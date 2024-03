In pensione all'estero? Meglio nei borghi che si spopolano (in cohousing)

Foto di repertorio (Pexels)

L’Italia sta perdendo pezzi, la globalizzazione se la sta mangiando a morsi. Interi settori industriali che una volta erano il fiore all’occhiello del Paese, come l’auto e la moda, si stanno volatilizzando tagliando posti di lavoro. E così sempre più giovani scappano per cercare oltralpe un futuro migliore. Se ne stanno andando via pure i pensionati, a caccia di paesi dove la fiscalità è più vantaggiosa e il costo della vita più basso. Cosa resta? Una nazione sempre più povera, che una volta era una destinazione mentre oggi è un punto di partenza. Anche gli immigrati che sbarcano sulle nostre coste sono solo di passaggio e questo la dice lunga.

Abbiamo perso l’appeal di un tempo, sembra proprio che nessuno abbia più voglia di restare in Italia, compresi gli anziani. Li abbiamo visti prima partire per le Canarie, poi per il Portogallo, ora per l’Albania, dove l’assegno dell’Inps si percepisce lordo perché la pensione è completamente detassata. Per il momento la fuga dei pensionati all’estero sembra essere circoscritta, sono solo 317mila, ma la situazione potrebbe sfuggirci di mano visto che sempre più giovani italiani cercano e trovano lavoro all’estero e anche i genitori decidono di seguirli. E in un Paese che di anno in anno diventa sempre più vecchio, perché ha un tasso di natalità tra i più bassi al mondo, non possiamo permetterci di sottovalutare il fenomeno, anche perché a emigrare all'estero sono quasi sempre le pensioni più ricche.

L’Italia non sta solo invecchiando, si sta anche spopolando. Negli ultimi otto anni abbiamo perso 1,8 milioni di residenti. Nemmeno l’immigrazione riesce più a compensare il saldo negativo tra decessi e nascite. E se il Paese si svuota il motore dell’economia di spegne.

Come si stanno spegnendo tanti piccoli borghi italiani, dove le case vengono vendute a 1 euro pur di trovare persone disposte a ristrutturarle e ad abitarle. Perché gli addii dei residenti portano via anche tante piccole attività commerciali che ruotano attorno a queste comunità, decretandone la fine.

Ma è proprio da qui che potremmo ripartire, dall'economia locale, poi il resto potrebbe venire da sé. Convincere con una fiscalità vantaggiosa gli ex lavoratori italiani a tornare nei paesi d'origine oppure a trasferirsi in zone a rischio spopolamento, coinvolgendo anche i pensionati stranieri. Come? Investendo nei progetti di cohousing, un antidoto contro la crisi economica e sociale.

In America e nei paesi del Nord Europa questa soluzione esiste già da decenni. Una pratica che secondo alcuni esperti consente agli anziani di vivere più felici e più a lungo. L'idea potrebbe essere quella di dare vita a tantissimi 'borghi ideali', dove grazie a un’alleanza intergenerazionale i giovani possano sviluppare attività artigianali e turistiche e gli anziani vivere in un contesto sociale inclusivo che garantisca loro un’assistenza continua. Proprio come vorrebbero fare Favara (Agrigento), Sordevolo (Biella), Luserna (Trento) e Guarcino (Frosinone).

Secondo Nomisma il settore del co-living sta per vivere un grande sviluppo, anche perché se oggi gli anziani sono un quarto della popolazione italiana, nel 2060 saranno un terzo. Una forza economica che attualmente controlla 322 miliardi di euro, voce che nel bilancio dello Stato non può essere considerata sempre e solo come una spesa.