Nicolas Maupas e Paul Mescal, la rivincita dei ragazzi gentili sul maschio tossico

Nicolas Maupas - Crediti Instagram

Lunedì scorso il contenuto più visto su Netflix Italia è stato Odio il Natale, adattamento italiano della serie norvegese Natale con uno sconosciuto. Nello stesso momento su RaiPlay i due contenuti più visti erano le fiction Un Professore e Noi siamo leggenda. Seppur distribuite su canali diversi e con tagli molto differenti, serie hanno qualcosa in comune, o meglio qualcuno: Nicolas Maupas.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che il giovane attore stia vivendo un periodo fortunato: nonostante abbia solo venticinque anni e pochi ruoli alle spalle, Maupas è riuscito a diventare in pochi anni il volto di punta di fiction e serie che hanno raggiunto un successo ragguardevole anche alla sua presenza nel cast.

Facciamo un passo indietro come piace ad Amadeus. Nicolas Maupas ha venticinque anni ed è nato a Milano da padre francese e madre italiana; ha la doppia cittadinanza, è bilingue e nel 2020 ottiene il ruolo di Filippo Ferrari detto ‘o Chiattill in Mare Fuori, serie passata in sordina in Rai che ha sbancato dopo essere approdata sul Netflix. Dopo Mare Fuori sono arrivati altri ruoli per Maupas tra cui quello nella serie Un Professore, in cui interpreta Simone, figlio del protagonista interpretato da Alessandro Gassman, un ragazzo bisessuale. Nella prima stagione, il suo personaggio e quello di Manuel Ferro, interpretato da Damiano Gavino, si avvicinano talmente tanto che tutto lasciava supporre che nella seconda stagione ci sarebbe stata un’evoluzione nel loro rapporto, peccato che da questo punto di vista la sceneggiatura proceda col freno a mano tirato. Del resto stiamo parlando della Rai di Giorgia Meloni, non facciamoci delle illusioni. In Odio il Natale Maupas interpreta Davide, un giovane bello e benestante che sceglie di fare il cooperante dopo aver conosciuto Giovanna la protagonista della serie interpretata da Pilar Fogliati.

Perché Nicolas Maupas funziona, dentro e fuori dal set

Che queste scelte siano il frutto del caso o di un calcolo studiato a tavolino da lui o dal suo agente, fino a questo momento i ruoli principali interpretati da Nicolas Maupas sono quelli di ragazzi fragili, timidi, insicuri, lontani dallo stereotipo dell’uomo che non deve chiedere mai o del bel tenebroso dal cuore di pietra. Anche l’immagine pubblica di Maupas è quella di un ragazzo a posto: sempre gentile, sorridente, durante la settimana della moda di Milano circolavano immagini di lui che prima di entrare alla sfilata di Emporio Armani (di cui è testimonial) si fermava a salutare le fan e scattare foto con loro.

Scelte che fino a questo momento sono state premiate dal pubblico, tanto che qualche giorno fa Il Post ha pubblicato un articolo su di lui dal titolo “Questo attore italiano è ovunque”. Nicolas Maupas in effetti sta godendo di una popolarità trasversale: è garbato quindi piace al pubblico adulto, è bello quindi piace alle ragazze, sceglie anche ruoli lontani dagli stereotipi patriarcali e macisti, per questo piace anche alla comunità LGBTQI+ e alle persone sensibili ai temi di genere. Secondo la scala della popolarità illustrata dal personaggio di Samantha Jones di Sex and the City, dopo gay e teenager adesso per Maupas è arrivato il momento del Grande Cinema. Chissà chi sarà a fargli fare il grande salto.

Paul Mescal che arrossisce durante le interviste

Chi invece al grande cinema è arrivato relativamente da poco è Paul Mescal. L’attore irlandese è diventato celebre grazie a Normal People, la serie tratta dal best seller di Sally Rooney; appena due anni dopo quel ruolo è arrivata la prima nomination all’Oscar per il Aftersun di Charlotte Wells. Mescal sarà presto sugli schermi italiani con All of us strangers in cui interpreta l’amante di Andrew Scott, l’attore di Sherlock e Fleabag, per poi essere il protagonista del nuovo Gladiatore di Ridley Scott insieme a Pedro Pascal.

Come Maupas, anche Mescal si presenta come un ragazzo gentile e per nulla problematico: grande lavoratore, disponibile con giornalisti, giornaliste e colleghi, lo si vede spesso arrossire durante le interviste, come in quella in cui interagisce con Natalie Portman per il format Actors on Actors. Mescal abbassa spesso lo sguardo imbarazzato dai complimenti dell’attrice, che si congratula spesso con lui per il suo talento e per il suo charme.

Un dato da non sottovalutare

Non saranno questi due giovani attori a decretare la morte dello stereotipo del maschio bello e maledetto, ma la loro popolarità presso il grande pubblico è un dato da non sottovalutare. Ci saranno sempre gli uomini che credono che basti prendere una donna, trattarla male e lasciarla aspettare per ore, ma Nicolas Maupas e Paul Mescal ci ricordano che oggi a far sognare ragazzi e ragazze, donne e uomini, giovani e meno giovani è un ragazzo gentile, capace di arrossire a un complimento e che non teme di interpretare ruoli che solo fino a pochi anni fa sarebbero stati sconvenienti per un giovane attore eterosessuale. L’etichetta di “effemminato” o certi epiteti omotransfobici potevano condizionare negativamente una carriera, oggi invece non è più così. Alla faccia di chi pensa che gli uomini non cambiano.