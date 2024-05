Ci sono alcuni romanzi in uscita a maggio da non perdere

Tante opere prime, graditi ritorni, qualche curiosa riscoperta: si può riassumere in questo modo la girandola di nuove uscite editoriali in libreria che entrerà nel vivo martedì 7 maggio. Quattro in tutto i romanzi d'esordio che sembrano più promettenti, a partire dal più atteso, Tre notti di Vinicio Marchioni, edito da Rizzoli: l'autore sveste i panni d'attore e regista, e 'inforca la penna'. Quello che esce è un romanzo di formazione duro, ambientato tra la campagna e la periferia romana all'inizio degli anni Novanta. Protagonista un quindicenne la cui adolescenza esplode, si fa rabbia e dolore davanti alla morte del padre. È un inno alla vita, un’indagine sul maschile e sullo scorrere del tempo.

Le favole del comunismo, edito da Marsilio, è invece il romanzo d'esordio di Anita Likmeta, imprenditrice italo-albanese, nata a Durazzo durante il regime comunista di Enver Hoxha. È in quella realtà che vive Ari, la giovane protagonista: è una bambina che vive in Albania senza scarpe, perché le scarpe non devono essere consumate e dunque si va scalzi; ma c'è anche un'altra Ari, che è poi la stessa persona: è una giovane donna che di scarpe ne ha moltissime, così come ha l’acqua corrente, e oggi vive nel centro di Milano, in un appartamento elegante, passando ore sotto la doccia perché gli shampoo biologici non fanno abbastanza schiuma.

Tra gli esordienti meritano di essere menzionati anche Mille battiti al minuto, romanzo di Viktoria Llloyd Barlow (edito da Garzanti) che parla di maternità e del trattamento che la società riserva alle persone affette da disabilità, e Le ultime confessioni di Sylvia P., opera prima di Lee Daniel Kravetz (in uscita per Fazi), mistery letterario sulla vita di Sylvia Plath: dai retroscena sulla nascita di La campana di vetro alla rivalità con la poetessa Boston Rhodes (ispirata alla figura di Anne Sexton), dai problemi mentali alla vita matrimoniale con Ted Hughes.

Torna con un nuovo romanzo la scrittrice marchigiana Giulia Baldelli: nel gennaio del 2022 esordì con L'estate che resta, edito da Guanda, stesso editore che ha dato alle stampe Le parole che mi hai lasciato, in uscita il 28 maggio. È al secondo romanzo della sua carriera anche la scrittrice americana Megan Campisi: il suo ultimo lavoro, edito da Nord, si intitola La stanza dei segreti e mescola storia, thriller e spionaggio.

Parlando di altri grandi attesi, Maurizio De Giovanni torna in libreria con l'ennesimo capitolo della saga dei Bastardi di Pizzofalcone (Einaudi): l'ultimo episodio si intitola Pioggia, e vedrà i formidabili poliziotti del commissariato di Pizzofalcone districarsi tra segreti, ipocrisie e rancori, il tutto "sotto un diluvio che non concede tregua". Si immerge nei meadri di ciò che accade dentro di noi quando ascoltiamo la musica il nuovo libro di Michel Faber: Ascolta. La musica, il suono e noi (La Nave di Teseo) è il frutto di decenni di studio, di lavoro e di analisi di generi, di artisti e del loro pubblico. Un'analisi in profondità sul nostro rapporto con tutto ciò che ascoltiamo.

Pioggia - Per i Bastardi di Pizzofalcone (Einaudi)

(Autore: Maurizio De Giovanni; data di uscita: 7 maggio 2024). Leonida Brancato era stato un penalista imbattibile, lo chiamavano il re del cavillo. Quando era andato in pensione, in procura avevano fatto festa. Da anni non si sapeva piú nulla di lui, ma ora qualcuno lo ha ucciso e ha infierito sul suo cadavere. Un omicidio che appare privo di movente e che mette di nuovo alla prova i Bastardi di Pizzofalcone.

Tre notti (Rizzoli)

(Autore: Vinicio Marchioni; data di uscita: 7 maggio). Andrea ha quindici anni e sua madre lo accompagna per l'ultima volta a vedere il padre, che da tempo li ha abbandonati e sta morendo a causa di un cancro. Scenario dell'incontro è "la fattoria", come la chiama Andrea, la casa che gli uomini della sua famiglia hanno tirato su con le proprie mani, sacco di cemento dopo sacco di cemento. Sconvolto, il ragazzo ruba la macchina del nonno e scappa via, senza saper guidare, facendo perdere ogni traccia di sé anche a sua madre, che lo cerca disperata. Un coro di indimenticabili personaggi maschili irrisolti accompagnerà Andrea lungo tre notti decisive, in un viaggio alla scoperta di se stesso e di un padre che non ha mai conosciuto.

