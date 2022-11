La colpa non è di Montesano, ma di chi l'ha messo lì

C’era davvero bisogno dell’incidente? È la domanda più che legittima che andrebbe fatta a chi ha deciso di proporre una stella ormai spenta da tempo come Enrico Montesano, 77 anni portati non proprio alla grande, in pasto ai riflettori della prima serata del sabato di Rai1. Perché quella maglietta con i simboli dei criminali filonazisti della Decima Mas, sfuggita a tutto lo staff di Ballando con le stelle, dagli autori ai cameraman, ma che non è sfuggita a Selvaggia Lucarelli e a molti telespettatori, è solo l’ennesima stravaganza di un personaggio che ormai fa più notizia per il suo declino umano che per quello artistico. Difficile immaginare cotanta ingenuità da parte dei vertici di viale Mazzini, più facile malignare ci sia stato il solito dolo: perché ormai è pratica consolidata mandare in video il personaggio sopra le righe, che sia il complottista o il docente universitario filo-Putin, sperando che la spari grossa. È una strategia utilizzata dagli autori e avallata dai dirigenti per tirare su gli ascolti e fare in modo che del programma si parli anche a telecamere spente: per creare aspettative sulla puntata seguente, come fosse una serie televisiva.

Montesano: complottista e spesso delirante

E dire che la tv pubblica dovrebbe dare priorità alla qualità, anche nei programmi di intrattenimento. Enrico Montesano incarnava perfettamente la strategia. In questi ultimi anni l’attore romano non si è fatto mancare nulla: ha appoggiato le teorie complottiste contro il 5G, è stato no-vax, no-mask, no-green pass (partecipando in prima persona ai raduni in compagnia di altri personaggi da circo più o meno noti); “indimenticabili” i suoi video deliranti contro vaccini anti Covid e “nuovo ordine mondiale”, che rimanevano visibili sui suoi canali social per qualche ora prima di essere rimossi per diffusione di fake news e contenuti che violavano le policy delle piattaforme.

Contenuti che poi venivano puntualmente diffusi su quei canali Telegram che riuniscono gli “antagonisti” di tutto il Paese, in quei luoghi virtuali che trasudano disagio dove i vari Enrico Montesano, Red Ronnie, Heather Parisi, Pippo Franco, sono ormai considerati degli oracoli, dei punti di riferimento politici e intellettuali. Era scontato che far esibire Enrico Montesano come concorrente a Ballando con le stelle avrebbe generato discussioni che con i passi di danza non avrebbero avuto nulla a che vedere: metterlo lì è stato l’equivalente di far ballare il twerking a Jennifer Lopez a pochi centimetri da Memo Remigi, puntando su di loro otto telecamere. Probabilmente il suo lauto cachet faceva parte della quota “minoranze invasate” che ormai sembra non poter mancare in nessun programma e che viene considerata “promozione” alla stregua degli spot e delle inserzioni.

La pensione da europarlamentare

E lo stesso dibattito sul “ci è o ci fa” lascia il tempo che trova: tutti parlano del caso, ma a pochi interessa davvero sapere se l’artista che percepisce una pensione da europarlamentare per essere stato eletto a Strasburgo, nel 1994, con il Partito Democratico della Sinistra guidato da Massimo D’Alema, sia semplicemente un “furbo” che oggi sposa teorie deliranti per cercare di ottenere quella visibilità che evidentemente i palcoscenici non gli danno più, o se sia una delle tante vittime della sua generazione; se sia uno di quelli che con un cellulare in mano e un cervello ormai stanco e invecchiato, non riesca più a distinguere la differenza tra un vaccino che salva milioni di vite da una cura a base di clisteri di candeggina ideata da un salumiere di Castellammare di Stabia.

Chi ha messo lì Montesano, sapendo che sicuramente ci sarebbe stato l’incidente, porta la colpa di aver arrecato un grave danno: non a Montesano, che ora avrà qualche soldo in meno ma un argomento in più per recitare la parte di “vittima del pensiero unico”; non alla trasmissione da cui è stato espulso, che sabato prossimo farà un picco di ascolti sulla scia dell’incresciosa vicenda, ma all’Italia: un Paese in cui ci sono persone che riportano alla luce, dagli studi della tv pubblica o dallo scranno più alto di Palazzo Madama, simboli e motti che si pensava fossero sepolti nella discarica della storia. E lo fanno senza provare vergogna.