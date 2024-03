Perché Chiara Ferragni sta sbagliando tutto

Pare di vedere gli autori e le autrici di Che tempo che fa mentre cercano di tenere insieme tutto, dal procedimento giudiziario alla separazione divorzio, dalle polemiche social alla critica della ragion pura di Instagram. E pare di vederla quella manina che si alza, la lampadina che si accende e l’intuizione, apparentemente geniale, che darà il “la” all’intervista del giorno (con buona pace di Barbara D’Urso). Chiara Ferragni è come Oppenheimer che ha dato all’umanità l’arma definitiva, i social. “Adesso sono diventato Morte, il distruttore di mondi”.

“Tremavo un po’ ma sto bene, tutto va messo nel giusto contesto” si schernisce lei, consapevole di essere penalizzata dalla scaletta che l’ha vista arrivare dopo Gino Cecchettin e Ibrahima Balde.

Viviamo tempi strani in cui anche un moderato come Fabio Fazio sembra un eversivo, ma di fatto non lo è. Fazio ha uno stile pacato, smussa i toni, lavora per non scontentare.

E infatti ammonisce Ferragni sull’eccessiva esposizione della sua vita privata ma ne celebra anche i traguardi con il solito video che non si nega a nessuno. La domanda ripetuta in tutte le salse è: perché lo hai fatto? Perché usare esporsi in quel modo? Perché bruciarsi tutto così?

Succede alle grandi star che infatti a volte bruciano anziché spegnersi lentamente. L’esposizione, subita o auto-indotta, è la vera arma di fine mondo. Poche persone riescono a mantenere il controllo di sé con gli occhi del mondo addosso. Ferragni, in questo senso, non è diversa da tante altre celebrità. Non è solo un problema legato ai social, esistono storie analoghe che risalgono a prima di Gutenberg. Eppure allo stesso tempo un fenomeno nuovo che sta facendo vittime note e meno note.

Solo un mese fa, il fondatore di Meta Mark Zuckenberg è stato costretto a chiedere scusa alle famiglie i cui figli si erano suicidati a causa dei social (a proposito di chi è il vero Oppenheimer in tutta questa storia).

Lavoro nella comunicazione da anni, credo che uscirne sarà difficile

È vero che, al netto delle sue responsabilità, Chiara Ferragni è vittima di un’ondata di odio che ha pochi precedenti almeno nel nostro paese. La verità è che “odiare” Ferragni in questo momento premia l’engagement, i contenuti girano, la notorietà aumenta, alla gente piace odiare Chiara Ferragni perché adesso è facile e remunerativo. Come racconta Jude Doyle nel libro Spezzate, alla nostra società piace odiare le donne specie se belle, ricche e di successo. A loro, spiega l’autore, riserviamo in genere il trattamento più crudele. E se lo facciamo anche quando non ne abbiamo motivo, se non perdoniamo loro nessuna fragilità e nessun passo falso, figuratevi come possiamo comportarci quando un motivo c’è e quando il nostro odio può poggiare su basi solide come quelle che si stanno configurando nel caso di Ferragni.

Uscirne per lei sarà complicato, se non impossibile. Da persona che lavora nella comunicazione da tanti anni, posso assicurarvi che so di cosa parlo quando vi dico che in casi come questi è difficile elaborare una strategia di supporto e di aiuto efficace.

L’unica soluzione sarebbe il silenzio, sparire per un po’ non tanto per nascondersi, quanto per riflettere, interrogarsi, magari chiarirsi con sé stesse prima che col mondo. La fretta in questi casi fa danni enormi e non è un caso che spesso ci si aggrappi a qualsiasi cosa pur di trovare un pretesto per non allontanarsi dalle scene. Qualcuno che ti chiede una foto, qualche messaggio di supporto, l’affetto di chi ti vuole bene. E poi c’è il fatturato, le persone che lavorano per te con i conti da saldare, la paura di sparire.

Non esistono strategie giuste, esistono tentativi, che poi sono quelli che sta facendo Ferragni cercando di riabilitarsi attraverso mezzi di comunicazione più tradizionali e autorevoli, ovvero il Corriere della Sera e, appunto, come Che tempo che fa. Tentativi che non sembra stiano dando i risultati sperati.

Per fermare il gioco servirebbe scendere dalla giostra e, come ha detto giustamente Fabio Fazio, spegnere lo smartphone e bloccare il flusso di contenuti che alimenta il social distruttore di mondi. Finché Chiara Ferragni non avrà il coraggio e la forza di farlo, ogni suo tentativo di rinascita sarà, purtroppo per lei, un tentativo fallimentare.