Sì, anche un milionario che ha tutto può andare in depressione

Osvaldo durante lo sfogo social

“Non capisco come una persona che ha tutto possa andare in depressione”, così recita uno dei tanti commenti sul caso di Osvaldo, l’ex calciatore di Serie A che in un video messaggio ha raccontato di vivere isolato a causa della depressione. La sua è una richiesta di aiuto disperata, che però sembra aver suscitato delle reazioni contrastanti. Da una parte (la maggioranza per fortuna) gli ha inviato messaggi di supporto e comprensione, dall’altra in tanti (ancora troppi purtroppo) hanno sminuito il suo problema.

Sì, anche un milionario può essere depresso

L’idea che un personaggio famoso, un milionario, o comunque una persona che ha uno status superiore al nostro, possa stare male psicologicamente, genera spesso sentimenti di rabbia, perché lo si vede come un affronto ai propri problemi, percepiti sempre come più validi e giustificati rispetto a quelli degli altri. C’è poi il tema dell’inividia sociale. Chi sogna la vita dei VIP e desidera il loro successo, spesso interpretato come “fortuna”, può arrivare a provare persino piacere nel vederli crollare al proprio livello o anche sotto, come in questo caso. E questo accade soprattutto sui social, dove il costante confronto con gli influencer genera talvolta una forte ansia sociale nelle persone comuni. Il problema principale legato alla depressione rimane però fondamentalmente sempre lo stesso: in molti non la capiscono. C’è ancora chi è convinto che essere depressi significa semplicemente sentirsi “molto tristi”, ma non è affatto così.

Le energie psiconervose prosciugate

La depressione ha come caratteristica primaria il prosciugamento delle energie psiconervose, per cui ogni azione, anche la più banale, può costare una fatica immensa. Lo stesso Osvaldo ha infatti dichirato di faticare ad alzarsi dal letto. Il depresso vive spesso anche uno svuotamento motivazionale, fino alla totale apatia. Non ha speranza nel futuro e questo lo porta a costanti ideazioni suicidarie, poiché il suicidio comincia a essere interpretato come l’unica via di fuga dal proprio incubo. Spesso una persona depressa rimane anche sola, proprio perché la depressione spaventa le persone che le stanno attorno. Spaventa perché non comprendono la malattia, ma spaventa anche perché le fa sentire impotenti e la reazione più comune è dunque quella negare il problema.

“La depressione non esiste”, quante volte l’ho sentito dire dai fuffaguru online, che arrivano a sostenere che basti andare in palestra o uscire di casa (per andare dove poi, non si sa) per sconfiggere la depressione. Attenzione, sport e socialità possono sicuramente aiutare una persona depressa a migliorare la propria qualità della vita, ma di per sé non curano la depressione, soprattutto se parliamo di una depressione grave. In questo caso l’unica cura possibile è rappresentata da un utilizzo sinergico di psicoterapia e psicofarmaci. Comprendere la depressione significa potenzialmente salvare delle vite. Perché il depresso non ha bisogno di consigli (spesso banali) dalle persone che gli stanno attorno, ma ha bisogno appunto di sentirsi capito e non giudicato. Ha bisogno di non sentirsi un peso. Allora grazie Osvaldo per averci concesso l’occasione di parlarne, nuovamente.