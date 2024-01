I giornalisti e i miserabili dietro alla tastiera

Giovanna Pedretti, ristoratrice deceduta dopo le polemiche per una recensione sui social

Il giornalismo ha senz'altro dei problemi e diventano ancora più gravi quando le fonti da cui attingono i giornalisti sono i social, cosa sempre più frequente perché uscire e cercare notizie è troppo faticoso. E lo diventano maggiormente quando al posto di pensare a informare i cittadini, generando un sano confronto democratico su temi rilevanti per l'opinione pubblica, si valutano le notizie in funzione di ciò che scateneranno in termini di like e commenti proprio sui social. In questi due casi vengono meno le verifiche, si pubblicano cose, se non totalmente false, decisamente stupide e si enfatizzano a livello nazionale storie ridicole, che non spostano nulla nella vita delle persone. E dunque si è completamente fuori da quello che dovrebbe essere questa professione.

Una giungla senza alcuna regola

D'altra parte è ora però che si prenda coscienza e che si intervenga seriamente proprio sui social, senza tentare - al solito - di imbavagliare la stampa e chi fa il giornalista correttamente. Un mondo virtuale in cui le leggi di questo Paese non valgono e si può aprire la caccia all'uomo chiedendo la morte del "mostro" di turno senza subire alcuna conseguenza, svelare l'identità di persone che per vari motivi vanno invece - come fa la stampa - protette. Si permette di parlare ed esprimere giudizi a gente che non legge neanche gli articoli che commenta e che fa affermazioni aberranti già sul piano logico (banalmente e solo per fare un esempio: per punire la violenza su una persona o un animale si invoca una violenza peggiore per chi l'ha commessa). Masse di ignoranti che nella vita reale non fiatano neppure di fronte alle peggiori nefandezze e che dietro a una tastiera si ergono a paladini della giustizia e intellettuali del nulla.

E gli algoritmi tutto questo lo enfatizzano, facendo cadere gli utenti in spirali di odio e violenza, intrappolandoli in un mondo orribile, totalmente privo di empatia, dove si dimenticano della realtà. Algoritmi che diabolicamente riescono con le loro associazioni a far conoscere i nomi di vittime e di indagati per reati gravissimi. Presi poi di mira dagli ignoranti di cui sopra.

I ruoli di giornalista e lettore

Il giornalista deve fare il giornalista e deve essere libero di scrivere, nel rispetto delle regole deontologiche, senza doversi porre il problema che il lettore utilizzi le informazioni verificate e corrette per massacrare virtualmente altre persone. Ma il lettore deve fare il lettore, cioè il cittadino democratico che acquisisce informazioni per capire non per emettere sentenze e fare il giustiziere della notte, per sfogare le sue miserabili frustrazioni pensando che siano prive di conseguenze reali.