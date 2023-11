Perché il Piano Mattei è solo fuffa

C’erano una volta tre miliardi di euro da destinare al continente africano, tre miliardi che dovevano attraversare il Mediterraneo nella rotta opposta a quella dei migranti, per andare a portare sviluppo e non più fame e sfruttamento nella loro terra. C’era una volta un piano che prendeva il nome di Enrico Mattei, partigiano e imprenditore, "capitano coraggioso" che sognava un’Africa libera e sviluppata, non più colonia ma partner alla pari dei Paesi europei.

L’ennesimo volantino del governo

Era una bella favola, quella del roboante "Piano Mattei", ma nulla di più. Come ormai abitudine, tra gli annunci propagandistici del governo a guida Giorgia Meloni e i fatti, la distanza è siderale. Lo abbiamo visto con le accise sul carburante, con gli sbarchi dei migranti, con le pensioni, con la tassa sugli extraprofitti delle banche, con gli aumenti dell’Iva su quei beni fondamentali per le cosiddette "famiglie tradizionali", persino con la norma che facilita i pignoramenti dell’Agenzia delle entrate nei conti correnti degli italiani, che è ancora lì, nella legge di bilancio, sotto mentite spoglie.

Il ddl "Piano Mattei", che approda in Consiglio dei ministri, è una scatola vuota, un’unità di missione come tante altre, spiegata in sei misere pagine di fuffa. Dopo l’umiliante fallimento del memorandum con la Tunisia - fortemente voluto da Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e il premier olandese Mark Rutte - con il presidente del paese nordafricano, Kais Saied, che ha restituito 60 milioni all’UE, ci si aspettava qualcosa di meno fumoso, che onorasse almeno lontanamente la memoria del povero Mattei, coinvolto, suo malgrado, nell’ennesimo volantino di un esecutivo composto da quei partiti che all’opposizione gridavano "invasione", fomentando i loro elettori, ma ora non sanno che pesci prendere.

Tante parole, zero risorse

"Il Piano Mattei - recita l'articolo 2 del decreto - persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza. Il Piano Mattei favorisce la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all’individuazione, alla definizione e all’attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l’impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali". Insomma, mesi di attesa e di annunci per poi ritrovarsi una bella e condivisibile dichiarazione di intenti, degna di un congresso della Sinistra Giovanile degli anni ’90, quelle assise che producevano bellissimi documenti ornati di tante parole mentre dietro al palco si contavano i delegati e si faceva a pugni per la composizione dei direttivi. La differenza è che quella era un’inoffensiva "palestra" per aspiranti politici, qui a farlo è un governo.

Di quei tre miliardi promessi all’Africa, almeno per ora, sono stati messi a bilancio poco più di 3 milioni, con 500 mila euro destinati a consulenti esterni e 2,6 milioni per la gestione della struttura, che altro non è che una "cabina di regia", l’ennesima, presieduta dalla premier, dal ministro degli Esteri (a cui si uniranno altri colleghi all’occorrenza), dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da varie agenzie governative, da imprese a partecipazione pubblica, da rappresentanti dell’università e della ricerca, del terzo settore, di enti pubblici e privati e da esperti nelle materie trattate.

Una struttura che gestirà quello che già c’è

Di fatto si crea un tavolo programmatico che avrà il compito di coordinare "le attività di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano svolte, nell’ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti". Tradotto, dovrà filtrare cose che già esistono, come le iniziative volte alla cooperazione internazionale messe in atto dai vari ministeri (in primis quello degli Esteri) e la gestione di fondi europei che già utilizziamo. Una tavolata, con tanti galli a cantare, che paradossalmente potrebbe persino rallentare il flusso esistente, creando di fatto un passaggio burocratico in più.

Meloni non sposta mezza competenza a Palazzo Chigi, ma crea una struttura intermedia, da lei gestita, che dovrà mettere bocca su tutto. E il sospetto di molti è che metterà bocca soprattutto sugli accordi tra Italia e Paesi africani come il Mozambico per le forniture di gas, o ancora con la Tunisia, con le medesime finalità: accordi che normalmente mettono gli esseri umani in secondo e in terzo piano, accordi che sono concausa dei massicci flussi migratori, perché privano quei Paesi di risorse che potrebbero aiutarne lo sviluppo lasciando poco o niente alle loro popolazioni. "La soluzione è liberare l’Africa da certi europei", diceva Enrico Mattei. Forse questo "piano" porta il suo nome perché certifica il suo pensiero.