Le favole del comunismo (Marsilio)

(Autore: Anita Likmeta; data di uscita: 7 maggio). Il paese delle aquile è il paese più felice che possa esserci. Lo dicono ad Ari, negli anni Novanta, le favole del comunismo: il paese delle aquile, l’Albania, è il paese dove tutti non possono fare altro che essere felici, anche se non c’è l’acqua corrente, anche se ci sono più bunker che mucche, anche se la mamma di Ari l’ha lasciata dai nonni perché è rimasta incinta troppo giovane per poter lavorare. Quando cade il muro di Berlino molti partono per l’Italia, ma Ari e i nonni non partono: sono anziani e si sentono troppo vecchi per farlo e Ari aspetta che la madre torni a prenderla. La mamma, infatti, è partita sulla nave che hanno preso tutti gli altri.

Attraverso la notte (Adelphi)

(Autore: William Sloane; data di uscita: 7 maggio). La vicenda ha inizio una notte del 1936, quando Bark e Jerry, due giovani in visita alla loro ex università, trovano il professor LeNormand, luminare di astronomia, avvolto da un fuoco "mai visto", simile a "un parassita che lo possedeva e lo consumava, apparentemente dotato di vita propria". Ma come mai le fiamme che ne carbonizzano il corpo risparmiano tutto il resto, compresi i suoi vestiti e le carte su cui stava lavorand? E chi è davvero Selena, l’intelligentissima, enigmatica moglie di LeNormand, comparsa dal nulla tre mesi prima, in apparenza senza passato e senza età, e che sconvolgerà la vita dei due giovani? Quale inquietante rivelazione spingerà poi Jerry al suicidio?

Ascolta. La musica, il suono e noi (La Nave di Teseo)

(Autore: Michel Faber; data di uscita: 21 maggio). Affrontando due interrogativi tra i più affascinanti dell’animo umano - Cosa succede quando ascoltiamo la musica? E perché lo facciamo? - e cercando la risposta analizzando i fattori a essi collegati, dall’età dell’ascoltatore, alle mode, alla dicotomia tra buona e cattiva musica, Michel Faber consegna al suo pubblico di lettore un libro unico, tra musica, filosofia e poesia, alla ricerca della materia sentimentale di cui sono fatti i suoni. La parola "ascolta" può funzionare sia come espressione di un’azione, l’ascolto di un disco o di un brano, sia come un invito veemente a farlo. In questo libro, che è un atto d’amore verso la musica tutta, Michel Faber si muove tra questi due poli.

Mille battiti al minuto (Garzanti)

(Autore: Viktoria Lloyd-Barlow; data di uscita: 21 maggio). Sunday segue ogni giorno la stessa routine. La mattina si veste rigorosamente di grigio, a mezzogiorno mangia solo alimenti di colore bianco, la sera guarda il medesimo programma alla tivù. Quelle che per tanti sono stranezze, sono le regole che la fanno sentire protetta, anche se isolata dagli altri. Anzi, secondo sua madre, non le è mai importato, perché ha un cuore vuoto. Eppure, c’è un’unica persona a cui permette di sconvolgere i suoi schemi ed è la sua unica figlia, Dolly. Sunday ha provato a proteggerla a modo suo, ma ora Dolly è cresciuta e, quando inizia a frequentare la nuova vicina di casa, Vita, sembra preferire passare il tempo fuori con quell’estranea che non con la madre.

Le ultime confessioni di Sylvia P. (Fazi)

(Autore: Lee Daniel Kravetz; data di uscita: 21 maggio). Estee, la curatrice di una piccola casa d’aste del Massachusetts, fa una scoperta sorprendente: il manoscritto originale del romanzo semi-autobiografico di Sylvia Plath La campana di vetro. Esaminando il documento, Estee scoprirà di essere legata all’eredità di Plath in un modo che mai avrebbe potuto immaginare.

La stanza dei segreti (Nord)

(Autore: Megan Campisi; data di uscita: 21 maggio). La guerra civile infuria e, per aggiudicarsi la vittoria, servono anche informazioni. Per Kate Warner, è l’occasione che aspettava da tempo, fin da quando è stata assunta dalla leggendaria Pinkerton National Detective Agency. Essendo l’unica agente donna, lotta da anni per conquistarsi il rispetto dei suoi colleghi maschi. Adesso, nell’agosto del 1861, è lo stesso Allan Pinkerton a sceglierla per una missione delicatissima. Nessun uomo infatti potrebbe far confessare Rose O’Neal Greenhow, una vedova sudista che è stata trovata in possesso di un messaggio cifrato del nemico, un messaggio che, se decrittato, potrebbe porre termine a quella carneficina.

Le parole che mi hai lasciato (Guanda)

(Autore: Giulia Baldelli; data di uscita: 28 maggio). Adriano, diciassette anni, ha una sorella maggiore, Betta, che per molto tempo lo ha tenuto per mano sostituendosi alla madre debole e a un padre andato presto via di casa facendo perdere le sue tracce. Ma una notte Betta si sdraia sui binari e muore. Senza una spiegazione. Adriano si chiude in sé. Detesta la madre, odia il padre, e arriva a disprezzare la sorella, ma lentamente comprende che nella sua memoria ferita deve avere il coraggio di guardare. Il bisogno di risposte lo porta verso Aisha, una ventenne di origini marocchine che negli ultimi mesi si era legata a Betta. La ragazza lo spingerà a ritrovare i suoi veri sentimenti per la sorella scomparsa e a capire che cosa vuol dire essere un fratello.