Ci stiamo scavando la fossa da soli: sul Pnrr si è capito solo questo

Il Pnrr non doveva essere famoso per i ritardi e la polemica politica. A due anni dall'inizio del Piano nazionale di ripresa e resilienza si sperava di parlare di altro. E invece il dibattito sul Piano si è spostato dal livello tecnico a quello politico, purtroppo, con le irrazionalità che ne derivano. Forse troppo grande da comprendere, il più importante complesso di riforme e investimenti dai tempi del Piano Marshall post seconda guerra mondiale rischia di fare rumore solo per la sua caduta. Le cose non si stanno mettendo bene, si vede dal livello dello scontro che sale e va oltre i confini nazionali e istituzionali, persino: le ultime scelte del governo Meloni vanno in questa direzione. Ma bisogna tenere a mente una cosa: senza Pnrr il futuro sarà diverso da come ce lo immaginiamo e potenzialmente peggiore.

Confusione sotto il cielo del Pnrr: il governo si contraddice?

191,5 miliardi di euro finanziati dall'Unione europea, tra 68,9 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti da spendere entro il 2026, cifre enormi, ma del Pnrr si stanno perdendo le tracce. Il Piano è in ritardo, questo è sicuro: la Corte dei Conti in diverse occasioni lo ha sottolineato e il governo Meloni lo ha confermato nella sua relazione semestrale, la prima da quando è in carica. Nel 2023 la spesa va infatti a rilento: nel 2023 poco più di 1,2 miliardi spesi su 33,8 da impiegare entro fine anno. La spesa complessiva è a 25,7 miliardi di euro, appena il 13,8 di tutti i fondi da spendere entro il 2026.

I motivi dei ritardi sono noti e 120 progetti rischiano di essere posticipati. Il governo ha spiegato il perché nella relazione semestrale presentata in Cabina di regia, ma ci sono state delle ambiguità: il testo è stato infatti depositato in Parlamento parecchi giorni dopo la presentazione fatta dal ministro Fitto ed era diverso rispetto alla versione precedente.

Ad esempio, nella prima versione si parla di problemi per la realizzazione del progetto "Intercity Sud" a causa di "maggiori costi di materie prime ed energia", mentre nella seconda versione queste criticità spariscono. Sempre riguardo le infrastrutture, nel primo documento il governo dice che sull'alta velocità Napoli-Bari i lavori risultano consegnati, ma nel secondo sono "in corso". Sul tema, anche l'economista ed ex senatore Carlo Cottarelli ha lamentato "opacità", come dichiarato nell'intervista su Today.it.

Il ministero delle Infrastrutture presieduto da Matteo Salvini doveva presentare le modifiche alle opere di propria competenza entro il 24 maggio, ma lo ha fatto con almeno due settimane di ritardo. E a proposito di date, Fitto ripete da settimane che il governo entro il 31 agosto invierà a Bruxelles la proposta di modifica del Pnrr. Ma Paolo Gentiloni, commissario europeo all'economia, ha detto che si tratta di una "scadenza formale, perché se aspettiamo la fine di agosto non è che sia una raccomandata che viene mandata a Bruxelles e quello è l'aggiornamento". Tradotto: il 31 agosto è solo la data sul calendario in cui il governo proporrà formalmente le modifiche al Piano, ma la revisione verrà concordata man mano con la Commissione europea. Questo dialogo però sembra andare a rilento.

Governo Meloni vs. Corte dei Conti, e la Commissione sullo sfondo

Dopo settimane di discussioni tra governo e Commissione europea su come modificare il Pnrr ecco esplodere una polemica interna tra istituzioni. La Corte dei Conti in due relazioni di controllo ha certificato i ritardi del Piano, analizzando nel dettaglio l'avanzamento della spesa e individuandone cause ed effetti. Tra le criticità c'è la decisione del governo Meloni di accentrare il controllo del piano nella struttura di missione a Palazzo Chigi che fa capo al ministro Fitto, un cambio in corso d'opera che potrebbe aver complicato ulteriormente le cose.

Il governo ha reagito prima verbalmente, poi legalmente: in un decreto, il governo ha escluso la Corte dei Conti dal "controllo concomitante" sui progetti del Pnrr, ossia la verifica costante dei giudici contabili sull'azione della Pubblica amministrazione, in questo caso sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. In realtà, questo tipo di controllo non serve solo ad assicurare il corretto impiego dei fondi pubblici, ma ha anche un'azione "acceleratoria e propulsiva dell'azione amministrativa".

Il governo Meloni si è così svincolato dalla Corte dei Conti, ma la relazione che il ministro Fitto ha inviato al Parlamento ha di fatto dato ragione ai rilievi dei giudici contabili. I ritardi sull'ottenimento della terza rata certificano le difficoltà: a fine aprile Fitto diceva che era "questione di ore" per riceverla, ma a distanza di oltre un mese non ci sono più notizie dei fondi. E già si teme per i tempi della quarta. Ma perché tanta preoccupazione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza?

Perché con o senza il Pnrr non è la stessa cosa

L'Italia ha il secondo debito pubblico dell'Unione Europea rapportato al Pil. Questo rapporto sta diminuendo - e quindi migliorando -, perché l'economia è in crescita grazie alla ripresa post Pandemia, ma per sostenere questo debito lo Stato toglie risorse economiche preziose alla crescita del Paese. Le previsioni per il futuro sono buone, ma a una condizione: mettono in conto la piena realizzazione del Pnrr. E sappiamo che l'avanzamento del Piano non va come previsto.

Istituzioni nazionali e internazionali sono concordi: per ridurre il debito pubblico serve la crescita economica, e per realizzarla bisogna riforme e investimenti previste nel Pnrr. Senza bisognerà usare altri fondi, che il governo dovrà trovare sui mercati, indebitandosi ancora.

L'errore non è stato aver creduto nel Pnrr, ma non aver fatto di tutto per realizzarlo a pieno. E non sarebbe male cominciare a cambiare il ritmo a partire da una maggiore trasparenza. Gli ultimi due anni non sono andati come previsto, ma il tempo non è finito: si può ancora evitare che il Pnrr diventi una delle più grandi illusioni economiche di sempre della storia italiana. Finora.

