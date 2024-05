La vera ragione per cui le donne guadagnano meno degli uomini

"Avevo chiesto un full-time, ma non mi è stato dato.'Sei fortunata ad avere 4 ore', mi dicono. Due ore di lavoro al giorno, inclusa la pausa pranzo, sono una presa in giro, per fortuna c’è mio marito che lavora altrimenti non si vive. È lavoro povero" è la testimonianza di una delle tante lavoratrici italiane che vive ogni giorno, sulla propria pelle, il prezzo di un fenomeno che non trova spazio nel dibattito pubblico.

I lavoratori part-time in Italia sono oggi oltre 4 milioni e 200mila: la condizione è molto spesso associata con un tipo di contratto precario. Ed è un fenomeno che riguarda più il mondo femminile che quello maschile.

Oltre 3 milioni e 200 mila lavoratrici part time in Italia sono donne e il loro numero (a differenza della controparte maschile) continua a crescere costantemente: rispetto al 2018 se ne contano più di 100mila in più. E la differenza principale che ci separa dal resto d'Europa è una: se altrove il part-time viene scelto per conciliare vita privata, famiglia e lavoro, da noi viene spesso imposto per pagare di meno e sdoganare il lavoro nero.

In Italia la quota di part-time involontario più alta d'Europa

A fare il punto sulla situazione ci ha pensato un report dell'Associazione Disuguaglianze Diversità. La crescita dei lavoratori che subiscono il part-time involontario (ovvero che non hanno scelto questa condizione e lavorerebbero volentieri a tempo pieno) è passata dal 36,2% del 2004 al 64,4% del 2018. Un'evidenza che si traduce in lavoro povero, scarsa possibilità di realizzare progetti di vita e meno entrate fiscali a disposizione dello Stato. E l'Italia è un caso unico nel Vecchio Continente.

La media dei lavoratori part-time nello Stivale è infatti in linea con quella europea. A non esserlo è il numero di lavoratori che non scelgono questa condizione. In Europa sono appena il 19,7%, in Italia invece oltre la metà degli occupati part-time (56,7%) sono involontari. Tradotto: sono persone che vorrebbero un impiego e una retribuzione full time, ma si trovano a svolgere un'occupazione part-time e percepire stipendi molto bassi.

A entrare nel mercato del lavoro con una penalizzazione oraria, e quindi retributiva, maggiore degli uomini sono le donne, soprattutto quelle più giovani. Una caratteristica che tende ad ampliare il gap salariale di genere. E che spesso è una scusa per evadere tasse e contributi.

Se il part-time nasconde il lavoro nero

Il part time involontario è molto più diffuso in determinate tipologie di lavoro: nei servizi alle famiglie, negli alberghi e nella ristorazione, In tutti questi settori sono sempre le lavoratrici a farne le spese.

Ed è proprio il settore della ristorazione e quello alberghiero a fare riscontrare, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Ispettorato del lavoro, il tasso di illeciti maggiore: superano il 76% delle ispezioni. E la prassi è spesso simile: dietro il part-time o le meno ore lavorate, si nascondono soldi dati fuori busta paga e lavoro nero come Today.it ha già documentato in molti approfondimenti e articoli.

"Sai, una parte dei soldi si dà in busta paga... L'altra fuori busta..." Risponde un ristoratore a una nostra giornalista che si finge cameriera nel corso di un'inchiesta sui lavori legati alla ristorazione "Cioè in nero?" Insiste lei. "Si esatto, fuori busta" precisa lui. Ma non è una prerogativa solo della ristorazione: secondo un'inchiesta della Uiltucs il 27,6% delle maggiorazioni salariali nei supermercati romani vengono pagate fuori busta paga.

E spesso si assume part-time per avere un lavoro maggiormente "flessibile" a seconda delle esigenze produttive: in questo caso non sempre le ore eccedenti vengono retribuite. "Il contratto è un part-time ma in realtà si lavora full-time, io facevo molti straordinari quindi il cosiddetto lavoro supplementare che non veniva retribuito come supplementare. La richiesta arrivava sempre all’ultimo minuto, senza una pianificazione e tendenzialmente io accettavo sempre perché mi sentivo sotto ricatto" racconta una lavoratrice intervistata dai ricercatori del Forum Disuguaglianze Diversità.

E "ricatto" è il termine più corretto al quale sono sottoposti molti lavoratori e molte lavoratrici italiane. Non è un caso che l'Italia è il paese dove le retribuzioni non crescono ormai da 30 anni e il tasso di natalità è tra i più bassi d'Europa, malgrado i proclami altisonanti dei "difensori della famiglia" nostrani. Forse prima o poi anche chi ci governa capirà che per difenderla bisogna avere il coraggio di difendere l'unica cosa che permette a tutti di scegliere e autodeterminarsi: la dignità del lavoro. A partire da quello delle donne.