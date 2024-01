La petizione: casa Mussolini diventi il memoriale per le vittime dell'odio politico

Un raduno fascista a Predappio (foto LaPresse-Claudio Furlan)

Il fascismo si alimenta di simboli. Bastano un luogo, un fatto storico, un anniversario per richiamare migliaia di militanti. Alcuni sono soltanto nostalgici. Altri sono picchiatori in servizio permanente effettivo, nelle curve degli stadi e nei gruppi attivi ovunque sul territorio. Dalle città ai piccoli paesi della provincia italiana. Come è accaduto la sera del 7 gennaio con il raduno a Roma. Come accade nei consigli comunali, dove le sigle estremiste si sono fatte eleggere. C'è però un luogo che raccoglie tutti i simboli dell'ideologia fascista che ancora oggi si alimenta di odio e razzismo. E che, alleandosi con il nazismo, ha portato il mondo nella tragedia della Seconda guerra mondiale. È la casa natale di Benito Mussolini a Predappio, in provincia di Forlì.

Con la violenza che riemerge ovunque, come dimostra la nostra mappa, è forse il momento di fermarsi a riflettere. E di scegliere una sede che diventi il memoriale dove commemorare tutte le vittime dell'odio politico in Italia. Dai martiri del regime di Benito Mussolini agli eccessi della guerra civile. Dalle migliaia di ebrei mai più ritornati alle donne e ai bambini trucidati nelle rappresaglie. Fino ai morti recenti del terrorismo, rosso o nero che sia, che ha insanguinato la Guerra fredda italiana. Un luogo che raccolga i nomi, le fotografie, i piccoli oggetti di vita quotidiana. E che ricordi chi sono le vittime. Ecco, quel luogo può essere la casa natale di Benito Mussolini, da affidare a fondazioni e associazioni in grado di guidare il progetto. Se sei d'accordo con la nostra petizione, invia per email il tuo nome e cognome a: fabrizio.gatti@citynews.it

L'Austria ha impedito che la palazzina in cui è nato Adolf Hitler diventasse meta di pellegrinaggi, destinandola a stazione di polizia. A Predappio il luogo di nascita del Duce è stato invece trasformato in un museo nel quale, anche se non apertamente, da alcuni anni viene commemorato il Ventennio fascista: con mostre e manifestazioni storiche che continuano a richiamare simpatizzanti da tutta Italia. A questo, ogni 29 luglio (nascita), 27 ottobre (marcia su Roma) e 28 aprile (fucilazione) si aggiungono i raduni convocati dai neofascisti italiani in onore di Mussolini.

Basta dare uno sguardo alla pagina social “Casa Natale Mussolini” per respirare il tenore delle commemorazioni patrocinate dal Comune, proprietario dell'immobile. Si tratta certamente di esposizioni di rilievo storico, se allestite in qualsiasi altro museo. Ma che a casa Mussolini assumono un forte valore celebrativo e agiografico.

Ecco alcuni titoli pubblicati nei post degli organizzatori: “Quando Predappio spiccò il volo: chi vola, vale e vince”; “Il paese dei Mussolini: Luigi, Alessandro e Benito”; “Badoglio telegrafa... Il sogno africano dell'Impero”; “La scuola elementare nel ventennio fascista”; “Battaglia del grano e autarchia”; “Il giovane Mussolini”; “Il fumetto di propaganda in Italia dalle origini al 1945”, con le copie di Peperino in Abissinia, Il Balilla, La Piccola Italiana. Anche quando la mostra è dedicata a Dante Alighieri, “Il più italiano dei poeti”, sulla locandina le famose linee del suo volto fronteggiano quelle di Benito Mussolini, rappresentate nel "Profilo continuo" dello scultore futurista Renato Bertelli.

Mai, negli ultimi anni, un accenno ai crimini: da Teresa Galli, la camiciaia milanese prima vittima nel 1919 della violenza fascista, a Giacomo Matteotti, il segretario socialista ucciso a Roma il 10 giugno di cento anni fa dalla squadra di fascisti che lo aveva rapito. Mai una parola per tutti gli antifascisti massacrati prima e dopo la marcia su Roma. E per le migliaia di ebrei italiani abbandonati allo sterminio nazista. Visto da Predappio, il fascismo sembra soltanto un'epopea di sognatori, aviatori, artisti, industriali e urbanisti di successo. Per questo, la casa natale di Benito Mussolini dovrebbe essere il memoriale dedicato alle vittime dell'odio politico. Se sei d'accordo con la nostra petizione, invia nome e cognome a: fabrizio.gatti@citynews.it

Fabrizio Gatti