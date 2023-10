Vietato criticare Pino Insegno

Pino Insegno conduce "Il Mercante in Fiera"

Il ritorno di Pino Insegno in Rai come conduttore è un flop. Attenzione però a dirlo perché il diretto interessato potrebbe prenderla male e gridare alla congiura, tirando in ballo la famosa macchina del fango che ormai avrà macinato migliaia di chilometri. I dati parlano chiaro, Il Mercante in Fiera su Rai2 non va oltre il 2% di share - semmai al di sotto - e un tonfo così nessuno se lo sarebbe aspettato, soprattutto in una fascia oraria (dalle 19:55 alle 20:30) che, seppur complicata, fino alla scorsa stagione poteva contare su numeri più clementi grazie ad anonimi telefilm. Colpa sicuramente della scelta suicidaria della Rai di riproporre un programma di quasi vent'anni fa, ma evidentemente anche del conduttore che non ha abbastanza appeal sul pubblico di oggi. O almeno questo dovrebbe essere l'onesto esame di coscienza da farsi.

Si fa presto a dire "sono 43 anni che faccio questo mestiere" - come ripete Insegno replicando alle critiche, tipo insegnante di yoga col suo mantra preferito - ma in poco meno di mezzo secolo la tv è cambiata, così come chi la guarda, e i tempi in cui ci sbellicava dalle risate con la Premiata Ditta sembrano giurassici, idem per la compianta Buona Domenica, ma anche i buoni risultati di Reazione a catena - ora nelle mani di Liorni - appartengono ormai a un decennio fa. Insomma, Pino Insegno dovrebbe capire che nessuno in televisione gode di successo ad imperitura memoria, a parte un paio di nomi, e far pace con il fatto che lui non è tra quelli. Il suo approccio, invece, è quello di Maradona al torneo dell'oratorio, un fuoriclasse che scende in campo sicuro di vincere. Insegno non solo non vince, ma non segna neanche il goal della bandiera e dà la colpa all'arbitro.

L'abitudine a scaricare sugli altri le proprie sconfitte è tra le cose che gli riesce meglio, e gli permette di dribblare la fatica di mettersi in discussione come professionista. Così, ospite qualche giorno fa nel programma di Diaco, ha consigliato lui cosa fare ai giornalisti: "Invece di ragionare e dire il game mi piace, lui è pimpante, oppure non va bene per questo o crescerà... Un giornalista vero dovrebbe dire: il programma parte dallo 0,8%, allora che arrivi al 3% o al 4% è una fatica importante". Dunque, Pino Insegno - oltre ad autodeliberare quanto è "pimpante" - stabilisce quello che un "giornalista vero" dovrebbe dire e non dire, abrogando il diritto di critica. Ed è proprio questo il suo punto debole, l'incapacità di accettare giudizi negativi. Tra permalosità e vittimismo, ma anche altezzosità, è sempre sulla difensiva davanti alle critiche. Nessuna sembra riguardarlo, ma al contrario le considera un mirato attacco volto a screditarlo perché politicamente scomodo. Questa nenia è un altro dei suoi cavalli di battaglia. Ora, va bene che la sua dichiarata vicinanza al centrodestra e l'amicizia con Giorgia Meloni - che gli è costata l'etichetta del raccomandato - è senza alcun dubbio fonte di dure opinioni, ma ritenere Pino Insegno alla stregua di un intellettuale schierato in grado di influenzare le masse è al limite del grottesco. Come alibi, però, bisogna ammettere che non è male.

L'affaire Ainett Stephens

Ma torniamo ai 43 anni di carriera, vero zoccolo duro dell'arringa difensiva dell'imputato. Di quale carriera parla? Perché quella da doppiatore è senza alcun dubbio longeva, continuativa, ma soprattutto solida e ineccepibile, quella da conduttore televisivo, invece, zoppica da anni. Gli anni. Quelli che sarebbero passati solo per Ainett Stephens, la storica 'Gatta Nera' del Mercante in Fiera, silurata perché "diventata un po' più grande" e quindi non più adatta, al contrario di lui - maschio alfa 64enne - ancora bello e brillante. Pino Insegno non si è smentito neanche in quel caso, rifiutandosi di chiedere scusa alla showgirl che si era detta offesa per le sue dichiarazioni. In fondo, anche lì, sono stati gli altri ad aver capito male o esagerato. E guai a tornare sull'argomento, o peggio a chiedere un commento sulla questione Candelaria Solorzano - la Gatta Nera licenziata ancora prima di debuttare perché beccata in un video social mentre preparava una canna -, come ha fatto a settembre la giornalista Laura Rio durante la conferenza stampa di presentazione del palinsesto autunnale Rai del Day Time, ignorata completamente dal conduttore, che al contrario rispondeva con grande slancio a chi gli serviva assist per straparlare di sé e autoincensarsi. Una scena in cui la parola censura non era poi così fuori luogo.

La sparata contro Aldo Grasso

Il vittimismo di Pino Insegno e la spiccata intolleranza alle critiche non nasce adesso, cosa che avvalorerebbe la sua utile tesi del perseguitato. Si potrebbero fare molti esempi in merito. Ne facciamo uno del 2017, quando conduceva su Radio 24 Voice Anatomy, un programma che ospitava le più belle voci italiane. In una puntata si prese 7 minuti per inveire contro Aldo Grasso, colpevole di aver criticato la trasmissione. "Ha rotto il ca*** in maniera profonda" esordì al microfono parlando del noto critico televisivo. Anche lì la solita solfa: "Criticare questa trasmissione ci sta, ma dargli addosso è gratuito. Una trasmissione unica nel suo genere, che offre il ludico e il divertente, il leggero, una leggerezza Calviniana, che può essere affascinante per le persone". Quindi va bene criticare, ma con moderazione e comunque mai mettendo in dubbio lo spessore di tutto ciò che lo vede all'opera. Il finale fu impetuoso, colmo di livore e provocazioni: "Forse sei rimasto male perché non hai raggiunto gli obiettivi che ti eri prefisso nella tua vita, magari volevi essere il direttore di Rai 1 o il direttore generale della Rai. Volevi giocà e segnare, invece t'è toccato fa' l'arbitro. Invece devi scrivere chi ha segnato". Grasso rispose che non si era mai occupato di quella trasmissione, dunque probabilmente si trattava di una fake news, ma tanto è bastato a far andare in escandescenze il conduttore.

La permalosità di Pino Insegno, dunque, ha radici profonde. Sul destino del Mercante in Fiera aleggia il mistero. Sembra che la Rai voglia correre ai ripari e si vocifera addirittura di una possibile chiusura, mentre a gennaio ci sarà il vero grande banco di prova con L'Eredità, programma che viaggia veloce da anni e non ha bisogno di grossi traini. Un calo, in quel caso, sarebbe davvero una spietata sentenza. Di certo, a oggi, c'è che Pino Insegno dovrebbe iniziare a farsi le ossa con le critiche - che sì, possono essere anche sgradevoli -, come chiunque fa quando inizia a fare questo mestiere. In questo il conduttore è fermo alla gavetta.