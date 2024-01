Tutte le occasioni che abbiamo mancato su Casa Mussolini a Predappio

Una manifestazione di nostalgici

Negli ultimi 25 anni Predappio (Forlì) ha mancato tre grosse occasioni per realizzare un grande Memoriale, dedicato alle vittime del fascismo o dell'odio politico di ogni ideologia, idea rilanciata da Fabrizio Gatti con una recente petizione su questo giornale. Mancanza di fondi, pastoie burocratiche, un fuoco di attacchi - spesso ingiustificati - di intellettuali e politici sono i motivi dei fallimenti.

Firma qui la petizione su Change

Predappio non è un tappeto sotto cui nascondere la polvere

L'ostacolo più grande, però, è che Predappio ospita già la tomba di Benito Mussolini, e con questo ritiene di “avere già dato”. “A Predappio succede qualcosa anche quando non succede niente... dopo i fatti di Acca Larentia le tv sono venute qui, invece di andare in via Acca Larentia...”, sintetizza il sindaco di centro-destra Roberto Canali. Tomba e Memoriale assieme? Morte e ricordo perenne in poche centinaia di metri: è possibile? Per alcuni è una tentazione per mettere tutto in una scatola – fascismo e anti-fascismo - chiuderla e dimenticarsela in fondo ad un armadio. A spese di Predappio e senza fare i conti con il passato. È quanto temono sia a destra che a sinistra, che a livello locale la vedono insolitamente in modo abbastanza simile. Ma un Memoriale a Predappio lo si può fare eccome. Basta intendersi su alcuni punti.

Le condizioni per un Memoriale

Primo: Predappio non vive di turismo nero. Troppe volte l'economia del paese è stata degradata alla vendita di busti del duce, manganelli e gadget vari. A Predappio c'è il miglior Sangiovese della Romagna, un ricco tessuto industriale e artigianale e un meraviglioso parco nazionale a pochi chilometri, mentre i negozi di chincaglieria fascista sono due. Due. E i ristoranti la domenica sono pieni anche quando non ci sono le tre rituali adunate filo-fasciste, quelli che Canali definisce “i tre giorni peggiori dell'anno”.

Secondo: obbligatorio mettersi tutti d'accordo (destra e sinistra) su un progetto di alto profilo, blindarlo e fregarsene se qualche intellettuale alzerà il dito fuori tempo massimo. “Ha diritto di parlare solo chi viene con un progetto e con i soldi, che a sbagliare siamo già bravi da soli”, ironizza l'ex sindaco Pd Giorgio Frassineti, predecessore di Canali e recordman italiano di interviste sulla Bbc inglese. Terzo: servono i fondi, non solo per farlo, ma soprattutto per gestirlo, perché un grande progetto non può pesare solo sulle spalle di un piccolo Comune di poco più di seimila abitanti.

La casa natale, uno spazio piccolo e in cerca di identità

Casa natale, ex Casa del Fascio e Rocca delle Caminate: questi i nomi delle tre occasioni mancate negli ultimi 25 anni. Tentativi fatti, va dato atto, ma non portati fino in fondo. Si parte dal 1999, con la casa natale di Mussolini, bene demaniale che andava in malora e che il Comune di Predappio prese pagando regolarmente l'affitto per anni allo Stato (Sì, lo Stato sulla casa natale ci guadagnava). È un edificio rurale come tanti altri nei dintorni, che ha l'unica differenza di aver accolto la nascita del duce, quando il luogo ancora si chiamava Dovia, era aperta campagna e Predappio si trovava qualche chilometro più in alto.

Il Comune quando prese la casa natale (7 stanze in meno di 200 mq) ha avuto l'idea di metterci delle mostre sugli anni Trenta, per affrontare gli aspetti della società e della propaganda fascista senza la pretesa di una “grande rappresentazione”. Un'occasione mancata per qualcosa di più ambizioso. Negli ultimi tempi, la qualità delle mostre è calata, perdendo di propulsione e rigore scientifico. Da appena un anno bene del Comune, è un luogo simbolico, ma ora in parte svuotato di contenuti e in attesa di rilancio. Quindi ipotesi numero uno per il 'Memoriale'.

Rocca delle Caminate: un castello restaurato, ma vuoto

Risale invece al 2016 la seconda occasione mancata. Non si sarebbe certo sofferta la mancanza di spazio, come forse nella casa natale, dato che si avrebbe avuto a disposizione un intero castello. Rocca delle Caminate fu la residenza ufficiale di Benito Mussolini a Predappio, uno dei luoghi cruciali della storia recente dell'Italia, qui per esempio si riunì il primo consiglio dei ministri della Repubblica di Salò (quella sala è ora una sala conferenze). Rocca delle Caminate, un rudere, negli anni Venti fu completamente ricostruita da privati e donata a Benito Mussolini, che ne fece la propria residenza estiva.

