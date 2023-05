Alla fine il Vesuvio ha veramente eruttato

La festa scudetto in piazza del Plebiscito a Napoli -foto Alfonso Bianchi

La voglia di esultare era troppo forte. Erano 33 anni che Napoli aspettava questo momento, e per una città che vive di calcio 33 anni sono un periodo troppo lungo. Un'eternità. Lo scudetto alla fine è stato vinto con cinque giornate di anticipo, ma potevano essere anche di più. Già domenica scorsa era tutto pronto per la festa, ma la gioia è stata rimandata. Lo scudetto sospeso, è stato denominato il tricolore. Perché lo scudetto la squadra alla fine se l'è 'trezziato', come si fa a poker quando la carta si svela piano piano. E ieri pure, fino al 52esimo, sembrava che la festa potesse essere rimandata ancora. Prefetto, questore e sindaco di Napoli in panico. Già pronti a organizzare una nuova riunione di emergenza per mettere a punto l'ennesimo piano per i festeggiamenti. Fifa da convocare, partite di altre squadre da spostare, zone pedonali da allestire, mezza Italia da scomodare. "Vabbè basta, io mi dimetto. E jamme jà, io nun cia faccio cchiù. Io so pure juventino. Ma chi mo fa fa'?", avrà pensato il primo cittadino Gaetano Manfredi.

Poi per fortuna Victor Osimhen ha rimesso le cose a posto. E la città è andata in visibilio. Nelle strade un fiume di persone che hanno cantato e festeggiato fino all'alba. In Piazza del Plebiscito era impossibile camminare, era un bolgia disumana. Ma con tutti i problemi che tenete pensate al calcio? E festeggiate in questo modo? Avranno pensato in tanti. Ma che dovrebbero fare i napoletani? Svegliarsi ed essere tristi perché c'è la disoccupazione, la camorra e i mezzi pubblici non funzionano? "No guagliù, facciamo i seri. La partita guardiamola comodamente sul divano e poi tutti a piangere pensando al tasso di disoccupazione cittadino". Napoli da sempre vive di calcio. Respira calcio. Trasuda calcio. Sarà retorica ma è anche vero, basta farsi un giro nelle sue strade anche in tempi normali per rendersene conto.

Se ci tolgono anche la gioia di questa meravigliosa passione, ma veramente che campiamo a fare? Il calcio per i napoletani (non solo per i napoletani ovviamente, ma per noi in modo particolare), è un'espressione fortissima della propria identità. Probabilmente la più grande, nel senso che unisce davvero tutti. Più ancora della musica, delle tradizioni e della cultura. È trasversale, è reale, è passione viva e condivisa. Anche qui, di nuovo retorica, è vero, ma anche realtà. E quindi lasciamo i napoletani a godersi la loro festa. Ai problemi ci penseremo domani (o più probabilmente tra una settimana, o forse anche un mese, che la festa è destinata a durare per un bel po').