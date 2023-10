La vera bomba sociale che potrebbe paralizzare l'Italia

La protesta dei ricercatori della sanità precari: camici appesi alle finestre all'amadeolab di via amadeo (Foto di Stefano De Grandis / Lapresse 2017)

Un esercito di precari e lavoratori atipici. Quando pensiamo a un’emergenza non è esattamente la prima cosa che ci viene in mente. Da sempre le paure hanno i loro ritorni elettorali. Nell’era del pensiero debole e del futuro che non esiste, indicare il punto di deflagrazione della nostra civiltà, o con meno pretese delle nostre certezze, può fare vincere elezioni e lanciare leadership.

Così da anni si continua a evocare la bomba che verrà: lo sbarco senza fine dei migranti, la fine della famiglia tradizionale, la perdita di diritti acquisiti (come le pensioni), la cosiddetta "dittatura vaccinale" o perfino la famigerata patrimoniale. È una lista ovviamente parziale, e non esaustiva, dei fantasmi che hanno agitato il dibattito pubblico in questi ultimi anni.

Il lavoro statale è invece ancora ammantato da un’aura di stabilità e quasi di privilegio. "Che vuoi fare da grande? Il posto fisso" è una battuta di un film comico di Checco Zalone, anno di grazia 2016. L’equazione posto fisso = posto pubblico è del resto dura a morire.

Eppure tutti i servizi che ci permettono di curarci, formare i nostri figli o nipoti, reclamare diritti o avviare essenziali pratiche amministrative sono retti da lavoratori precari o addirittura atipici, espressione ostica per racchiudere tutti quei lavoratori formalmente autonomi o erogati da agenzie interinali (tecnicamente "lavoratori in somministrazione"). Secondo stime del 2022 i precari nella pubblica amministrazione ammontavano a quasi 422mila uomini e donne, mentre quelli che non sono formalmente assunti sono oltre 200mila. Parliamo di quasi il 20% dei dipendenti pubblici.

Così dal 2010 lo Stato risparmia sulla pelle dei più giovani

Tra il 2011 e il 2020 nel pubblico sono aumentati vertiginosamente i contratti a tempo determinato (+145mila) e scesi drasticamente quelli a tempo indeterminato (-73mila). Il meccanismo è stato semplice: al progressivo pensionamento dei lavoratori anziani si è sopperito con un vero e proprio boom di contratti precari. Un modo per salvare la spesa pubblica a spese delle generazioni più giovani. I contratti a tempo determinato infatti costano molto meno, non sono caratterizzati da scatti di carriera e sono più flessibili di quelli a tempo indeterminato.

Il risultato? Quello che interi settori strategici sopravvivano solo grazie al lavoro (e spesso) all'abnegazione di persone con contratti perennemente in scadenza e stipendi più bassi dei colleghi che gli lavorano a fianco. Sul tema ha preso posizione perfino la Commissione Europea che, nel 2019 ha aperto una procedura d’infrazione contro il nostro Paese contro l’abuso dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione.

E la beffa è che, se un dipendente pubblico precario dovesse affrontare una causa di lavoro per presunte irregolarità non potrebbe nemmeno ottenere il reintegro, ma al massimo un indennizzo, perché nelle amministrazioni pubbliche si entra per concorso.

E la vera domanda è: cosa succederebbe se tutti questi lavoratori decidessero di incrociare le braccia, o peggio, di licenziarsi?

Scuola, sanità e ricerca: cosa succederebbe se i precari incrociassero le braccia?

Partiamo dalla scuola: secondo stime sindacali i precari della scuola pubblica sono 200,000. Cambiano scuola di anno in anno, passando di cattedra in cattedra. Vengono reclutati da un algoritmo regolato da logiche quantomeno opache che, non di rado, penalizzano i più meritevoli, come ha già documentato RomaToday.

Non solo, vengono costantemente pagati in ritardo (anche di mesi) e percepiscono molto meno dei loro colleghi assunti. Per loro non esistono infatti né ferie, né scatti di carriera. Una stima del 2009 aveva stimato un risparmio di 9mila euro per precario. Se li moltiplicassimo sui 200,000 esistenti oggi raggiungeremmo una stima di quasi 2 miliardi di euro: è quello che lo Stato risparmia annualmente non assumendoli. Una stima evidentemente al ribasso, se parametrata sulle variabili attuali. Eppure sono essenziali per mandare avanti le nostre scuole e permettere a bambini e ragazzi di avere una formazione. Senza di loro la pubblica istruzione non esisterebbe.

Una situazione molto simile a quella delle nostre università: sono più di 80mila i precari, che si traducono in ricercatori a tempo determinato, borsisti, assegnisti di ricerca. Anche senza di loro i nostri atenei e la nostra ricerca non esisterebbe. Affrontano però da sempre concorsi pubblici basati sul nepotismo e le clientele e percepiscono stipendi largamente più bassi dei loro colleghi assunti. Molti, dopo una vita di sacrifici e vessazioni, scelgono di andare all’estero. Una perdita per tutti, ma anche per lo Stato che investe su ogni singolo laureato più di 100.000 euro. Stime che crescono ovviamente per la formazione di un dottorando di ricerca.

Medici, infermieri e "grandi dimissioni"

Ma anche i nostri ospedali, senza il contributo dei lavoratori precari, funzionerebbero molto peggio di quanto funzionano oggi. Tutte le aziende sanitarie, a pari di scuole e università, si reggono di fatto sui lavoratori a tempo determinato e su altri in somministrazione. Una dinamica che interessa anche le migliaia di sanitari che le Asl hanno assunto e che sono stati definiti "eroi" durante l’emergenza Covid. Formalmente dovrebbe essere assunti entro la fine del 2024, ma la loro integrazione cozza con i tetti di spesa di molte regioni. Che non esitano però a ricorrere poi a pagare oro i cosiddetti medici a gettone per le emergenze sanitarie. Un contesto che induce molti medici e infermieri a rinunciare alla carriera ospedaliera pubblica e cambiare completamente vita.

Nelle amministrazioni dello stato invece e in quelle dei comuni e delle province i precari ammontano a quasi il 16% del personale complessivo. Senza di loro sarebbe quasi impossibile accedere a servizi fondamentali

Tutto questo avviene nell’epoca delle "grandi dimissioni", fenomeno nato nel Nord America, che interessa sempre più lavoratori anche da noi. Lo ha analizzato in Italia la sociologa Francesca Coin, che sul tema ha dedicato un saggio. La precarietà è andata negli ultimi passi con un impoverimento del lavoro e un aumento della pressione lavorativa. Queste sono le motivazioni intrinseche, scatenate anche da quel periodo di sospensione collettiva che è stata la pandemia, che portano in molti ad abbandonare il posto di lavoro, osserva la sociologa italiana. Ed è questo che sta in parte succedendo in settori chiave del nostro Paese come la sanità. E che potrebbe estendersi anche in altri ambiti chiave della nostra vita sociale. Riconoscere ai precari del pubblico una gratificazione economica e una prospettiva è essenziale per mantenere adeguato lo standard dei nostri servizi. E non scordarsi che, senza questi lavoratori, anche le nostre vite non sarebbero certo come le conosciamo.

Continua a leggere su Today.it...