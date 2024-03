Siamo nel 2032, c'è il ponte sullo Stretto: arrivi in Sicilia e c'è il deserto

Un rendering del progetto definitivo (fonte: Stretto di Messina S.p.A.)

È agosto 2032, fa caldo, e una famiglia finlandese sta attraversando in treno il ponte sullo Stretto di Messina. Finalmente vacanza: le aspettative degli Heikkinen sono alte per il viaggio in Sicilia, è la prima volta per loro. Anche perché potranno vedere da vicino la famosa infrastruttura italiana di cui si parla tanto. "Il ponte sospeso a campata unica più lungo al mondo", si legge su un trionfale cartello all'imbocco del ponte, pieno di tricolori accompagnati dall'hashtag #orgoglioitaliano.

Tra i promotori c'era Matteo Salvini, ricorda il signor Heikkinen, quel politico famoso per gli interventi "molto italiani" all'Europarlamento, gli strani rapporti con la Russia di Putin e quelle fissazioni assurde sugli immigrati. Alla fine, lui e il governo Meloni hanno avuto ragione: il ponte è realtà. Ma appena arrivati in Sicilia i finlandesi restano impietriti: per fare 220 chilometri ci vogliono tre ore. Sempre se beccano la coincidenza giusta.

C'è il ponte sullo Stretto ma le ferrovie sono ferme al '900

La famiglia Heikkinen è entusiasta del viaggio in Sicilia. Ora col ponte sullo Stretto è tutto più semplice: si sale in treno in Finlandia e si scende nel Mediterraneo: è il corridoio Helsinki-Palermo, bellezza. Il problema è arrivarci alla fine del corridoio. Tornando ai giorni nostri, lo stato attuale delle ferrovie siciliane è incredibile per un paese che fa parte del G7. Vero, da qui al 2032, quando dovrebbe essere aperto il Ponte, verranno terminati parecchi progetti in corso che rinnoveranno la rete ferroviaria dell'isola. Ma da quanto tempo si aspettano questi interventi? Mentre nel resto d'Italia si diffonde l'alta velocità, in Sicilia si aspetta ancora il doppio binario. Perché dovrebbe cambiare tutto col Ponte nei prossimi 8 anni se nei precedenti 30 è stato fatto così poco?

Piccoli dati esemplificativi: la rete ferroviaria siciliana è lunga 1.370 km. Di questi, solo 227 - il 16 per cento - sono a doppio binario, contro il 46 per cento della rete nazionale. E i treni vanno a diesel nel 42 per cento delle tratte a causa della mancata elettrificazione della rete, contro il 28 per cento nazionale. Ma parliamo della velocità: tenendo conto anche dei tempi di attesa, l'Osservatorio conti pubblici italiani della Cattolica ha stimato che la velocità effettiva dei treni che collegano i capoluoghi di provincia siciliani è di 26-28 chilometri orari, il 40 per cento in meno della velocità effettiva registrata dai convogli in Piemonte e Toscana.

"Inoltre, spesso non è disponibile neanche un treno ogni ora per andare da un capoluogo a un altro, e la situazione è particolarmente difficile per chi viaggia dopo le 18:00", scrive l'Osservatorio diretto da Cottarelli. È vero, ci sono vari progetti, lavori in corso e oltre 20 chilometri di linee sorgeranno insieme al Ponte. Ma alcuni sono in corso da anni e i più recenti non porteranno davvero l'alta velocità in Sicilia, cioè treni che viaggiano ad almeno 250 chilometri orari, cosa che sarà possibile solo per una manciata di chilometri sul totale, magari giusto il tempo di un post social per un qualsiasi ministro, sottosegretario, presidente, deputato, senatore in cerca di visibilità.

Tornando al 2032, la famiglia Heikkinen arriva alla stazione di Messina centrale alle ore 13. Da lì a mezz'ora parte il treno per Palermo centrale, sono circa 220 chilometri di distanza. Dopo l'entusiasmo per il ponte il signor Heikkinen si incupisce: altre tre ore di strada di tragitto. Il corridoio ora sembra meno semplice da percorrere. Poveri finlandesi. E menomale che sono riusciti a prendere quello delle 13:30, perché il prossimo sarebbe partito dopo un'ora. E per arrivare ad Agrigento? Ci sarebbero volute dalle 4 ore e 15 minuti a più di 5 ore di viaggio. Tanto la Valle dei templi è sempre lì. Catania e l'Etna? Sono vicini, in apparenza, ma se non si becca il raro regionale veloce ci vogliono quasi due ore di viaggio.

A dispetto degli annunci di Salvini che parla di cantieri aperti già nell'estate 2024, dopo la pubblicazione del progetto definitivo mancano ancora dei pezzi per cominciare la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, come la fondamentale Via (Valutazione impatto ambientale). Se tutto andrà bene non si potrà comunque esultare se tutto rimarrà com'è e andare fieri di una megaopera in mezzo a infrastrutture modeste. Buon viaggio a chi verrà, finlandesi e non: a queste velocità almeno ci si gode il panorama.