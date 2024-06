Per il Pd le Europee sono quasi un secondo congresso (che vincerà Schlein)

Zingaretti e Nardella al centro, Bonaccini al Nord-Est, Gori nel Nord-Ovest, Decaro al sud: è il quintetto base con cui correnti e personalità del Partito democratico puntano per usare le Europee come un secondo round del congresso PD del marzo 2023 che vide prevalere Elly Schlein a sorpresa su Stefano Bonaccini. Inaugurando una gestione del partito molto contestata nei corridoi del Nazareno e delle aule parlamentari, ma che per ora resta sottotraccia perché c’è consapevolezza che il Pd alle urne crescerà rispetto alle ultime elezioni politiche.

Nella circoscrizione centrale, si prevede un pieno di preferenze per Nicola Zingaretti, l’ex presidente della provincia, ex governatore e presto ex deputato, che controlla senza particolari difficoltà il partito nel Lazio e gode di un ampio consenso personale. Dietro di lui scalpitano alcuni candidati come Matteo Ricci (sindaco di Pesaro) e soprattutto Dario Nardella, che gode del sostegno della corrente AreaDem, di Dario Franceschini. L’ex ministro della cultura ha scelto di appoggiare il sindaco di Firenze proprio come fece 10 anni fa stringendo un patto di ferro con il primo cittadino di allora, Matteo Renzi.

Lo stesso Franceschini che un paio d’anni fa, primo tra i big del mondo Pd, scelse di puntare su Elly Schlein come futura segretaria dopo la breve era di Enrico Letta. Confermando il suo fiuto speciale per decifrare, anticipare e determinare i movimenti nel corpo del partito.

La candidatura di Stefano Bonaccini nel Nord-Est è quella che potrebbe raggiungere il numero più alto di preferenze a livello nazionale: c’è chi dice addirittura 400mila. Un simile bagno di consenso popolare per il governatore dell’Emilia-Romagna avrà il sapore della rivincita dopo la sconfitta congressuale subita da Schlein (anch’essa candidata in più circoscrizioni). Tutto fa presagire che la permanenza di Bonaccini a Bruxelles non lo allontanerà dalla vita politica italiana: dentro al Pd lo sperano, prima di tutti gli altri, gli esponenti della sua corrente che lo vorrebbero più incisivo sulla linea politica.

Nel Nord-Ovest, circoscrizione più ampia per numero di abitanti, l’apprezzato sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, punta ad un’importante affermazione personale; utile a dare forza a una linea di pensiero alternativa a quella tracciata dall’attuare leadership dem. Schlein lo sa e non gradisce, confidano i malparlieri, al punto che proprio a Bergamo durante un comizio elettorale ha ringraziato Gori per quanto ha realizzato da sindaco, ma poi ha invitato tutti a scrivere il nome di Cecilia Strada sulla scheda.

Al Sud andrà forte la candidatura di Antonio Decaro, popolare sindaco di Bari e autore di divertenti deliziosi spot elettorali sui social. E’ del tutto probabile che Decaro sarà un altro “campione” di preferenze, voti personali che daranno forza a lui e al ‘partito dei sindaci’ interno al PD per chiedere un cambio di rotta nella linea politica.

I conti, come ovvio, si faranno dopo le Europee; quel che è certo è che non potrà essere una resa dei conti. Perché Schlein uscirà rafforzata dalle urne grazie a unaì sensibile crescita in termini percentuali rispetto al 19% delle elezioni politiche. Una crescita favorita da una più riconoscibile identità del partito, del tutto schiacciata a sinistra e dunque più chiara agli elettori, benché meno confortevole per riformisti, liberali e nostalgici del Pd veltroniano e renziano. La crescita del Pd sarà favorita dalla polarizzazione che la stessa Meloni sta promuovendo (in questa strategia si inseriva anche il mancato duello tv con Schlein) che favorisce partiti con elettorati fidelizzati, come lo è una parte di quello del Pd.

Questi e altri fattori (tra cui il più rilevante è la competitività di molti candidati Pd alle Europee) potrebbero portare i Dem a un risultato piuttosto superiore al 20%. E a quel punto Schlein ricorderà ai suoi detrattori: “mettetevi comodi, siamo qui per restare”.