I nudi creati con intelligenza artificiale sono una minaccia per tutte le donne

Dal trailer di "Another Body" - Crediti YouTube

L’ultimo caso, in ordine di tempo, arriva dagli Stati Uniti. Un gruppo di studenti della Westfield High School, nei pressi di New York, ha utilizzato un’applicazione basata su intelligenza artificiale per creare immagini di nudo di 30 compagne di scuola. Le foto sono circolate tra gli studenti, prima di finire tra le mani di alcune delle ragazze coinvolte, che le hanno segnalate alle autorità scolastiche.

Era successo qualcosa di simile solo poco più di un mese fa, ad Almendralejo, nel Sud della Spagna. Stessa dinamica: foto comuni, prese dai profili Instagram delle circa 20 vittime, ‘spogliate’ tramite un’applicazione basata su IA. La stessa cosa era successa anche in Italia, nei pressi di Roma, lo scorso settembre. In una scuola media in provincia di Latina, alcuni studenti avevano utilizzato un’app gratuita, BikiniOFF, per creare immagini di nudo di compagne e di un’insegnante.

L’esplosione dei porno deepfake

Tre storie che raccontano una storia più ampia. Nell’ultimo anno e mezzo circa, l’intelligenza artificiale generativa è cresciuta in modo esponenziale, dalla capacità di generare testo credibile fino alla possibilità di creare immagini e video. Queste evoluzioni tecnologiche hanno anche semplificato la creazione di deepfake, ovvero di contenuti multimediali in cui una determinata persona fa qualcosa che in realtà non ha mai fatto. Fino a qualche tempo fa, per crearne uno serviva una certa potenza di calcolo, oltre a una buona capacità di editing video. Oggi, basta un tool gratuito disponibile online, o un’app per smartphone o Telegram.

È una tecnologia giovane, con esempi però già celebri. Dal video di Zelensky che annuncia la resa dell’Ucraina all’inizio della guerra, a quelli di Striscia la notizia, che nel 2021 portò questo genere di contenuti in tv, con le repliche AI di, tra gli altri, Matteo Renzi e Matteo Salvini. Questi casi celebri farebbero pensare a un problema politico, alla possibilità di creare disinformazione, fake news. Ma non è proprio così.

Perché, dicono i numeri, le vere vittime dei deepfake sono le donne.

Secondo un’analisi del 2019 di Sensity AI, una compagnia che si occupa del monitoraggio di deepfake, il 96% di questi ha a che fare, in un modo o nell’altro con la pornografia. Nel 99% dei casi, le immagini generate riguardano donne, che non hanno prestato il loro consenso. E il fenomeno è in crescita costante, esponenziale. Stando a un’indagine condotta da Wired US, nei primi nove mesi di quest'anno, sui 35 siti per adulti più visitati sono stati caricati 113.000 video deepfake: un aumento del 54% rispetto ai 73.000 caricati in tutto il 2022. Entro la fine di quest'anno, secondo le previsioni dell'analisi, saranno prodotti e diffusi più video rispetto al numero totale di quelli oggi presenti online.

Una forma di pornografia non consensuale pericolosamente alla portata di tutti

Sono numeri che fotografano un fenomeno preoccupante. E che non riguarda solo persone famose e celebrità, che pure ne sono vittime. Riguarda soprattutto contesti sociali spesso ristretti, piccoli gruppi Whatsapp o Telegram, in cui le immagini deepfake vengono utilizzate per screditare, per vendicarsi, per ricattare donne e ragazze – anche minorenni – che spesso non sono in grado di difendersi.

Si tratta di una forma di pornografia non consensuale: non si decide di essere in un deepfake, ci si trova in un corpo che non è il proprio, svuotata della propria personalità e del libero arbitrio. Ed è pericolosamente alla portata di tutti: non ci sono veri modi per essere al sicuro, basta aver pubblicato una qualunque fotografia sui social network per diventarne vittima.

In un articolo recente comparso sul Washington Post, si racconta una storia di un forum dedicato al porno in cui a maggio è comparso un thread particolare. L’invito è semplice: "Mandami chi vuoi vedere nuda e posso creare una foto usando l'intelligenza artificiale”. Nel giro di poche ore, iniziano ad arrivare foto di donne. Non sono celebrità o influencer, ma colleghe, amiche, compagne di scuola, conoscenti. Pochi minuti dopo, le foto modificate iniziano a comparire, insieme ai ringraziamenti degli utenti: “Grazie, è perfetta”, scrive uno degli iscritti al forum.

I rischi e le leggi che mancano

Ad oggi, non esistono studi in grado di stimare l’impatto della diffusione dei nudi deepfake sulla salute mentale delle vittime.

Di recente, però, negli Stati Uniti è uscito un documentario che si chiama Another Body. Racconta la storia di Taylor, una vittima di pornografia non consensuale tramite deepfake, e del suo tentativo di ottenere giustizia. Nel film, ancora non disponibile in Italia, Taylor racconta che, tra le conseguenze più devastanti, c’era il non avere idea di chi avesse creato o visto i video: insomma, non sapere di chi fidarsi.

Questa condizione ha innescato un periodo di ansia, in cui ha messo in dubbio le sue amicizie e la continuazione dei suoi studi. Nel documentario si raccontano anche le storie di altri sopravvissuti, come Helen, un'insegnante di 34 anni che ha iniziato ad avere attacchi di panico e un senso di costante paura.

“Amnesty International – hanno scritto i registi del film in un articolo comparso su CNN - ha coniato l’espressione “silence effect” per parlare del modo in cui gli abusi online contro le donne possono diminuire la partecipazione femminile nella sfera pubblica. In un rapporto sulle molestie su Twitter, l’organizzazione ha scoperto che molte donne chiudono i propri account, censurano ciò che pubblicano e sono scoraggiate dal perseguire carriere pubbliche, come il giornalismo o la politica. Abbiamo osservato dinamiche simile tra le donne vittime di abusi deepfake”. Vittime che, tra l’altro, non godono di specifiche tutele legali. Nel nostro Paese, esiste una norma sul revenge porn, che, però, non include quei casi in cui il materiale viene generato da un’intelligenza artificiale. Fattispecie che, invece, è compresa nell’articolo 600 del Codice Penale, che disciplina il reato di pornografia minorile: se la vittima del deepfake è minorenne si rischia la reclusione fino a tre anni.