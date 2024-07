Il partito del nuovo vaffa-day continuo contro i politici

"Se credi che io sia razzista, ti sbagli. Non lo sono" è la frase che da un po’ di tempo mi sento ripetere sempre più spesso a lavoro. "Si, ho votato AfD e la voterò di nuovo. Questi politici se ne devono andare". È un fatto: in Germania quasi una persona su cinque vota gli estremisti di destra, trovarli a lavoro e parlarci è sempre più facile. Il più delle volte se la prendono contro "quelli di Berlino", la classe politica che non fa niente per il paese. Una sorta di Vaffa-Day quotidiano, rinvigorito dalla pandemia e dalla invasione russa dell'Ucraina. Due spartiacque e, a ben guardare, prima del 2020 AfD cominciava a rallentare se non a declinare. Poi una nuova scossa. E dopo la pandemia le persone hanno iniziato a nascondersi sempre di meno.

Certo le elezioni europee non sono andate benissimo – l’obiettivo sognato era superare il venti per cento – ma AfD diventa comunque la seconda forza del paese. E a settembre si voterà in tre Stati federati, il Brandeburgo, la Sassonia e la Turingia. Tutti a Est. E i sondaggi parlano chiaro: ovunque AfD è il primo partito. Sebbene non abbia la minima idea di come governare paesi che, tutto sommato, sono stati ben amministrati. In fondo, l’Est cresce, per occupazione e investimenti. Ma anche in questo caso il problema sono "quelli di Berlino", ai quali va mandato un messaggio chiaro: "Così non si può più andare avanti".

Quelli di Berlino, però, resistono, almeno per ora: niente accordi con AfD, la linea, anche tra i conservatori, non cambia. Il vento populista deve sgonfiarsi da solo. E visto che il partito si sposta su posizioni sempre più estremiste, è da escludersi qualsiasi collaborazione che li farebbe andare al governo. È di qualche tempo fa l’indagine che coinvolgeva pezzi del partito che avrebbero tentato di occupare il Parlamento federale, una manovra simile a quella realizzata al Campidoglio dai sostenitori di Trump nel gennaio 2021 e vissuta in Germania come un vero e proprio incubo.

L’ultima trovata da circo è stata boicottare, insieme ai deputati di sinistra vicini a Sahra Wagenknecht, il discorso del presidente ucraino Zelensky, accusato di essere un politico in "tuta mimetica" responsabile di una spirale guerrafondaia. Ed ecco la trovata: i banchi di AfD sono rimasti simbolicamente vuoti.

L'errore di considerare gli elettori di Afd come razzisti

Ecco perché per ora il partito fa il pieno di consensi: grazie a una critica radicale dei partiti tradizionali, quelli di governo come quelli di opposizione. Con buona parte dell’elettorato che, a Est come a Ovest, chiede di fare maggiore attenzione al paese. Non c’è solo scontento: dopo sedici anni di Merkel è cresciuta l’idea che a Berlino si faccia poco per i tedeschi. Mentre nel mondo vincono politici che s’impegnano a fare qualcosa per i propri cittadini, i tedeschi devono ancora scontare i crimini della Seconda guerra mondiale. Il problema non è l’Est: AfD vince anche a Ovest, dove prende anche i finanziamenti privati più cospicui. Merkel e gli altri hanno invece difeso l’Europa e gli Ucraini, cercato di definire politiche per salvaguardare il clima e, ovviamente, accolto gli stranieri. E chi paga? Di certo non quelli a Berlino, ti rispondono tutti.

L’elettore di AfD, magari non iscritto al partito, è un fiume in piena. Tra questi ci sono anche i "nuovi" tedeschi, i figli degli immigrati, i primi, ad esempio, a mettere in discussione lo stesso Euro, che ha fatto fuori il marco togliendo prestigio e potere d’acquisto. La critica è una politica troppo dismessa, troppo conciliante e troppo poco attenta ai tedeschi e ai loro bisogni. Quando fai notare che quelli di AfD non sono minimamente in grado di risolvere anche solo uno dei problemi che elencano, la mia collega a lavoro scuote il capo: "Fa niente. L’importante è che a Berlino capiscano che così non si va più avanti".

Questa che appare oggi la forza di AfD è anche la sua più grande debolezza. Lasciamoli nuotare nel loro brodo, affogheranno: a Berlino sanno che anche con il trenta per cento a AfD la situazione tedesca non è paragonabile a quella italiana o francese. L’anno prossimo le elezioni federali potrebbe definire nuovi equilibri e nuovi governi, tutti con i partiti "storici". Un nuovo cancelliere, magari conservatore, potrebbe governare con liberali e verdi o con i socialdemocratici. O chissà cos’altro: la democrazia tedesca è ancora stabile. Il punto, quindi, non è AfD.

Il problema che resta è di intercettare questi scontenti e capire se e come cambierà la politica tedesca nei prossimi anni. Non c’è dubbio che anche senza andare al governo, alcune questioni poste dagli estremisti andranno affrontate. E ci sarà bisogno di una linea politica più chiara e, inevitabilmente, più intraprendente. Capace, cioè, di declinare chiaramente i propri obiettivi e le proprie scelte. Questo potrebbe significare una Germania meno disposta a mediare a livello internazionale. E non è detto che sia un male.