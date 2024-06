L'illusione ottica della sinistra per una vittoria che non c'è

Queste elezioni Europee hanno confermato la pia illusione della sinistra di aver vinto. Eh, sì perché di pia illusione si tratta. I toni trionfalistici che arrivano da Largo del Nazareno e che annunciano una minore distanza tra maggioranza e opposizione oppure l’esistenza di un’alternativa che sarebbe maggioranza nel Paese, sono privi di fondamento.

Da una parte c’è una coalizione, quella di centrodestra, che dal 1994 è composta da tre o quattro partiti principali, che governa insieme la maggioranza delle Regioni e che - dopo due anni di governo - è passata dal 44 del 2022 al 47% di questo week-end. In principio il partito egemone era Forza Italia di Berlusconi, poi lo scettro è passato temporaneamente alla Lega di Matteo Salvini e ora è in mano a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni (parente stretto della fu Alleanza Nazionale). A chiudere il cerchio c’è Noi Moderati di Maurizio Lupi che in questa tornata elettorale si è presentata insieme a Forza Italia, mentre in passato l’ala cattolica della coalizione di centrodestra era rappresentata dall’Udc. Dal 1994 a oggi sono cambiati i protagonisti e si è passati da Berlusconi, Bossi, Fini e Casini a Meloni, Tajani, Salvini e Lupi, ma la formula resta nel complesso vincente.

Dall’altra parte c’è il caos. Sostenere, come ha fatto Francesco Boccia, che la maggioranza del Paese non sia contro il centrodestra è un’ovvietà, ma allo stesso tempo anche un errore. Anche nel 2022 il centrodestra non era maggioranza nel Paese, ma le divisioni del centrosinistra hanno fatto sì che lo diventasse. Oggi, ribadiamo, il centrodestra ha guadagnato 3 punti percentuali e il 53% degli elettori continua a non sostenerlo. Ma l’alternativa al governo Meloni ha davvero questi numeri? Ovviamente no perché per raggiungere una simile percentuale si dovrebbe per esempio considerare anche la lista Libertà di Cateno De Luca che, ovviamente, non ha nulla a che spartire col centrosinistra. E allora come stanno realmente le cose?

La realtà dei dati ci dice che il centrodestra di Giorgia Meloni batte il "campo stretto" di giallorossi (Pd, M5S e Avs) 47 a 41 per cento. Matteo Renzi e Carlo Calenda, con il loro 7%, sia che corrano insieme o separati, giocano una partita diversa. Il centrosinistra giallorosso, infatti, non è stato in grado di allargare il proprio bacino potenziale visto e considerato che il Pd è sì aumentato di 5 punti percentuali rispetto alle Politiche salendo dal 19 al 24%, ma nello stesso tempo il M5S in due anni è calato del 5% scendendo dal 15 al 10%. Ma due anni fa, inoltre, i grillini di Giuseppe Conte non facevano parte della coalizione di centrosinistra e, quindi, dovendo fare un ragionamento ancora più drastico dovremmo concludere che il Pd e i suoi alleati (Avs e Bonino) del 2022 arrivano al 32-33%. È una comparazione non perfetta perché stavolta i radicali di Emma Bonino hanno stretto un’alleanza con i renziani e altre forze liberali, ma è proprio il centro il nodo del contendere.

È vero come sostiene il gotha del Pd che, sommando il 7% di Renzi e Calenda al 41% dei giallorossi, il centrosinistra supererebbe di poco il centrodestra, ma è altrettanto vero che non si può sommare tutto e il suo contrario. Se Renzi e Calenda non riesce a stare insieme in un’unica lista, come può stare insieme in una coalizione con Giuseppe Conte? Quello stesso Conte che non vuol vedere il duo centrista neppure col cannocchiale.

Totò diceva che "è sempre la somma che fa il totale" ma in politica questo ragionamento non funziona come dimostrano anche le recenti tornate elettorali in Abruzzo e Basilicata dove si è visto che gli elettori contiani non votano coalizioni in cui sono presenti i centristi. Ora, posto che nella passata legislatura i 5stelle hanno governato insieme a chiunque e che persino Renzi ha sostenuto un governo con Alfonso Bonafede ministro della Giustizia, pare assai improbabile che Elly Schlein riesca ad allargare il campo ai terzopolisti.

Schlein e la pericolosa tentazione di Conte

Mezzo Pd non vuol più nemmeno sentir parlare di Matteo Renzi e i renziani hanno poco da spartire con una segretaria che ha firmato i referendum promossi dalla Cgil per abolire il Jobs Act.

Poi c’è Calenda, sì quello che nel 2022 ha voltato faccia a Enrico Letta nel giro di 48 ore. Ebbene, il leader di Azione con Marcello Pittella ha da poco contribuito alla vittoria del centrodestra in Basilicata e ha sostenuto il governatore Cirio in Piemonte. Ma non solo. I calendiani appoggiano anche il presidente azzurro della Calabria, Roberto Occhiuto e il sindaco di Genova Marco Bucci. Sembrano, dunque, più propensi a passare definitivamente col centrodestra piuttosto che sedersi accanto ai pentastellati di Conte.

Schlein, dunque, è chiamata a scegliere tra il 10% di Conte e il 7% dei centristi. O gli uni o gli altri. L’unica alternativa sarebbe quella di abbandonare l’idea di un Pd che guarda prevalentemente a sinistra e puntare tutto su una piattaforma riformista che attragga gli elettori centristi come fece a suo tempo Renzi e prima di lui Veltroni anche perché, ammesso pure che la segretaria del Pd riuscisse a tenere tutti insieme, nascerebbe una coalizione “monstre” stile Unione destinata a durare quando un gatto in tangenziale.