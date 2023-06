Serve una patente. Per i social

Le auto coinvolte nell'incidente stradale avvenutoa a Roma

Me lo ricordo come se fosse ieri. Era il 2004 e veniva introdotto per la prima volta il cosiddetto "patentino", un documento di guida che i giovani avrebbero dovuto ottenere per condurre scooter e mezzi di piccola cilindrata, che fino a quel momento potevano essere guidati da ragazzi e ragazze che avevano compiuto 14 anni, senza altri particolari requisiti. Una svolta epocale che ovviamente fece storcere il naso ai diretti interessati, ai tempi già poco inclini all’utilizzo del casco, figuriamoci a un pezzo di carta obbligatorio che sanciva chi poteva "scorrazzare" in giro e chi no. Una novità mal digerita da chi è stato costretto a sostenere un nuovo esame, ma che con il senno di poi aveva una sua logica. Come era giusto prevedere una patente per guidare un’auto, perché non farlo per mezzi a due ruote, molto più pericolosi in caso di incidente e soprattutto se guidati da giovani. Un patentino forse odiato, ma che magari ha evitato tante tragedie e ha regolarizzato un sistema che fino a quel momento era in balia del caos.

E se applicassimo lo stesso discorso ai social? Preso atto della presenza di uno strumento potenzialmente pericoloso, se non utilizzato con coscienza, si cerca una soluzione per evitare che questo uso senza criterio provochi la morte di qualcuno. La tragedia avvenuta mercoledì 14 giugno a Roma è l’ultimo caso lampante: un bimbo di 5 anni ha perso la vita nell’auto della mamma, coinvolta in un incidente stradale con una Lamborghini noleggiata da cinque 20enni per una sfida social da postare sul loro canale YouTube. La vera origine di questo dramma non va ricercata guardando all’auto di grossa cilindrata messa in mano a dei ragazzi, per questo esiste già una legge apposita, ma nel motivo per cui questi avevano deciso di affittarla. Fare visualizzazioni. Dare in pasto ai loro 600mila, e dico seicentomila, follower, un contenuto dalla dubbia utilità. Per usare un eufemismo. Una "bravata" costata la vita a un bambino di cinque anni. Una famiglia distrutta per un pugno di like.

Si tratta soltanto dell’ultimo esempio di come i social possano diventare uno strumento pericoloso, a volte anche mortale. Il desiderio di apparire, quell’insaziabile fame di fama, soddisfatta con voracità con like e views, spinge spesso ragazzi e ragazze a osare, a oltrepassare il limite, sempre di più, soltanto per inseguire quei cinque secondi di celebrità. Quanti giovani in tutto il mondo sono morti per scattare un selfie da un luogo pericoloso? Vite spezzate per una foto dal tetto di un palazzo o da un promontorio. Per parlare del cyberbullismo probabilmente non basterebbe un’enciclopedia. Ma sulle pagine dei giornali abbondano casi di cronaca che hanno origine da questo fenomeno, storie che sempre più spesso si concludono in maniera drammatica.

Tutto è iniziato con Facebook, poi sono arrivati Instagram, Twitter e TikTok. Piattaforme utilissime per informarsi e per tenersi in contatto con gli amici lontani, ma che spesso vengono utilizzate come una "vetrina" di se stessi, tra book fotografici in posa e scatti del piatto di pasta mangiato a pranzo. Adesso c’è anche OnlyFans, una piattaforma in cui ragazze e ragazzi possono "vendere" il proprio corpo o parti di esso, pubblicando foto e video soprattutto hot per i loro abbonati. Sia chiaro, ognuno è libero di utilizzare il proprio corpo come meglio crede, ma il filo conduttore è sempre uno: il successo facile e immediato, senza troppi sforzi.

Ovviamente non bisogna fare di tutta un’erba un fascio, esistono anche sui social pagine che forniscono contenuti utili e interessanti ma, diciamolo, esistono anche una caterva di profili che monetizzano con idiozie di ogni genere e che in casi estremi si spingono oltre i limiti. Schiantandosi in auto in diretta social, mangiando cibo spazzatura fino alla morte o torturando un animale. Fatti purtroppo avvenuti realmente, e non soltanto nel mondo virtuale, tutti uniti da un unico denominatore: un imprudente utilizzo di internet, in particolare dei social network. Non vorrei passare per il classico bacchettone a-social, ma in tutto questo c'è qualcosa di malsano. Le strade del web nascondono tanti rischi per chi le percorre, ma il pericolo più grande arriva quando per soddisfare il proprio ego virtuale, ci si dimentica della vita reale. Quella in cui le persone muoiono per davvero.