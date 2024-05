"Frociaggine" è orribile ma Papa Francesco non è Vladimir Luxuria

Papa Francesco (LaPresse)

Papa Francesco contro la "frociaggine" nella Chiesa. No, non è il titolo di un b-movie degli anni settanta, ma la polemica del momento, quella che ha mandato in secondo piano le difficoltà che incontrerebbero Matteo Salvini e molti dei suoi elettori nel riuscire a bere da una bottiglietta di plastica con il tappo che resta attaccato. Il Pontefice, durante una riunione a porte chiuse della Cei che si è svolta lo scorso 20 maggio nell'aula vecchia del sinodo, esprimendo la sua contrarietà alla possibilità di accogliere aspiranti seminaristi dichiaratamente omosessuali, avrebbe detto che in quei solenni luoghi di meditazione, studio e preghiera "c'è già troppa frociaggine". Uno spunto decisamente interessante in vista del Roma Pride del prossimo 15 giugno. Francesco si è poi scusato, tramite un portavoce sella Santa Sede ha puntualizzato che nella Chiesa "c'è spazio per tutti" e che non voleva offendere nessuno, ma ormai la frittata era fatta.

La Chiesa era ed è un'istituzione omofoba

Sul perché il Papa abbia utilizzato una parola così infelice e discriminatoria si fanno molte ipotesi. C'è chi sostiene che ci sia un problema di poca conoscenza della lingua: che Bergoglio, traducendo il termine in modo letterale, non abbia tenuto conto dell'accezione offensiva; c'è chi sussurra che non sia la prima volta che il capo della Chiesa Cattolica utilizzi espressioni sopra le righe creando momenti di imbarazzo tra i suoi interlocutori; c'è chi ricorda che in fondo è lo stesso Papa che alzò le mani per liberarsi di una fedele particolarmente appiccicosa a piazza San Pietro, lasciando quasi intendere che se non avesse 87 anni e un po' di acciacchi fisici sarebbe apparso, insieme a Fedez, nel video della presunta aggressione al personal trainer Cristiano Iovino.

In realtà l'espressione oggettivamente deprecabile è solo la punta dell'iceberg di un'omofobia strisciante molto diffusa tra vertici della Chiesa. E Jorge Mario Bergoglio, pur essendo un progressista rispetto ai suoi predecessori, non è né Vladimir Luxuria né l'attivista di un'associazione LGBTQI+, ma il leader politico e spirituale della Chiesa. Un'omofobia strisciante che l'attuale occupante del trono di Pietro non ha mai potuto e voluto sradicare. Perché se è un fatto accertato che Papa Francesco sia avversato dall'ala più conservatrice del Vaticano (la singolare fuga di notizie che ha prodotto la polemica potrebbe essere una manovra per screditarlo), è altrettanto vero che - "frociaggine" a parte - il 20 maggio il Pontefice ha semplicemente ribadito la posizione della Chiesa sul tema discusso con i vescovi, una posizione scritta nero su bianco in un documento stilato durante il pontificato di Joseph Ratzinger, un manuale sui "criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri". Al punto 2 del vademecum, che titola "L'omosessualità e il ministero ordinato" si legge: "la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione, non può ammettere al Seminario e agli Ordini sacri coloro che praticano l'omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay". Insomma, Bergoglio ha semplicemente ribadito la posizione ufficiale, una posizione in continuità con il Concilio Vaticano II. Una posizione che durante il suo pontificato non ha mai voluto cambiare.

Perché non ha senso essere "delusi"

In molti in queste ore esternano la loro delusione, perché vedevano nel pastore argentino un cambio di passo rispetto all'oscurantismo di Karol Wojtyla prima e Joseph Ratzinger poi. Francamente, pur considerando l'attuale Pontefice un illuminato rispetto ai suoi predecessori, non mi sono mai aspettato chissà quali rivoluzioni, semmai un atteggiamento meno discriminatorio e più moderato rispetto al passato. E al di là dello scivolone linguistico, non si può negare che Bergoglio abbia mostrato sin da subito una maggiore apertura nei confronti dei tantissimi fedeli omosessuali che chiedono semplicemente di non doversi nascondere e di poter vivere la loro fede in libertà. Al netto dell'eccessiva esaltazione di allora, quel "chi sono io per giudicare un gay che cerca Dio?", pronunciato nel 2013, resta qualcosa che ha aperto una crepa in quel muro di ipocrisia e di omertà che da sempre divide la Chiesa Cattolica da una riflessione onesta sul fatto che l'omosessualità è una delle tante creazioni di quel Dio che venerano i suoi fedeli.

La Chiesa e la sessualità

In ultimo, la gaffe di Francesco apre a una riflessione più ampia sul rapporto tra la Chiesa Cattolica e la sessualità. Più della parola "frociaggine" in sé, è infatti grave che un Papa chieda di escludere da un percorso di formazione spirituale solo le persone con un dato orientamento sessuale, di fatto discriminandole. L'esclusione è ancora più insensata se si pensa che, almeno in linea teorica, tutti i futuri parroci, etero o gay, facendo voto di castità debbano rinunciare al sesso. Bergoglio ha ammesso in modo goffo che nei seminari è molto più facile che quel voto di castità venga meno, probabilmente perché i rapporti si creano in loco e presentano meno "complicazioni" di quelli eterosessuali, che spesso si concretizzano in storie clandestine che in molti casi portano all'abbandono dell'abito talare o nel ricorso alla prostituzione. Se ragionassero per logica e non per dogmi, il Pontefice e i vertici della Santa Sede dovrebbero sfruttare l'incidente per mandare in soffitta l'arcaico e innaturale obbligo del celibato. E per scrivere la parola fine su quell'enorme non detto che per molti si trascina dai tempi della Galilea.