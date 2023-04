Morire di lavoro a 70 anni, ecco gli italiani senza pensione

Dario Beria aveva 69 anni. È morto di lavoro mercoledì 12 aprile. Anche il suo collega Angelo Zanin, 51 anni, è morto, mentre Claudio G., 21 anni, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Niguarda. Stavano tagliando un grosso pioppo al golf club “Le Rovedine” a Opera, vicino a Milano, quando il cestello dell'elevatore si è staccato e sono caduti nel vuoto. Giuseppe Danieli, operaio, è invece morto il 6 aprile cadendo dal tetto di un capannone a Senago, sempre in provincia di Milano: aveva 71 anni. Adriano Ghidini, agricoltore, è morto il 16 marzo per il ribaltamento del suo trattore a Ceresara, il paese delle ciliegie in provincia di Mantova: aveva 76 anni. Diego Luison, operaio in una ditta di traslochi di cui era proprietario, è morto il 17 febbraio schiacciato da un portone a Padova: aveva 70 anni. Un altro agricoltore, Lino Tiezzi, era morto sotto il trattore a novembre in provincia di Arezzo: aveva 75 anni. L'elenco potrebbe proseguire.

Il lungo rosario di vittime rivela una tragedia nella tragedia: l'alto numero di persone che continuano a lavorare alla soglia o addirittura oltre i 70 anni. Sta nascendo così la generazione italiana senza pensione. Nel totale silenzio, tranne quando la roulette russa degli incidenti porta i loro nomi sulle pagine di cronaca.

Abbiamo perso il diritto alla vecchiaia

L'articolo 38 della nostra Costituzione stabilisce che “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia...”. Ma, allo stesso tempo, l'innalzamento dell'età media della popolazione e le ristrettezze del bilancio statale hanno rimesso in discussione, per buona salute o per necessità economiche, il concetto stesso di vecchiaia: quando si diventa davvero vecchi? C'è però un altro aspetto, che non è soltanto statistico e non va sottovalutato: un lavoratore con più di 70 anni ha ancora la lucidità, la forza fisica, le capacità per eseguire lavori pericolosi e prevenire gli incidenti?

Il rapporto 2023 “Censis-Eudaimon sul welfare aziendale” rivela che nel decennio 2012-2022 gli occupati con più di 65 anni in Italia sono aumentati quasi del settanta per cento. “La rarefazione dei lavoratori più giovani – spiega l'istituto di ricerca socioeconomica – è destinata ad accentuarsi. Nel periodo 2012-2022 tra gli occupati, i 15-34enni sono diminuiti del 7,6 per cento e quelli di età 35-49 del 14,8 per cento, mentre i 50-64enni sono aumentati del 40,8 per cento e gli over 65enni del 68,9 per cento” (figura sotto).

I motivi per i quali si rimane a lavorare fino a oltre i 70 anni sono molteplici, in base alle motivazioni che abbiamo raccolto: non aver maturato abbastanza contributi per poter godere di una pensione decente oltre alla minima, che è di 525 euro al mese; avere figli non ancora indipendenti, perché giovani o condannati al precariato; esigenze economiche personali o familiari; mancata continuità nel passaggio generazionale, nel caso di piccoli imprenditori e artigiani anziani che restano attivi per evitare la chiusura dell'azienda, magari fondata dai loro genitori.

Perché siamo i più anziani d'Europa

L'analisi del Censis conferma per i prossimi anni il rovesciamento della piramide demografica italiana: troppi anziani in rapporto ai giovani lavoratori. Un andamento che renderà sempre più complicato mantenere livelli decenti di pensione e un servizio sanitario pubblico all'altezza delle esigenze. “Nel 2022, tra gli occupati – spiega infatti il rapporto 2023 – i 50-54enni sono 8,3 milioni, oltre tre milioni in più dei 15-34enni. Nel 2040 si stima che il totale delle forze lavoro calerà dell'1,6 per cento... Basti pensare che nel 1951 gli anziani erano l'8,2 per cento del totale della popolazione e gli 0-14enni il 26,1 per cento. Nel 2022 gli anziani sono il 23,8 per cento e i giovani il 12,7. Nel 2032 gli anziani saranno il 28,5 per cento e i giovani l'11 per cento”.

“Una dinamica – continua l'indagine Censis-Eudaimon – accelerata dal crollo del numero di nuovi nati in un anno: nel periodo 2002-2021 si registra un meno 25,6 per cento, poiché erano 538.198 e sono diventati 400.249. È il capovolgimento della struttura per età della popolazione, con la crescita progressiva del numero degli anziani e la parallela contrazione di quello dei più giovani. Un fenomeno decisivo che condiziona anche il mondo del lavoro”.

Così gli immigrati non bastano

I dati sul rapporto tra nati e morti nel 2022, da poco pubblicato dall'Istat, sono perfino più allarmanti: appena 392.598 nati in un anno al primo gennaio 2023, il record negativo di tutti i tempi, e 713.499 morti. Con un eccesso di mortalità nel mese di luglio 2022, sempre secondo i dati Istat, attribuito alle conseguenze del caldo estremo sulle persone più anziane e fragili.

Così, nonostante un saldo migratorio dall'estero positivo, dovuto a un aumento di 228.816 unità degli stranieri regolarmente residenti, l'Italia ha perso altri 179 mila abitanti. Un trend che secondo Eurostat, l'istituto statistico dell'Unione Europea, ci ha portati in testa alla classifica dei Paesi più anziani d'Europa: con un'età media della popolazione salita a 48 anni, contro i 38,3 di Cipro, la nazione più giovane. Ma, come spiega EuropaToday, siamo anche primi nell'indice di dipendenza degli anziani, cioè il rapporto tra gli over 65 e le persone in età lavorativa (15-64 anni), con una proporzione del 37,5 per cento, cinque punti sopra la media europea. E poiché senza soluzioni in tempi rapidi non ci saranno sufficienti risorse per tutti, molte più persone con oltre 70 anni dovranno continuare a lavorare. Lo prevede anche il simulatore Inps sulle future pensioni. Dopo lo stato di emergenza sui migranti, da poco decretato dal governo, Giorgia Meloni potrebbe finalmente occuparsi degli italiani. E del loro (nostro) futuro economico.