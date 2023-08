Il folle costo di una giornata in spiaggia. A voi sembra normale?

Che quella del 2023 sarebbe stata l'estate del caro vacanze era prevedibile e anche fisiologico, vista e considerata l'inflazione galoppante. Ma che un posto in spiaggia arrivasse a costare come un appartamento in affitto, beh, a questo forse non eravamo preparati. A Santa Marinella, grazioso paesino sul litorale laziale, la richiesta per un ombrellone e tre lettini è di 75 euro. Al giorno, s'intende. Non parliamo di resort da sogno, né di servizi extra lusso, ma di un normalissimo stabilimento sulla spiaggia principale. Due turiste straniere, arrivate poco dopo il sottoscritto, restano di sale nell'apprendere il costo di due lettini e un ombrellone. "Sixty o sixteen?" domandano spaesate. Sessanta o sedici euro? Poi vanno via. Incredule. È solo un esempio. Se ne potrebbero fare molti altri vista la mole di articoli e testimonianze che regala la rete.

Non è ovunque così. Non tutti, per un posto al sole, chiedono la luna. I rincari però sono mediamente significativi. Secondo il monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il prezzo medio di un ombrellone è di 12,79 euro, in aumento del 16% rispetto all'anno scorso, mentre una sdraio costa mediamente 8,54 euro e un lettino 11,79. Ma ci sono anche stime meno ottimistiche. Quanto spende dunque una famiglia per l'affitto due lettini e un ombrellone? "Quest'anno siamo passati dai 20-30 euro (dello scorso anno, ndr) a dei prezzi veramente esorbitanti" ha detto a Today Anna Rea, presidente di Adoc (associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori). "Parliamo di 50 euro, ma in alcune spiagge alcune si arriva anche a 70 euro. Non sto parlando del villaggio della Santanchè che è inavvicinabile, ma di spiagge dove va una famiglia media".

C'è il più e c'è il meno. A Sorrento due sdraio e un posto al fresco costano 44 euro al giorno. Un prezzo tutto sommato ragionevole considerato che siamo in una delle mete turistiche più ambite della penisola sorrentina (e non solo). A Taormina per un ombrellone e due lettini bisogna sborsare 60 euro. A Gallipoli, secondo l'Adoc Puglia, il prezzo di un ombrellone e due lettini va dai 35 ai 50 euro al giorno, ma in molti lidi del Salento, specie in alta stagione, si può partire anche dai 50-60. E poi ci sono i prezzi dei parcheggi, che sempre più spesso costano una fortuna, e possono arrivare - specie in località particolarmente ambite - tranquillamente a 10 euro al giorno. Senza contare i rincari per voli, hotel e ristoranti. Sui social e sui giornali se ne sentono di ogni: dalla puccia salentina venduta a 26 euro, all'osteria ligure che fa pagare due euro per un piattino vuoto. Casi limite? Certo, ma neanche troppo. Perché basta mettere il piede fuori di casa per scoprire che per una famiglia una giornata al mare può costare carissimo anche se ci si tiene lontani dalle mete più rinomate.

Secondo la presidente di Adoc, "al netto della benzina, se ci mettiamo il parcheggio, il lettino, la bibita, un gelato, il caffè e un panino, siamo 100 euro minimo per una famiglia di 4 persone". Al giorno, si intende. Un costo insostenibile anche per la classe media, figurarsi per le famiglie indigenti o basso reddito.

Spiagge sempre più per pochi

Si dirà: per risparmiare basta scegliere le spiagge libere. Non sempre è così facile, non dappertutto almeno. Secondo le stime di Legambiente il 42,8% delle coste basse dello Stivale è occupato da concessioni, mentre un altro 7,7% è inaccessibile per altri motivi (illegalità, divieto di balneazione etc). In totale si contano 12.166 concessioni per stabilimenti balneari al 2021 e 1.838 concessioni per campeggi, circoli sportivi e complessi turistici. E non è raro vedere i tratti di costa più suggestivi o facilmente accessibili dati quasi per intero in concessione ai privati. Tant'è che in alcune Regioni, si legge nel "Report spiagge 2023" di Legambiente, troviamo dei "veri e propri record a livello europeo, come in Liguria, Emilia-Romagna e Campania, dove quasi il 70% delle spiagge è occupato da stabilimenti balneari".

In tutto ciò, e non è un dettaglio, il governo è al lavoro per dimostrare che in Italia non c'è alcuna "scarsità della risorsa spiaggia" e che dunque non serve fare delle gare pubbliche trasparenti per assegnare le concessioni come previsto dalla direttiva Bolkestein approvata dall'Ue e mai applicata dall'Italia. Il monopolio continua. E i costi lievitano.

Prezzi alti, spiagge riservate solo a chi ha un certo conto in banca a fronte di concessioni a prezzi ridicoli. E poi quella sensazione, sgradevole, di essere visti come i classici polli da spennare. Sarà per questo che a livello turistico l'estate del 2023 non decolla e si parla già di un calo della domanda quantificabile in un -20/30% (fonte Il Sole 24 Ore), nonostante secondo Federturismo le presenze degli stranieri siano cresciute del 4%. I rincari, sia chiaro, non riguardano solo l'Italia, ma è indubbio che oggi molti Paesi del Mediterraneo riescano a offrire tariffe più competitive. Un'indagine di Demoskopica ha stimato che nel turismo i prezzi sono cresciuti dell'8,9% sull'anno precedente e l'Italia fa registrare "un incremento maggiore rispetto ai suoi tradizionali concorrenti europei". Specie nel settore dei servizi ricettivi e della ristorazione che ha visto una crescita dei prezzi del 7,5% contro il 5,6% della Francia, il 5,7% della Grecia e il 6% della Spagna. E poi c'è l'Albania che sta facendo il pieno di turisti (anche italiani) offrendo prezzi bassi e un mare color smeraldo.

Nessuno pretende che nel Belpaese i prezzi siano in linea con quelli di nazioni con un costo della vita costa inferiore una pressione fiscale decisamente più bassa. Però, a forza di vedere certe stangate, viene il sospetto che qualcuno se ne stia approfittando.

