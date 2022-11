Caro Salvini, non prendere multe costa zero euro

Salvini a un evento (foto Ansa)

"I tecnici sono al lavoro anche questa domenica per evitare una stangata ai danni dei cittadini con l'aumento biennale delle multe per violazione del Codice della Strada previsto dal 1 gennaio" dice l'Ansa. E il ministro Salvini conferma su Twitter.

I "tecnici", infatti, sono i tecnici del Ministero delle Infrastrutture che, invece di concentrarsi su come sfruttare fino all'ultimo centesimo del Pnrr, far partire cantieri incagliati da ere geologiche e progettare il futuro di un paese strutturalmente fermo a decenni fa, cosa fanno? Lavorano a tutela chi viola il Codice della Strada...

Spieghiamo. Succede che l'inflazione è molto alta negli ultimi mesi e che parecchie tariffe, spese pubbliche e esborsi statali sono legate al costo della vita in maniera automatica. Con aggiornamenti che scattano senza che nessuno li decida. Vale per le pensioni, affinché in presenza di inflazione elevata non si svalutino, e vale per le contravvenzioni ad esempio. In tutto questo la Lega e il suo capo politico hanno evidentemente visto uno spiraglio di propaganda plausibile da aggiungere al circo quotidiano fatto di incentivi economici per i matrimoni religiosi, flat tax e altre amenità indispensabili ad un partito in crisi di identità per far parlare di se. Ed ecco dunque il tweet domenicale di Salvini che punta a bloccare gli aumenti automatici e sacrosanti delle multe per evitare una "stangata" ai cittadini.

Le multe non le prendono tutti i "cittadini"

Ma chi prende le multe, caro Salvini, non sono genericamente "i cittadini". No. Sono quella parte di cittadini che sceglie di violare il Codice della Strada mettendo a rischio talvolta la vita di altri cittadini più deboli e più fragili. È il caso di chi guida superando i limiti di velocità, di chi si mette al volante alterato da droghe o alcol, di chi parcheggia la propria vettura in maniera pericolosa rendendo le strade urbane una roulette russa per pedoni, anziani, bambini, disabili in sedia a rotelle o non vedenti, genitori con passeggini. Secondo Salvini tutti gli italiani possono subire le conseguenze del carovita, ma questi personaggi no. Chi si comporta incivilmente alla guida merita un salvacondotto, una tutela speciale. Perché? In nome di cosa?

Il lassismo verso furbi e prepotenti

Poco importa poi che le contravvenzioni italiane siano clamorosamente basse rispetto a quelle che vengono comminate nel resto del mondo occidentale; poco importa che in tutta Italia si stiano finalmente creando movimenti di protesta che lottano con sempre maggiore impegno e attivismo contro la prepotenza delle auto sia per una questione ambientale e di sostenibilità sia per una questione di sicurezza stradale; poco importa infine che la necessità vera in questo sarebbe rendere più rigide alcune sanzioni oggi troppo blande, a partire dall'urgente misura che porti la decurtazione dei punti patente anche per il divieto di sosta. Una scelta che da sola e a costo zero, sarebbe capace di restituire ordine e rispetto alle nostre grandi città. Ordine e rispetto uno si aspetterebbe dal governo più di destra di sempre, non lassismo verso i furbi e i prepotenti.

Basta non prendere multe

Insomma, non viene in mente nulla di più diseducativo, iniquo, fuori dal tempo di una misura contro gli aumenti delle multe (che aumenti non sono, visto che si tratta di meri adeguamenti). Una misura che, al di là degli ammanchi economici per l'erario, finirebbe per incentivare comportamenti incivili e pericolosi. E confermerebbe il solito scenario culturale da incubo che caratterizza l'Italia: l'unico paese occidentale dove lo Stato si dimostra più dalla parte di chi si comporta male che di chi si comporta bene. I cittadini che non vogliono subire le conseguenze dell'inflazione sulle contravvenzioni hanno peraltro un'arma infallibile: guidare con prudenza, con attenzione verso gli altri cittadini e nel rispetto delle norme. In questo modo - rincarata o meno - non arriverà proprio nessuna multa. Anche il Governo ha un'arma infallibile per evitare di cadere nel ridicolo e imboccare la strada dell'ingiustizia sociale e del populismo spiccio: ignorare le bislacche proposte della Lega.