Forse vietare i porno ai ragazzini fa ancora più danni

La Florida ha deciso: i minori di 14 anni non potranno più utilizzare i social network e anche i 15enni avranno bisogno dell’approvazione dei genitori per poter aprire un profilo su queste piattaforme. Un provvedimento destinato a far discutere, soprattutto per quanto riguarda la sua reale efficacia. Bisogna precisare tuttavia che la Florida non è la prima in occidente ad applicare una stretta sull’utilizzo dei social network da parte dei minori. La Francia già nell’estate 2023 ha infatti approvato in Senato una legge che obbliga gli under15 a chiedere il consenso dei genitori per utilizzare le app social: proposta che verrà discussa anche in Inghilterra e che è stata rilanciata persino in Italia da Azione.

Il problema dei porno

Paradossale pensare che la Francia sia anche la nazione che più si è battuta contro il cosiddetto “Sharenting”, ovvero la sovraesposizione online dei figli da parte dei genitori. Il paradosso sta nel fatto che l’esistenza stessa dello “sharenting” dimostra proprio come i genitori, talvolta più dei figli, non siano in grado di valutare quanto e come l’utilizzo dei social network possa danneggiarli. Da questo punto di vista la Florida è stata ben più decisa e coerente nella sua iniziativa: sotto i 14 anni i social sono vietati, punto, a prescindere da quello che pensano i genitori. Ma chi controlla? Senza un sofisticato processo di verifica dell’identità, che le piattaforme social non sembrano essere minimamente interessate a implementare, come si può essere sicuri dell’età di un utente? Sempre in Francia, ma anche in Italia, come comunicato dall’AgCom, sono attualmente al vaglio diverse soluzioni per impedire ai minorenni l’accesso ai siti pornografici, ma questo non farà altro che spostare il traffico sui siti che non utilizzano sistemi di riconoscimento dell’età (dove si fionderanno tra l’altro anche tutti quegli adulti che hanno paura essere scoperti guardare porno). E anche per i social vale un discorso simile. Sia la Francia che la Florida minacciano con multe salate le aziende che non rispetteranno la loro normativa, ma dubito fortemente che possa bastare, perché le aziende stesse sanno che se iniziano a chiedere i documenti a ogni utente che si registra alla loro piattaforma, moriranno nel giro di poco tempo, e dunque preferiscono pagare le multe piuttosto che distruggere completamente il proprio business. In ogni caso il problema dell’abuso dei social (e soprattutto dei porno) dai parte dei minorenni esiste e richiede delle soluzioni, perché i danni provocati da questi strumenti sulla salute psicosociale dei giovani sono sempre più evidenti a livello scientifico.

Fermare un fiume con le mani

E un discorso simile può essere fatto anche per altre dipendenze comportamentali, come quella da videogiochi, da gioco d’azzardo e persino quella da serie tv, che sfocia spesso nel “binge watching”, ovvero nel consumo compulsivo del materiale audiovisivo. L’impressione però è che regolamentare l’utilizzo di tutti questi strumenti è come cercare di fermare un fiume con le mani: non solo inutile, ma si rischia pure di farsi male, finendo per creare più problemi di quanti ne risolvi. Anche perché finiti i 14, i 15 o i 16 anni che siano, potrebbe innescarsi un effetto rimbalzo, per cui chi più è stato privato forzatamente di qualcosa, più finirà per abusarne. Per quanto noioso e scontato sia ribadirlo, dunque, l’educazione e la responsabilizzazione rimangono gli unici strumenti concreti a nostra disposizione. E non sottovalutiamo i giovani, perché sembrano proprio essere loro coloro che più lucidamente si stanno rendendo conto dei pericoli connessi ai social media, e infatti il trend sembra essere quello di limitarli, o addirittura abbandonarli, come emerge in diverse ricerche condotte in tutto il mondo. Se ne facciamo solo una questione di età stiamo banalizzando il problema.