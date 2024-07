"Peggio di Capitol Hill": il fantasma della guerra civile dopo l'attentato a Trump

Il candidato repubblicano alla presidenza, l'ex presidente Donald Trump, reagisce dopo un tentativo di assassinio durante un evento della campagna elettorale a Butler, Pennsylvania, sabato 13 luglio 2024. Foto Gene J. Puskar / Ap / LaPresse

"A 5 millesimi di secondo dalla Guerra civile", ha scritto un sostenitore di Donald Trump su X dopo l'attentato all'ex presidente e candidato alla Casa Bianca. Quei millisecondi, secondo quanto riferito dal magnate e politico americano, gli avrebbero salvato la vita e si riferiscono al tempo di inclinazione della testa che ha impedito al proiettile di centrarlo, limitandosi a sfiorargli l'orecchio. Un caso o un miracolo, nella lettura dei sostenitori conservatori, che invocano Dio in caso qualcuno scampi ad una fucilata, ma guai a toccare loro il sacro diritto alle armi. La portata dello scampato pericolo (momentaneo) da un conflitto interno alla popolazione restituisce il senso della tensione incendiaria che circola negli Stati Uniti.

L'attentato a Trump, nella cittadina di Butler, segna la cesura della campagna elettorale degli Stati Uniti. Non nel verso che ci si attenderebbe. "Si potrebbe immaginare che un possibile assassinio di un candidato presidenziale di spicco sarebbe un momento di paura e di terrore per una nazione che è stata sonnambula in una cultura di disprezzo politico, delegittimazione e tribalismo", ha scritto in un editoriale su Politico Michael Schaffer. Le prime reazioni dimostrano il contrario. In un clima elettorale inquinato da fake-news e teorie del complotto, i toni della politica e della società si sono tutt'altro che abbassati.

La frase di Biden sotto accusa

I leader democratici, inclusi Biden e Pelosi, hanno condannato subito le violenze, azzerato le critiche a Trump che avevano finora dominato la sfida elettorale e silenziato le pubblicità elettorali profumatamente pagate sui network televisivi per abbassare il livello di aggressività. Ciò nonostante le numerose e inspiegabili falle del servizio di sicurezza di Trump stanno spingendo numerosi commentatori a dubitare della veridicità dell'attentato. Il campo repubblicano invece si è subito avventato sul presidente Joe Biden, accusandolo in particolare di una frase, pronunciata nel corso di una telefonata con i donatori e svelata dalla stampa: "Ho un compito ed è battere Donald Trump. Sono assolutamente certo di essere la persona più adatta per riuscirci. Quindi abbiamo finito di parlare del dibattito. È ora di mettere Trump nel mirino". Col senno di poi, anziché una figura retorica, alle orecchie di molti repubblicani suona come un incitamento all'odio nei confronti dell'avversario politico più ostico nella storia dei democratici.

"Joe Biden ha dato gli ordini", ha scritto il deputato repubblicano della Georgia Mike Collins su X. "Si noti che dopo un tentato assassinio del presidente Trump, le stesse persone che volevano che fosse processato per aver detto ai suoi sostenitori di marciare pacificamente verso il Campidoglio il 6 gennaio non chiedono il processo del presidente Biden dopo che questi ha detto che era giunto il momento di mettere il presidente Trump nel mirino dopo il loro dibattito", ha aggiunto Collins. Il riferimento è all'assalto a Capitol Hill del 2021, un episodio tutt'altro che pacifico e che costituisce uno dei precedenti più pericolosi per la tenuta democratica di Washington.

L'incubo di Capitol Hill

Trump si rifiutò allora di riconoscere la vittoria di Biden, migliaia di persone scesero in piazza nella "Save America March" (Marcia per salvare l'America), ma da un certo momento la situazione degenerò, diventando violenta. Tra bandiere confederate e naziste, il Campidoglio venne violato e cinque persone morirono. Alcuni ordigni esplosivi sono stati ritrovati in varie zone di Washington, secondo le indagini erano state piazzate ben prima delle rivolte a riprova che quella situazione di caos era stata premeditata.

Cosa dobbiamo attenderci stavolta? Cosa saranno disposti a fare i sostenitori di Trump, che vedono il loro idolo come assediato e perseguitato? E come risponderanno i democratici, rappresentati da un leader troppo anziano per questa sfida epocale ? Già dopo la condanna da parte di una giuria di New York del tychonn per 34 reati, era stata segnalata un'ondata di commenti violenti da parte dei suoi sostenitori. I siti web pro-Trump erano stati riempiti da richieste di rivolte, rivoluzione e vendetta violenta, in cui appariva il riferimento alla Guerra civile.

Il fantasma della Guerra civile

Adesso che qualcuno ha provato ad uccidere il loro leader, in un Paese dove la disponibilità e l'uso delle armi sono reputate normali, temere il peggio non è una previsione da uccello del malaugurio. L'attentatore, Thomas Matthew Crooks, 20 anni, diceva di odiare Trump, era iscritto all'albo dei repubblicani e aveva effettuato una donazione tramite una piattaforma democratica. Anche se il suo inquadramento politico non risulta ancora chiaro, possiamo già dire che questo giovane non incarna la figura dello sbandato, del pazzo, del malato di mente estraneo ai canoni socio-culturali del suo Paese. È anzi il figlio esemplare di questa America a stelle e strisce. Vulnerabile e incazzata, bombardata di messaggi d'odio, che alla potenza della parola preferisce quella delle armi. Come lui, ce ne sono tantissimi altri, che rendono il fantasma della Guerra Civile ben più concreto di un ectoplasma alla Ghost Busters.