Oppenheimer era molto di più di quello che vedrete nel film

Il protagonista Cillian Murphy in una scena del film

In queste ore esce finalmente in Italia l’attesissimo film “Oppenheimer”, diretto da Christopher Nolan, che racconta la vita e le vicissitudini del fisico statunitense di origini ebraiche che diresse il progetto Manhattan e che, per questo, viene considerato il “padre” della bomba atomica - sebbene il lavoro sia stato in realtà portato avanti da decine di scienziati. In una delle interviste più celebri di Oppenheimer, il fisico, parlando delle prime reazioni all’esplosione della prima bomba atomica (quella del Trinity Test), disse che in quel momento aveva pensato a una frase della Bhagavadgītā (testo sacro della religione induista), in cui Vishnu assume la sua forma dalle molte braccia e dichiara “Ora sono diventato Morte, il distruttore di mondi” (la frase in inglese è “Now I am become death, the destroyer of worlds” - l’utilizzo dell’ausiliare è citato letteralmente ed è un arcaismo).

Oppenheimer non fu solo Morte

Questa frase è sintomatica non solo del pensiero di Oppenheimer sulla bomba atomica - un momento definitivo della storia dell’umanità e del rapporto tra scienza e società, dal quale non si sarebbe più potuti tornare indietro - ma anche su sé stesso: in qualche modo J. Robert sapeva che il suo nome sarebbe stato per sempre legato a quell’ordigno, e che tutto ciò che aveva o avrebbe fatto nel resto della sua vita sarebbe rimasto eclissato da quell’invenzione geniale e diabolica. Eppure Oppenheimer non fu solo Morte: la sua carriera è costellata di importanti scoperte scientifiche, fondamentali in moltissimi campi. Oppenheimer fu un fisico eccezionale - non lo assunsero a dirigere il progetto Manhattan per caso - e, se è giusto che un film destinato al grande pubblico racconti la storia dell’uomo e della bomba, è un peccato che dello scienziato si perda la memoria.

Quattro motivi per ricordare Oppenheimer

Ecco quindi quattro motivi per cui il nome di Oppenheimer dovrebbe essere ricordato con gratitudine, almeno da chi si interessa di scienza.

1. Approssimazione Born-Oppenheimer: sviluppata tra il 1927 e il 1928 assieme al collega Max Born, questa tecnica computazionale è assolutamente FONDAMENTALE in chimica quantistica. Permette infatti di separare la funzione d’onda degli elettroni da quella dei nuclei, risolvendo separatamente le rispettive equazioni di Schrödinger, e poi combinando le soluzioni trovate. Questo riduce enormemente la complessità dei problemi, dal momento che la complessità computazionale cresce più rapidamente del quadrato del numero di variabili. Se ad esempio prendiamo la molecola d’acqua, che ha 3 nuclei e 10 elettroni, ciascuno con 3 gradi di libertà, per risolvere l’equazione servirebbero N passaggi con N > (3+10)^2 = 169. Con l’approssimazione Born-Oppenheimer invece il problema diventa risolvibile in N > 3^2 + 10^2 = 109 passaggi. Più le molecole si fanno complesse, più questa differenza si fa importante. Senza l’approssimazione Born-Oppenheimer, la chimica quantistica sarebbe molto più indietro.

2. Effetto tunnel elettronico. Nel 1928 George Gamow dimostrò che l’effetto tunnel, appena scoperto, poteva spiegare i decadimenti Alfa - l’effetto tunnel è quel fenomeno per cui in determinate situazioni particelle quantistiche possono uscire da una buca di potenziale anche se non hanno l’energia per farlo, “saltando” la barriera; Oppenheimer (che nel ‘28 aveva 24 anni) fu il primo che ebbe l’idea di applicare il medesimo concetto agli elettroni, scoprendo così che anche un campo elettrico con energia inferiore a quella di prima ionizzazione poteva strappare elettroni da un atomo per effetto tunnel.

3. L’intuizione del positrone. Nel 1929 la prima formulazione dell’elettrodinamica quantistica, ad opera di Dirac, conteneva il concetto di “mare di Dirac”, che in qualche modo risolveva il paradosso delle soluzioni a energia negativa dell’equazione di Dirac, postulando che gli stati quantici ad energia negativa fossero tutti occupati (altrimenti non ci sarebbe potuto essere uno stato fondamentale). Questo poneva il problema che però una particella in uno stato ad energia negativa potesse “saltare” in uno stato ad energia positiva, lasciando una “lacuna” nel mare ad energia negativa. Tale “lacuna” avrebbe dovuto avere necessariamente carica positiva: Oppenheimer fu tra i primi a ipotizzare che la particella non sarebbe potuta essere un protone, bensì qualcosa di simile all’elettrone, ma con carica opposta. Il positrone, l’antiparticella dell’elettrone, fu effettivamente scoperto pochi anni dopo. Oggi la teoria del “mare di Dirac” è stata superata dalla moderna teoria quantistica dei campi.

4. La contrazione gravitazionale. Negli anni ‘30 Oppenheimer si dedicò all’astrofisica e nel 1939 pubblicò un articolo importantissimo sul collasso gravitazionale delle stelle di grande massa - il limite di massa per l’evoluzione verso lo stadio di nana bianca era già stato calcolato da Chandrasekhar. In questo articolo si ponevano le basi teoriche della formazione delle stelle di neutroni e dei buchi neri, rispetto ai quali il lavoro di Oppenheimer fu assolutamente pionieristico. Il modello di collasso gravitazionale ipotizzato nell’articolo di Oppenheimer si dimostrò poi corretto alla luce delle osservazioni sperimentali degli anni successivi. Se nei prossimi giorni guarderete anche voi il film, magari di questi contributi vi sarete dimenticati. Ricordatevi però che Oppenheimer è stato un grande scienziato, e quel titolo di distruttore di mondi non è certamente il modo con cui avrebbe voluto passare alla storia.