La mia odissea per cercare un vaccino

Il palazzo Taj Mahal, nella città indiana di Agra

La risposta è No. Non vi parlerò dell'efficacia o meno dei vaccini o di quanto sia importante vaccinarsi. Se cercavate l'ennesima opinione di un no vax o di un pro-vax da spiattellare o attaccare sui social, questa opinione non fa per voi. Lo dico subito perché la mia odissea per cercare un vaccino è iniziata soltanto qualche settimana fa, quando ho deciso di prenotare il mio viaggio fuori dai confini italiani: destinazione India del nord.

Dopo tanto parlare di vaccini in questi anni di emergenza pandemica, le parole "viaggiare sicuri" hanno assunto un significato diverso, ma non per chi vuole vedere il mondo fuori da Milano Marittima. Da sempre molti Paesi adottano delle vaccinazioni obbligatorie per chi entra o transita, mentre in altri Stati si parla di vaccinazioni raccomandate o consigliate. Indicazione che variano per ogni Paese o nel caso di grandi stati anche tra regioni. Qui parte la mia odissea.

"Viaggiare sicuri", il sito del ministero degli Esteri, è il primo scoglio che si affronta per partire. Si cerca nella barra di ricerca lo stato di interesse - nel mio caso l'India - e dopo alcuni scroll si raggiunge il paragrafo "In primo piano". Qui la voce "Vaccinazioni" recita: "È obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla per tutti i viaggiatori di età superiore ai 9 mesi provenienti da Paesi a rischio di trasmissione della malattia, in particolare dall’Africa, dall’America Latina, dalla Papuasia e Nuova Guinea". Insomma, se non si proviene da altri paesi dove è presente la febbre gialla non c'è nessun obbligo vaccinale.

"Per informazioni su ulteriori vaccinazioni raccomandate tuttavia non obbligatorie, - continua il sito del ministero - si consulti anche il sito https://wwwnc.cdc.gov/travel, nonché il proprio medico". Il sito citato - in lingua inglese - decide di tirare fuori dal cappello una lista di una decina di vaccini: dal colera all'encefalite giapponese passando naturalmente a quelle di routine come l'influenza - quella stagionale per capirci.

Incomincio ad avere delle idee ma ben confuse sulle vaccinazioni da somministrarmi e decido di contattare il medico curante. Di certo non possiamo pensare che un medico di base possa conoscere tutte le vaccinazioni di tutti i paesi del Mondo e quindi la risposta si relega ad alcuni richiami utili, anche in Italia, come quello dell'antitetanica o dell'epatite, sulla base dell'ultima dose effettuata, ma con la promessa, da parte del medico, di richiedere per noi le corrette informazioni sui vaccini consigliati al servizio di igiene e sanità pubblica.

Ma una strada verso l'India passa anche per l'Asl territoriale e quindi, in attesa di risposte dal medico curante, ci si può imbattere anche in uno sportello denominato "Centro di vaccinazioni internazionali e medicina dei viaggi" che in base all'Asl di competenza si può chiamare anche "Medicina dei viaggiatori" o "Ambulatorio del viaggiatore". Si telefona a più di uno di questi sportelli in diverse Asl, dove ognuno propone diverse vaccinazioni - nel mio caso mi parlano di antitifica, antirabbica, febbre gialla, epatite A, epatite B, profilassi antimalarica e non solo.

I centri di vaccinazione del viaggiatore si "rimbalzano" spesso tra loro, anche tra Asl territoriali diverse, dicendoci che "qui non si fanno più" o "i tempi per la prenotazione sono lunghi". In alcuni casi questi ambulatori prospettano dei tempi per la vaccinazioni a 30 giorni o addirittura di più. L'ultima strada percorribile può essere la ricerca di medici in libera professione o centri specializzati privati, che spesso portano nomi molto simili a quelli della pubblica sanità.

Il viaggio di Ulisse si chiude però con il capitolo costi. Andare in vacanza, lo sappiamo, è un lusso e la spesa per chi guarda alla salute è alta. Ci sono vaccini che hanno un costo dai 30 ai 50 euro di media ma ce ne sono anche di molto costosi, in quanto difficili da reperire, che possono arrivare ad un costo di circa 200 euro, come ad esempio per il vaccino contro la febbre gialla. La profilassi per la malaria invece, che può prevedere l'assunzione di farmaci prima, dopo e durante il viaggio, hanno un costo di circa 50 euro in confezioni da 10 compresse e quindi, in base alla durata del viaggio, la spesa può essere considerevole. In media si potrebbe stimare che per viaggiare sicuri, in un paese dove sono raccomandate diverse vaccinazioni, la spesa si aggiri tra 200 e 250 euro a persona. A tutto questo per chi viaggia fuori dai confini UE è bene sempre sottoscrivere un'assicurazione medica, soprattutto in paesi dove la sanità privata ha dei costi elevatissimi.

Così il ministero delega a mille risposte contrastanti la ricerca dell'elisir di viaggio perfetto, noncurante del caos delle Asl, tra lunghe attese e carenze di vaccini specifici ma anche e soprattutto poca chiarezza. La sanità pubblica nazionale è sempre più regionale e territoriale e la ricerca di un vaccino per viaggiare all'estero è davvero una vera e propria odissea.

