Cara Elly, ma non erano fascisti brutti e cattivi?

"All'armi, siam fascisti!". Anzi, no. Siam kompagni. Sì, compagni di squadra. Premesso che la beneficenza non ha colore politico, la ‘partita del cuore’ tra la nazionale politici e la nazionale cantanti ha smascherato tutto il velo di ipocrisia che si cela nell'agone politico italiano.

No, non stiamo parlando dell'abbraccio pacificatore tra Matteo Renzi e la segretaria del Pd Elly Schlein. Queste sono le occasioni in cui si capisce che le sparate sul "pericolo fascismo" sono, appunto, uscite di propaganda. Se fossero vere i leader dell'opposizione mica andrebbero a giocarci a calcio in televisione. Le persone non sono stupide e lo sanno benissimo.

Sarebbe possibile una partita del cuore in cui Giacomo Matteotti e Benito Mussolini giocano nella stessa squadra, si abbracciano e ridono insieme? Ne dubito fortemente. La stessa immagine, traslata ai giorni nostri, sarebbe possibile con protagonisti Ilaria Salis e Viktor Orbàn? Forse, solo Ronald Reagan e Michail Gorbaciov sarebbero stati capaci di un simile gesto.

Tralasciando la fantapolitica, resta un dato di fatto inequivocabile: per quanto il centrosinistra voglia galvanizzare il proprio elettorato e intimorire gli elettori non esiste alcun allarme democratico. Ancor prima della fine degli anni di piombo, gli "opposti" si parlavo e si confrontavano civilmente. Enrico Berlinguer e Aldo Moro erano quasi arrivati a governare insieme in anni drammaticamente difficili. Ma non solo. Proprio il segretario del Pci, tra il 1978 e il 1979, come ha rivelato in un suo libro il giornalista Antonio Padellaro, si incontrò segretamente con il segretario del Movimento Sociale Italiano, Giorgio Almirante. Quello stesso Almirante che, una decina di anni dopo, non volle mancare ai funerali di Berlinguer e venne sdoganato politicamente nel 1983 quando Bettino Craxi lo incontrò per le consultazioni in occasione della nascita del suo governo.

Ora, va bene la campagna elettorale, ma ricordiamoci che durante la Seconda Repubblica è scoppiato l’amore bipartisan tra la forzista Nunzia De Girolamo e il piddino Francesco Boccia (e non solo). In sostanza, se fosse vero che siamo in procinto di iniziare un nuovo "Ventennio nero" come gli antifascisti che siedono in Parlamento come potrebbero giustificare il fatto che prendono ordini da Ignazio La Russa, il "pericoloso" ex missino che conserva ancora in casa il busto di Mussolini? Non scherziamo, questi sono tutti politici che conversano amabilmente tra loro nelle poltrone dei "Palazzi" romani e tutto il resto è solo propaganda da quattro soldi.