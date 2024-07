Il vero problema è chi credeva alla "genialità" di Morgan

Morgan, foto @LaPresse

La nomina del "genio", di "artista vero", incompreso e coraggioso, al limite dell'eroico. Un'immagine poetica, a tratti anche romantica, propinata al pubblico da quasi vent'anni e che oggi stride davanti a messaggi come "portatemela perché ho bisogno di svuotare le pa***", chat piene di insulti sessisti e revenge porn. Il mito di Morgan - così radicato nell'immaginario collettivo ma evidentemente debole allo stesso tempo - è crollato nel giro di poche ore, il tempo di leggere il racconto fatto ieri da Selvaggia Lucarelli sul processo per stalking a carico del musicista, denunciato da Angelica Schiatti - con cui ha avuto una frequentazione nel 2019 - vittima di persecuzioni andate avanti quattro anni.

L'indignazione travalica la presunzione d'innocenza e la sentenza è senza possibilità d'appello. Per Morgan è il tracollo. Dopo la rescissione del contratto da parte della Warner e la cancellazione del programma previsto su Rai 3 la prossima stagione - prese di posizione quasi d'obbligo (se vogliamo concedergli il beneficio del dubbio) dopo la bufera sollevata da Calcutta e la pioggia di parole di condanna arrivate da ogni fronte - l'ex Bluvertigo difficilmente troverà ancora spazio in trasmissioni e talk show che fino a ieri si stracciavano le vesti pur di averlo, confidando nelle sue sparate da "artista maledetto" che hanno sempre significato share e risonanza mediatica, linfa vitale per la tv. Ma davvero serviva leggere una violenza simile, piena di volgarità, per rendersi conto che dare visibilità e credito a un personaggio del genere è inaccettabile? Eppure sulla bassezza di Morgan si potrebbe scrivere una saga, nonostante abbia sempre usato lo scudo della cultura - di cui si proclama tra i pochi moderni detentori - per proteggersi da critiche e terremoti. Finora riuscendoci, o comunque tutto sommato cavandosela, non tanto per meriti quanto perché glielo hanno sempre permesso.

A Morgan tutto è stato concesso davanti alla lucina rossa della telecamera: dal tiro franco a Bugo sul palco dell'Ariston - un siparietto che gli è costato la squalifica a Sanremo, ma pure copertine, ospitate e riflettori rimasti accesi per più di un anno su una scena da subito cult dalla quale ne è uscito idolo indiscusso - alle brusche liti in diretta tv con chiunque gli è capitato a tiro, come la stessa Lucarelli che si era 'permessa' di criticare la sua performance a Ballando con le stelle, altro programma che gli ha spalancato le porte nel 2021, quando Angelica Schiatti lo aveva già denunciato e lui lanciava bombe contro di lei sui social. Per non parlare di quel "fr***o di m***a" con cui ha apostrofato uno spettatore al suo concerto-lezione (sì, perché Morgan di 'lezioni' ne ha fatte e noi ce le siamo sciroppate tutte) a Selinunte, ad agosto di un anno fa, appena un mese dopo la serata al MAXXI di Roma, dove insieme a Sgarbi - altro "genio" - hanno dato vita a uno squallido dibattito intriso di sessismo e volgarità. Tutto lecito, evidentemente, visto che Sky ha pensato bene di richiamarlo a settembre come giudice di X Factor - sanzionandolo con 150 mila euro per la frase omofoba, in modo da dribblare la polemica e fare pure bella figura - per poi cacciarlo due mesi dopo per "ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati". Condotta sorprendente. Ma a un "genio" si perdona tutto, o almeno questa è la lezione che la tv ha dato finora su Morgan. E questa dottrina per cui alle "menti eccelse" e alle persone di cultura è permesso qualsiasi eccesso - anzi, quasi lo si brama - è talmente consolidata che pochi mesi fa si faceva il nome di Morgan addirittura per la direzione artistica del Festival di Sanremo. Una stima diffusa che la dice lunga sul percepito, o meglio, sulla narrazione fatta del nostro "eroe".

Adesso invece la condanna è unanime, a reti unificate. Il registro cambia, le porte si chiudono, il genio diventa mostro. Una caccia alle streghe fatta da chi fino al giorno prima se le teneva in casa.