostrato ai nipotini: "Sapete, cari, una volta nella storia un pilota Ducati ha vinto il mondiale. Questo era il suo numero". Mi sono sbagliato. Francesco Bagnaia da Chivasso ce l'ha fatta. In un anno straordinario, dove a un certo punto ha iniziato a essere un macinapunti infallibile, ha riportato il titolo a Borgo Panigale. Questo, da ducatista, mi ha fatto riflettere su 4 cose.

Bagnaia è il pilota giusto al momento giusto

Bagnaia è giovane, 25 anni. Non accende le folle, non è un essere mitologico uomo-moto come Stoner, non ha il polso brutale di Bayliss. Eppure ha vinto relativamente presto, e ha davanti il classico ventaglio di futuro che si trova chi diventa il numero 1, in ordine decrescente: aprire un ciclo da cannibale; lottare al vertice per un decennio, prendendole e dandole, con pari grado; perdersi nelle acque salmastre delle meteore. Mi auguro vivamente si avveri la prima opzione. A Valencia ha corso in modo intelligente. Sa quando prendersi rischi o quando parcellizzare perché è sulle uova. È riuscito a non imitare Dovizioso: intelligenza tattica divorata da poca freddezza nei momenti clou. Da Assen in poi non ha più sbagliato niente. E l’ha fatto quando, in fondo in fondo, nessuno ci credeva. Io in primis. Quartaro si è perso, come la Yamaha. Il prossimo anno Pecco avrà come compagno Enea Bastianini, uno che ha dimostrato di martellare, ed entrambi saranno sulla moto migliore. Spero sia un continuo bagno di sangue per gli altri.

Marquez è un monumento che va recuperato

Nel 2013, quando Marquez ha vinto il primo mondiale, ero convinto preparasse un impero mai visto. Re per un ventennio. Lo vedevo troppo folle, troppo avanti a tutti. Una specie di alieno invincibile. Quanto lo avrei voluto in sella alla Desmosedici. Eppure i piani del destino sono insondabili. Vederlo scivolare a Valencia, per l’ennesima volta, mi ha in fondo rattristato. In una specie di profezia auto-avverante, sabato ha detto che avrebbe corso al limite, rischiando la caduta. Con il braccio massacrato dalle operazioni, dubito tornerà mai sul filo della perfezione, in quell’equilibrio tra staccate rabbiose e linee docili che valeva, ai tempi, mezzo secondo su tutti. È un peccato. Per Bagnaia battere il miglior Marquez sarebbe il pass per l’Olimpo degli immensi.

Forse (un po') ci libereremo di Valentino Rossi

Bagnaia ha mosso i primi passi nella squadra Sky VR46, il team di Valentino Rossi. Lo stesso ex pilota pesarese è comparso ai box in Spagna come suo amico, o meglio, mentore. “Sono qui per dargli un po’ di supporto, so come ci si sente in questi giorni”, ha dichiarato. Il cappello, su questa vittoria straordinaria, che arriva dopo 15 anni, l’ha messo anche lui. Proprio lui che in Ducati ha, forse, le due caselle più nebbiose di un’intera carriera. Pecco non è Valentino per mille motivi: non è debordante, non ha quell’istinto a centralizzare su di sé il cosmo mediatico, e soprattutto è cresciuto lentamente, a luci spente. Non smetteremo di parlare di Valentino Rossi. Ma almeno la stanza dei “campioni del mondo italiani” è un po’ più affollata, grazie al cielo.

La Ducati domina perché gli altri disinvestono?

La leggenda narra che per Frank Williams ci fosse un solo mondiale importante: quello costruttori. Nel 2022, la Motogp è stata asfaltata dalla forza di due case italiane, Ducati e Aprilia. Ci sono stati frangenti dove in classifica, nei primi 10 posti, c’erano solo bandierine tricolori. Questo dimostra una sola cosa: che qui motori e telai sono una cosa seria, nonostante anni bui. Audi ha più volte smentito le voci sulla cessione della casa bolognese. A volte con convinzione, a volte flebilmente. La redditività di Ducati sostiene per ora (anche) le spese per l’elettrico del gruppo tedesco. Come a dire: lo teniamo come marchio d’epoca, mentre ci prepariamo al vero futuro. La traccia del motorsport è segnata, checché ne dicesse il povero Marchionne (ne abbiamo discusso diffusamente qui). La F1 è già ibrida. Fondersi con la Formula E è una questione politica e di marketing, non tecnica: nel 2030 le prestazioni dei propulsori non saranno dissimili. Per le moto ci sarà qualche anno in più di respiro. Ma poi? Il commissario Ue al mercato interno Thierry Breton ha ribadito che non sarà un passaggio indolore. Lì, nella nostra motor valley, il sibilo elettrico stride e stona. Godiamoci lo champagne di Pecco, oggi. E facciamo bottino pieno negli anni che verranno. Ci servirà come l'aria.