Di proprietà fino agli anni Sessanta di Rachele Guidi, moglie di Mussolini, è stata venduta prima a un ente educativo e poi acquisita nel 1971 dall'allora Provincia di Forlì, che per decenni ha concesso il grande parco per i campi scout. In mezzo a non poche polemiche, l'allora presidente della Provincia Pd Massimo Bulbi, intorno al 2012, iniziò a restaurare il castello, spendendo 4,5 milioni di euro (di cui 3,1 di fondi europei e 1,4 della Provincia), col coraggio anche di recuperare (ma non riattivare) un faro che emetteva un fascio di luce tricolore visibile a oltre 60 km, che all'epoca veniva acceso per indicare la presenza del duce in casa. La lanterna (spenta) svetta tuttora sulla torre. La rocca è stata inaugurata nel 2016.

“A sinistra c'era l'idea di farci un'enoteca e centro dell'enogastronomia locale, la destra voleva un centro sulla storia del fascismo, specialmente la vecchia guardia di Alleanza Nazionale. Alla fine decisi di metterci dentro l'Università e il tecnopolo, e tutti furono d'accordo”, ricorda Bulbi. Ma l'università, tranne qualche sporadico convegno, non sta usando la Rocca, che è regolarmente aperta alle visite turistiche. Un grande Memoriale delle vittime dell'odio politico qui? Gli spazi ci sono, vuoti e praticamente pronti, e forse è tempo di coprire l' “ultimo miglio” del coraggio politico.

L'ex Casa del Fascio: progetto bloccato da dieci anni

Partito nel 2014-2015 è invece impantanato il progetto di recupero dell'ex Casa del Fascio (che, per contrappasso, ha poi accolto la sede predappiese della Cgil e la Casa del Popolo del Pci), oggi un edificio cadente sulla piazza principale di Predappio. E' un altro luogo simbolo: inaugurata nel 1937, doveva essere destinata – in verità lo fu per poco - ad accogliere le grandi folle di pellegrini che giungevano per celebrare il capo nel suo luogo natio. Ha una superficie di 2.200 metri quadrati, con una torre littoria di circa 40 metri, c'è un salone delle feste ed è pieno di marmi. Già all'epoca, a suo modo, fu pensato come un “Memoriale”, anche se al contrario, per celebrare i fasti fascisti.

Ha avuto un certo coraggio l'ex sindaco Giorgio Frassineti quando nel 2016, secondo sindaco in tutt'Italia, si è avvalso del “federalismo demaniale” e ha acquisito dal Demanio la proprietà di un rudere dalla storia ingombrante e dai costi notevoli di recupero, raccogliendo anche i primi 3,5 milioni (uno della Regione, 1,5 del Ministero, mezzo milione del Comune e mezzo milione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì), per un restauro stimato inizialmente in 7 milioni di euro, e ora lievitato a 10 milioni. Frassineti – sulla cui storia è stata girata anche la serie Tv 'The mayor', andata in onda qualche giorno fa sulla Rai – voleva farci un “Centro di documentazione e ricerca sull'Italia Totalitaria”. Il progetto, firmato da grandi esperti e storici, è tuttora online, per chi vuole farsi un'idea in modo autonomo.

“No, non lo volevo chiamare 'Museo del fascismo', perché quando dici 'Museo' la gente pensa ad una serie di animali impagliati appesi ai muri. C'è invece tanta multimedialità, filmati e perfino ologrammi”, dice Frassineti. “Il centro voleva rompere una certa narrazione secondo cui gli italiani sono stati come ipnotizzati e in verità non sono mai stati fascisti. Vuole capire come siamo arrivati al consenso, perché il fascismo l'abbiamo inventato noi”, sempre Frassineti. L'ex sindaco Pd non ha mai fatto mistero di questa “missione culturale”, a suo dire scomoda, ed è stato spesso “impallinato” dalla sua parte politica, dall'Anpi fino ad un vasto mondo di intellettuali di sinistra. Tanto che attribuisce a questo clima di veleni il micro-scandalo in cui è stato coinvolto, il presunto uso a fini privati della Fiat Punto comunale per il tratto Forlì-Predappio (16 chilometri). Processato per peculato e assolto perché “il fatto non sussiste”.

Ma c'è chi la vede diversamente sulla Casa del Fascio, ed è il suo successore Canali, che milita nella parte politica opposta, ma non ha bloccato il progetto, almeno per quanto riguarda il restauro dei muri. “Credo che, a meno che non ci siano enormi problemi, un sindaco che viene dopo non debba bloccare i progetti precedenti, uno dei mali dell'Italia”, dice Canali. Ma sul progetto museografico “quando ho messo la testa sulle carte mi sono accorto che erano tutte chiacchiere”, continua. Canali ci vedrebbe meglio qualcosa di legato al palazzo stesso, sull'architettura razionalista. Ma la destinazione, per l'attuale sindaco, è da rivedere.

A esprimere, però, perplessità sulla sostenibilità economica del progetto di Frassineti è stato di recente anche Roberto Balzani, ex sindaco Pd di Forlì, appena nominato, da parte del ministro Gennaro Sangiuliano, a presidente del Museo della Liberazione di Roma. A tagliare la testa al toro c'è il fatto che, dopo dieci anni e finalmente assegnati i lavori, ancora prima dell'arrivo degli operai sono già partite le carte bollate: Comune e appaltatore sono in tribunale ed è tutto fermo. Un Memoriale delle vittime d'odio alla Casa del Fascio? Anche qui, a volerlo, un mezzo progetto è già in piedi.