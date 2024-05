Il bluff di Salvini: il ponte sullo Stretto è un bancomat di Stato?

Non si capisce dove voglia andare a parare Matteo Salvini con il ponte sullo Stretto di Messina. Chi crede all'opera prova sentimenti contrastanti dopo i proclami sull'inizio dei lavori puntualmente smentiti dalla realtà: domande senza risposta e incongruenze cominciano a essere troppe. Non si dovrebbe essere a prescindere contro qualcosa, per ideologia o per semplice contrasto nei confronti di chi la propone, il governo Meloni in questo caso. Personalmente, mi basterebbe un solo motivo per credere e sostenere la costruzione di un ponte sullo Stretto. Ma non me ne hanno mai dato uno.

A chi serve il ponte sullo Stretto se è vero che non si può fare

Già all'alba del governo Meloni, Salvini aveva deciso che avrebbe legato alla sua immagine il ponte sullo Stretto di Messina. Con il ministero delle Infrastrutture sotto il suo controllo sarebbe stato facile controllare il progetto del redivivo ponte. E lui lo ha fatto e mostrato con modi "militari", bombardandoci di post e dichiarazioni sempre con un mantra: la prima pietra sarebbe stata posata nell'estate 2024.

✍🏻 Qui Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, firmato il Decreto Ponte, che diventa finalmente legge.



Entro una settimana si riunirà il CdA della società Stretto di Messina.

L’obiettivo è avviare i cantieri entro l’estate 2024, portando 100mila posti di lavoro veri,… pic.twitter.com/3eV8n0rfXb — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 25, 2023

Ora sappiamo per certo che non andrà così. Tramite l'amministratore delegato, Pietro Ciucci, la Stretto di Messina S.p.A. ha chiesto una proroga di 120 giorni al ministero dell'Ambiente per fornire la documentazione necessaria a ottenere la Via - Valutazione di impatto ambientale -, autorizzazione alla base di qualsiasi grande opera in Italia. Allo stesso ministero, la Stretto di Messina aveva inviato tabelle con caratteri senza senso e illeggibili.

Di conseguenza, la prima pietra non si vedrà prima del 2025. In realtà, come si vede dagli allegati al progetto, lo aveva già detto la stessa Stretto di Messina: se nel cronoprogramma la "recinzione di cantiere" veniva posta a dicembre 2024, perché Salvini ha sempre parlato di "prima pietra" in estate 2024? C'entrano le elezioni europee?

Ma i dubbi sull'inizio dei lavori di costruzione non sono nulla rispetto alle altre criticità del ponte. La più grande potrebbe addirittura certificarne l'infattibilità. Come ci ha spiegato il professore Risitano, docente universitario di "Costruzione macchine", il marchingegno per testare i cavi portanti del ponte sullo Stretto non esiste. Per la loro dimensione "senza precedenti" servirebbe infatti costruire una macchina lunga quanto un campo da calcio e alta come un palazzo di cinque piani, solo per effettuare le prove da stress per i cavi. Per progettare qualcosa di simile servirebbero decenni.

Ed è proprio il progettista a stabilirlo, in un fascicolo del progetto redatto nel 2011 e scritto, non si capisce il perché, in lingua inglese. Perché portare avanti qualcosa di non realizzabile? Non ci sono mai stati chiarimenti esaustivi sui dubbi espressi dalla comunità scientifica e la trasparenza ha sempre scarseggiato. Gli attori che stanno partecipando alla costruzione del ponte sullo Stretto sono coscienti della sua fattibilità? Sembra assurdo ma non è chiaro.

Documenti segreti, penali occultate: i rischi di un ponte sullo Stretto

I costi per costruire il ponte sullo Stretto di Messina sfiorano i 14 miliardi di euro, per ora. Storicamente, sono sempre cresciuti rispetto a quanto preventivato. E guardando al passato non bisogna escludere ciò che è già successo: se il progetto del ponte dovesse di nuovo naufragare a quanto ammonterebbero le penali? Gli attori che ora vogliono costruirlo - Stretto di Messina S.p.A. e WeBuild - sono gli stessi di vent'anni fa, quelli che poi erano arrivati a contenzioso da un miliardo di euro con lo Stato. Adesso, quelle penali non le conosciamo perché sono state tenute segrete, e non ci sono sicurezze sulle prospettive di trasformare il progetto in un ponte, nel "collegamento stabile tra Sicilia e Calabria", come viene chiamato negli uffici dei ministeri.

In concreto, non sappiamo cosa c'è alla base di un accordo fatto tra privati e il governo italiano per costruire qualcosa che non è per niente certo si farà: cosa può andare storto? Nel mentre, il bilancio dello Stato continua la "modalità bancomat" e il ponte, anche se non c'è, continua a prelevare fondi.

L'altro rischio è qualcosa di molto italiano: l'incompiuta. Posare qualche pietra per un momento foto sui social e poi lasciarla lì quando tutto sarà finito, di nuovo, magari a imperitura memoria di qualche forza oscura che ne ha impedito lo sviluppo, complotti e nemici vari (la sinistra? L'Europa? Soros?) utilissimi per le prossime campagne elettorali.

Burocrazia, permessi o palese infattibilità: alla fine, in un ponte tra Sicilia e Calabria si può anche sperare. Ma dateci almeno un motivo per crederci.