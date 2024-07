Non è col calcio che la politica tornerà a far battere il cuore

Il calcio, cantava Brunori sas, è la sola religione del mondo che ho intorno. Vale un po’ ovunque ma vale soprattutto in Italia dove malgrado scandali e polemiche, il calcio rimane lo sport più seguito e quello che più di altri è in grado di spostare soldi, interessi e a incidere sul nostro immaginario.

Lo sapeva bene Silvio Berlusconi che costruì una grossa fetta della sua popolarità grazie al Milan, squadra di cui è stato presidente per molti anni, legando il suo nome a una delle stagioni più fortunate per i rossoneri. Tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta, il generale clima di entusiasmo ed edonismo sfrenato ben si addiceva alla figura del Cavaliere, come racconta Filippo Ceccarelli nella monumentale biografia a lui dedicata uscita qualche mese fa per Feltrinelli. In una recente puntata del podcast Tintoria, Ceccarelli ha raccontato ai conduttori Daniele Tinti e a Stefano Rapone che per chi come lui in quegli anni seguiva la cronaca politica, la figura di Berlusconi fu una vera e propria apparizione: con lui infatti finiva l'era dei grigi buracrati di partito - che da lì a poco sarebbero stati travolti dall’inchiesta Tangentopoli - con Berlusconi si apriva un trentenni fatto sì di scandali, ma anche di barzellette e colpi di scena. Con lui la politica e showbiz sono diventati una cosa sola, tant’è che l’allora classe dirigente di Forza Italia venne reclutata tra le file di Publitalia, come spiega la docu-serie Netflix “Il giovane Berlusconi” che racconta proprio gli anni che precedettero il suo arrivo a Palazzo Chigi. Con la nuova classe dirigente made in Cologno Monzese, la politica italiana diceva addio alla (presunta) sobrietà, al rigore e a volti impassibili e distaccati; largo quindi a visi sorridenti e impomatati in grado di “bucare” il piccolo schermo.

La figura del Cavaliere impose un cambio di passo repentino sulla scena politica e soprattutto sul modo di comunicare della politica in Italia. Vent’anni dopo la sua discesa in campo, l’avvento dei social avrebbe fatto il resto rendendo sempre più labile il confine tra politici e content creator. La televisione non si è fatta trovare impreparata a questa nuova fase della comunicazione politica, anzi, si è adeguata attingendo a piene mani dal repertorio di meme, story e video demenziali a volte prodotti dagli stessi politici. Come non pensare ad esempio a Propaganda live, il programma di Diego Bianchi che ruota quasi esclusivamente attorno a questo genere di contenuti tanto che qualche anno fa, alla notizia di una probabile chiusura di Twitter, un utente scrisse: “ora gli autori di Propaganda dovranno trovarsi un altro lavoro”. In questo gigantesco “circo mediatico” (il copyright è proprio di Bianchi e della sua squadra) è diventato ormai impossibile capire dove finisce la politica e dove inizia lo show e chi è tra politica, tv e social network a beneficiare di questa fase storica in cui occorre sì bucare lo schermo, ma non solo quello del televisore, ma anche quello dello smartphone.

Tuttavia, vista la crescente disaffezione per l’appuntamento con le urne almeno in Italia, sembra che a beneficiare di questo stato di cose non siano certo gli elettori e le elettrici, che di elezioni in elezione, disertano l’appuntamento col voto convinti e convinte che ormai il loro voto non conti o, peggio ancora, che il loro voto sia funzionale solo ed esclusivamente a incidere sulla popolarità o meno di una persona e non per incidere davvero sul bene comune.

Ed è in questo contesto di sfiducia e disillusione che è andata in onda su Rai uno la partita del cuore tra la nazionale cantanti e la nazionale politici, spettacolo di beneficenza per raccogliere soldi da destinare a un ospedale pediatrico. E già qui ci sarebbe da dire visto che la politica che chiede donazioni ai privati cittadini è la stessa che da anni sta smantellando a colpi di tagli il servizio sanitario nazionale. Volendo mettere da parte per un attimo le cose serie, parliamo delle alleanze. Diversi giornali hanno visto nell’assist di Matteo Renzi a Elly Schlein un segnale di distensione. L’accordo politico e l’adesione dell’ex segretario dem al campo largo è stato dunque siglato in maniera ufficiosa durante una partita di calcetto? Occorre ricordare che stiamo pur sempre parlando di un progetto politico che è più nella testa degli appassionati e degli analisti che nel cuore degli elettori, dato che il così detto “campo largo” per ora può vantare solo una vittoria di misura nelle ultime regionali in Sardegna (tanto che qualcuno lo ha definito “campo santo”).

Ma non sono i fatti che interessano al circo mediatico bensì i simboli, i meme, le foto simbolo come quella di Renzi e Schelin che si abbracciano dopo il gol o di Ignazio La Russa che fa la formazione e guida la sua squadra verso la vittoria.

Come può l’opposizione risultare credibile agli occhi dei disillusi e delle disilluse se si fa dare ordini da chi ha dichiarato di avere a casa i busti del Duce? Come può la maggioranza conservare un minimo di credibilità durante una fase così delicata come questa?

Davvero la politica italiana, divisa com’è su tutto, crede in questa operazione simpatia? Politici e politiche non trovano niente di meglio da fare che mettere da parte le proprie divergenze per giovare a pallone? Eppure di cause bipartisan su cui dare un segnale al Paese ce ne sarebbero.

A guardarli bene, i buoni dati di ascolto fatti registrare dalla Partita del cuore più che parlarci di un successo in termini di consensi per i partiti e i propri esponenti, ci dice ancora una volta che la politica è perfettamente sovrapponibile allo showbusiness. A fine legislatura aspettiamo tutte e tutti ai provini per Ballando con le stelle.