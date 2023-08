No, caro Lollobrigida, le cose non stanno così: ecco perché

Il ministro Lollobrigida (foto LaPresse)

Di ritorno dal Ferragosto in Albania e dalle vacanze in Puglia il Ministro Lollobrigida aveva un bonus-freddure non giocato da troppe settimane rispetto a come ci aveva abituati. E allora eccolo, alla ripresa della stagione dei talk politici (tradizionalmente rappresentata dal Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini), salire sul palco di un panel intitolato Food Security e Sostenibilità e spararne una delle sue (qui tutta la registrazione). Le solite dichiarazioni goffe e semplificate, non necessariamente sbagliate al 100% ma particolarmente rozze e profondamente contraddittorie. Ci possono servire tuttavia a tornare su certi argomenti e a ribadire alcuni punti importanti.

Le dichiarazioni di Lollobrigida al Meeting di Rimini: "I poveri in Italia mangiano meglio dei ricchi"

Analizziamo parola per parola quel che il Ministro ha esternato e poi tiriamo qualche conclusione. "Gli americani ci hanno liberato, ci difendono" spiega Lollobrigida che evidentemente ritiene strategico per il nostro export alimentare umiliare ogni volta che ne ha occasione gli Stati Uniti "ma una cosa non possono insegnarci, a mangiare. Noi non vogliamo essere come loro, noi abbiamo un modello interclassista, dove spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi perché cercando dal produttore l'acquisto a basso costo spesso comprano qualità. Negli Stati Uniti invece" insiste "c'è una divaricazione sociale tra chi mangia bene, come noi, e le classi meno abbienti che vengono rimpinzate con degli elementi condizionanti che fanno più l'interesse del produttore che del consumatore. Lo vediamo anche dai dati sul sovrappeso e sull'obesità che sono più del doppio della media europea e che si collocano sempre nelle fasce più povere della popolazione".

Tutte scemenze? Non tutte, però insomma... Vediamo punto per punto.

In linea generale è vero che la nostra cultura ed educazione gastronomica è quanto meno per motivi ancestrali migliore rispetto a quella statunitense (e ci vuole veramente poco), così come è mediamente migliore la qualità delle produzioni di prossimità. Questo basta per consentire ai poveri di mangiare bene? No. Questo permette addirittura ai poveri di mangiar "spesso" - come dice il ministro - meglio dei ricchi? Ma proprio no!

Per andare a cercare prodotti di qualità direttamente dal produttore infatti, dando seguito alla bucolica analisi di Lollobrigida, occorre tempo o denaro. Talvolta tutte e due le cose assieme. Anche perché non esistono produzioni "a basso costo ma di qualità"; proprio non esistono e si tratta di un equivoco che bisognerebbe risolvere il prima possibile. Una retorica non solo irritante, ma profondamente dannosa.

Continua a leggere su Cibotoday.it...