L'omicidio del giovane parrucchiere che non interessa a nessuno

Ucciso e fatto a pezzi dai suoi datori di lavoro perché voleva dare le dimissioni. È l'atroce morte toccata a Sayed Mohamed Mahmoud Abdalla, un ragazzo di 19 anni che rincorreva il sogno di diventare parrucchiere. Una vicenda agghiacciante, che ha sconvolto la comunità genovese ma sembra non avere alcun risalto mediatico a livello nazionale nonostante il movente folle e l'esecuzione efferata. Sì, i giornali ne scrivono, le televisioni hanno diffuso dei servizi, ma la copertura della vicenda è palesemente inferiore a quella riservata ad altri delitti più o meno cruenti, dove fiumi di approfondimenti, editoriali, collegamenti con inviati sul luogo del delitto e commenti politici si sprecano.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Bob, e Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto Tito, gestori del salone di parrucchieri dove il 19enne lavorava da tempo a Genova, avrebbero ucciso il ragazzo con tre coltellate al cuore perché non volevano che lasciasse il lavoro in barberia. Da tempo, infatti, raccontano gli amici di Sayed Mohamed Mahmoud Abdalla, il 19enne si lamentava delle condizioni di lavoro imposte dai due datori e stava cercando impiego altrove. Dalle indagini è emerso anche che il giovane, durante un sopralluogo della Guardia di Finanza avvenuto in negozio a giugno, aveva anche denunciato i datori di lavoro per lavoro nero assieme ad altri colleghi. Nonostante la denuncia, nulla cambiò per lui. Proprio questo l'aveva spinto a guardarsi altrove, trovando peraltro una nuova opportunità di lavoro. Peccato che, quando ha comunicato la sua decisione, i titolari del negozio in cui lavorava hanno dapprima cercato di dissuaderlo, poi hanno cercato di parlare con il futuro datore di lavoro del ragazzo intimandogli di non assumerlo e infine hanno ucciso il 19enne, ne hanno smembrato il cadavere decapitandolo e tagliandogli le mani e se ne sono disfatti gettandolo nel mare.

Questa è la cronaca di un omicidio sconvolgente che, tuttavia, sembra non interessare a nessuno. Per questo motivo, qualche giorno fa ho voluto dedicare un tweet a Mahmoud, sperando che questa storia potesse raggiungere il maggior numero possibile di persone. Quel tweet ha scatenato un vortice di commenti razzisti che puntavano a evidenziare un unico dettaglio irrilevante: l'origine degli assassini. A queste persone non importava nulla della morte di Mahmoud, il loro unico scopo nel commentarla era diffondere razzismo.

Poco importa che la stessa vittima fosse egiziana, arrivata in Italia da minore accompagnato e integrata in società. "Questo è il tipico modus operandi di quelle culture lì", sostengono in molti, ripetendo a pappagallo quest'analisi assurda, come se in Italia non siano mai accaduti fatti simili per mano di originalissimi autoctoni.

Era maggio 2019 quando un ristoratore di Desenzano del Garda sparò alle gambe di un suo ex dipendente reo di chiedere il pagamento degli stipendi arretrati. Sempre a Desenzano, ma nel giugno 2011, morì invece El Kaalouli Imad, un cameriere di origine marocchina di soli 19 anni. Anche in questo caso, il ragazzo si era recato al ristorante dove lavorava per dimettersi, scatenando la furia del padre del titolare del locale: lo ha ucciso sparando 8 colpi di pistola con un'arma detenuta illegalmente. Passiamo al novembre 2018: Vitali Madari, 28 anni, lavorava in nero come boscaiolo nel territorio comunale di Sagron Mis e morì a causa di un incidente sul lavoro. Anziché soccorrerlo, il datore di lavoro spostò il cadavere del ragazzo sul ciglio della strada nel tentativo di depistare le indagini e non permettere agli inquirenti di capire che il 28enne era morto lavorando in nero per lui. Questi sono solamente tre casi che vanno aggiungersi a quello del 19enne di Genova, ma sono casi che raccontano quanto poco valga per alcuni la vita di un lavoratore, concepito come una sorta di proprietà dal datore di lavoro: come se il solo fatto di pagare uno stipendio dia diritto a disporre di un impiegato in qualsiasi modo.

Anche questi casi hanno avuto poco rilievo mediatico, inferiore alla copertura che invece spesso si riserva ad altri omicidi disumani. E ahimè, sospetto che il motivo sia da ricollegare alle origini dei protagonisti della vicenda.