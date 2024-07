Possiamo tifare uno che si è preso 6 anni per stupro di gruppo?

Il calciatore (foto LaPresse)

Il centrocampista Manolo Portanova potrebbe tornare all’AC Reggiana 1919 dal Genoa, come nella passata stagione e come l’anno scorso si ripropone un tema etico molto importante. Il ventiquattrenne è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, nonché a una provvisionale di 130mila euro, divisa fra la vittima, la madre della ragazza e l’associazione “Donna chiama Donna” di Siena, costituitasi parte civile nel processo. Il 19 gennaio il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto la richiesta di radiazione o in subordine cinque anni di squalifica rinviando la causa alla Corte d’Appello della FIGC. E questa ha deciso di non decidere, sospendendo il giudizio nei confronti di Portanova «sino alla formazione del giudicato in sede penale», cioè fino alla conclusione del processo d’Appello, che, per quello che sappiamo, deve ancora iniziare.

Dobbiamo far finta di nulla?

Al di là del garantismo per un procedimento penale che si deve ancora concludere, in un Paese come l’Italia, dove il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale – il 20,2% (4 milioni 353mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652mila) e il tentato stupro (746mila); dati Istat – non si può soprassedere di fronte a una condanna così grave, seppur in primo grado. L’anno scorso sul tema si era espressa Liusca Boni, docente di lingua inglese in un istituto superiore di Reggio Emilia. Reggiana e tifosissima della squadra locale, aveva scritto alla società per chiedere il rimborso dell’abbonamento: rifiutandosi di accettare l’ingaggio di Manolo Portanova per quieto vivere. Mail che è diventata poi post su Facebook, ripreso da vari media, che hanno attirato su Liusca una quantità enorme di commenti irripetibili, ingiustificabili e, a tratti, agghiaccianti di uomini e donne, schierati, a prescindere, dalla parte del calciatore; perché il patriarcato, purtroppo, è cultura introiettata e scardinarlo è una lotta lunga e difficile.

«Ho sempre invitato i miei studenti a tifare Reggiana, a venire allo stadio con me, a privilegiare la squadra del nostro territorio piuttosto che il gesto atletico delle grandi squadre di Serie A. Perché ci sono valori più importanti, come quelli che ad esempio le tifoserie organizzate reggiane fanno quotidianamente nei confronti del volontariato. Ieri sera la doccia gelata della conferma dell’arrivo di un uomo condannato in primo grado a 6 anni di reclusione per uno dei crimini più odiosi di sempre, lo stupro di gruppo. Sono una docente, impegnata quotidianamente nell’insegnamento dell’educazione civica. E so benissimo che ogni individuo è innocente fino a sentenza definitiva. Ma so anche, e basta leggere i commenti beceri di molti nostri tifosi, che la donna che lo ha accusato è già stata messa sul banco degli imputati. Più dello stesso Portanova. Viviamo in un Paese che non è a misura di donne, con una magistratura che ancora emette sentenze che riconoscono attenuanti ad assassini perché “innamorati” di donne “disinibite”. È sentenza di questi giorni. […] A queste condizioni non mi è possibile venire allo stadio a incitare i vostri colori. Soprattutto, non mi è più possibile a scuola tifare i vostri colori. Il granata non sarà più il mio colore finché sarà vestito da Portanova. E soprattutto, eviterò tutti gli sponsor che hanno in silenzio acconsentito al suo arrivo», aveva scritto la docente.

A un anno di distanza, sempre su Facebook, è intervenuto il pittore e muralista reggiano Simone Ferrarini, fondatore e anima del Collettivo Fx e tifoso dell’AC Reggiana 1919. «Sembra imminente il rientro di Portanova alla Regia e, anche se a molti non piace, è urgente tornare sulla questione, anzi sulle questioni perché sono almeno due. La prima, non per importanza, è quella di un ragazzo che viene a lavorare a Reggio in una società che rappresenta la città. Ha una condanna in primo grado per violenza sessuale di gruppo ed è in attesa del secondo grado di giudizio. C’è chi sostiene che occorre attendere il terzo grado di giudizio e chi ritiene inopportuno l’acquisto; due posizioni che possono essere alla base di una discussione molto interessante che va dalla cultura al funzionamento della giustizia. Ma a prescindere da questo la società granata deve purtroppo prendere atto che non si porta a casa solo un giocatore ma anche un argomento molto più complesso di molti altri perché va a toccare un nervo scoperto da cui inevitabilmente vengono fuori reazioni forti, anche sopra le righe, di cui, volente o nolente, si deve fare carico. La seconda, ma credo fondamentale, è quella di una città dove trecento donne l’anno si rivolgono al centro antiviolenza e considerato che la stragrande maggioranza dei casi di violenza non emerge parliamo di una città che ha un grosso problema di cui, volente o nolente, si deve fare carico. Il paradosso è che il singolo caso del calciatore, anziché essere il momento per poter dare la dimensione dell’argomento, è rimasto isolato, riducendo spesso le dimensioni del problema, tra accuse reciproche e porte chiuse a qualsiasi ragionamento […] ».

La storia di Steven van de Velde

In questi giorni su Change.org c’è una petizione, che fino al 4 luglio ha raccolto 20mila firme, per escludere l’olandese Steven van de Velde, giocatore di beach volley, dai Giochi Olimpici di Parigi, che si disputeranno dal 26 luglio all’11 agosto. Steven van de Velde, ventinove anni, nel 2016 è stato condannato al carcere in Inghilterra per abusi sessuali su minore. E potremmo allargare il tema a tanti altri sportivi che, nonostante accuse infamanti e condanne in sede penale, continuano a gareggiare, o ad allenare, mentre le loro vittime non solo hanno dovuto abbandonare lo sport che amano ma sono sul banco degli imputati più dei loro stessi aguzzini. Per farvi un’idea leggete il libro di Daniela Simonetti Impunità di gregge. Sesso, bugie e omertà nel mondo dello sport o, se preferite, ascoltate il podcast No Coach, progetto di Daniela Simonetti e ChangeTheGame, con la voce della collega e conduttrice televisiva Alessia Tarquinio. È una questione che non possiamo ignorare, che non vogliamo tollerare, e della quale le istituzioni sportive per prime devono farsi carico, altrimenti non avranno alcuna credibilità anche per tutto il resto.